Polyamorie: Liebe ohne Grenzen

Eine feste Vierer-Beziehung, die Kombination von Nest-Partner und Geliebten oder der klassische „Dreier“ – polyamore Verbindungen gibt es in unzähligen Facetten. Welche Möglichkeiten die Liebe zwischen mehreren Personen bietet, welche Probleme sie mit sich bringt und an welche Prinzipien man sich besser halten sollte, erklärt Jaime M. Grant in ihrem Buch „Polyamorie für Dummies“.

Oft wird Monogamie als der einzig wahre Weg zu liebevollen und erfolgreichen Beziehungen betrachtet. Doch die Liebe außerhalb einer Zweierbeziehung gibt es schon seit Jahrtausenden. „Es gibt mehr als nur eine Art, zu leben, zu lieben und eine Familie zu gründen. Polyamorie bietet einen Weg und eine Reihe von Praktiken, mit denen man das umfassende soziale, sexuelle und familiäre Leben der Träume gestalten kann“, weiß die Sexualforscherin Jaime M. Grant.

„Polyamorie für Dummies“ bietet einen umfassenden Überblick zum Thema. Das Buch stellt zunächst vor, was die moderne Polyamorie auszeichnet und wie Partnerschaftsmodelle gestaltet werden können. Im zweiten Teil erhält der Leser Tipps, wie Kommunikation mit Partnerpersonen ebenso wie mit kritischen Außenstehenden am besten gelingt. Anschließend geht es um den polyamoren Alltag und die Vermeidung typischer Fehler, auch bei der Öffnung einer monogamen Beziehung. Teil vier beleuchtet den Umgang mit gemeinsamen Herausforderungen und erzählt viele konkrete Geschichten – rund um einen gesunden Umgang mit Eifersucht und Verlustängsten, von polyamoren Eltern und der Beantwortung heikler Fragen, von der Angst im Alter alleine dazustehen ebenso wie vom Umgang mit Trennungen im Beziehungsgeflecht.

Das Buch richtet sich an alle, die Interesse an polyamoren Beziehungen spüren oder schon leben, aber auch an alle, die sich fundiert mit den Wünschen einer geliebten Person auseinandersetzen möchten. Einfach an alle, die auf der Suche nach einer großartigen Beziehungsform sind.

Polyamorie für Dummies

Softcover, 336 Seiten
€ 18,00 (D)
ISBN: 978-3-527-72385-0
Wiley-VCH, 2025

Jaime M. Grant ist promovierte Sexualforscherin und seit über 30 Jahren engagierte Aktivistin im Kampf für die Gleichberechtigung von Frauen und der LGBTQ+-Community. In ihrem Workshop Desire Mapping und dem Podcast Just Sex (www.justsexpodcast.org) hilft sie Menschen dabei, ihre eigene Sexualität besser zu verstehen.

