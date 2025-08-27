Leitfaden für die Praxis: Teamleitung konkret

Warum Teamleitung eigentlich viel einfacher ist, als es immer heißt, erklären Alisa Stolze und Jan Fischbach in ihrem neuen Buch „Teamleitung konkret“. Die beiden Experten stellen 20 Gewohnheiten und Praktiken vor, die grundlegend für erfolgreiche Teamführung sind, und liefern damit endlich einen praktischen Leitfaden für echte Leader und alle, die es werden wollen.



Die meisten Bücher über Führung und Teamorganisation vermitteln, dass Teamleitung sehr schwierig und komplex ist. Im Fokus steht oftmals die psychologische Dimension der Führung, doch halten das die Experten Alisa Stolze und Jan Fischbach schlicht für überbewertet. Aus ihrer langjährigen Erfahrung heraus wissen die beiden, dass Teamleitung eigentlich gar nicht so schwierig ist. Denn für eine gelungene Zusammenarbeit und innovative Teamerfolge ist es aus ihrer Sicht von größter Bedeutung, einen gelungenen Rahmen für das tägliche Miteinander zu schaffen.



Wie das gelingt, erklären Stolze und Fischbach in „Teamleitung konkret“. Das Buch ist Ratgeber für die Zeit nach der Teambildung und hilft auf dem Weg zu hoher Führungskompetenz im Alltag. Die Autoren geben durchführbare, regelmäßige Praktiken an die Hand, um ein gutes Arbeitsumfeld zu schaffen. Stolze und Fischbach wissen, dass gute Teamleitung hauptsächlich Gewohnheitssache ist. 20 konkrete Praktiken helfen nicht nur beim Einstieg in die Führungsposition, sondern unterstützen dabei, als echter Leader ein zufriedenes, funktionierendes und damit leistungsstarkes Team zu führen.



„Echte Teams sind der Schlüssel zum Unternehmenserfolg“, so die Experten, die mit den sofort umsetzbaren Empfehlungen ein Handbuch liefern, mit dem jeder Teamleiter gut arbeiten kann.



Teamleitung konkret

20 einfache Gewohnheiten und Praktiken

für den Teamerfolg



Hardcover, 288 Seiten

€ 24,99 (D)

ISBN: 978-3-527-51246-1

Wiley-VCH, 2025



Alisa Stolze ist die erste deutsche zertifizierte Scrum@Scale, Registered Scrum by Scrum Inc. und eduScrum-Trainerin in Deutschland. Seit 2019 ist Alisa auch für Ausbilderin für Scrum Inc. Scrum Trainer. Im Podcast „Zusammen mehr Elefant“ ist sie Co-Host und beschäftigt sich mit ganzheitlicher aus den Brillen von Lean und Agile.



Jan Fischbach ist Geschäftsführer der Organisationsberatung Common Sense Team GmbH sowie Trainer und Berater im Scrum-Events-Netzwerk. Er trainiert und berät sowohl Firmen in der Privatwirtschaft als auch in der öffentlichen Verwaltung.

