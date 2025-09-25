Kontakt
QR-Code für die aktuelle URL

Story Box-ID: 1036957

Wiley-VCH GmbH Boschstraße 12 69469 Weinheim, Deutschland http://www.wiley-vch.de
Ansprechpartner:in Frau Stefanie Schäfer +49 8742 9659302
Logo der Firma Wiley-VCH GmbH

KI im Personalwesen

(lifePR) (Weinheim, )
Künstliche Intelligenz verändert in atemberaubender Geschwindigkeit, wie Unternehmen Talente finden, ansprechen und einstellen. HR-Expertin Manuela Lindlbauer zeigt in ihrem Buch „KI im Personalwesen“ anschaulich und praxisnah, wie KI das Recruiting effizienter, objektiver und dennoch menschlicher machen kann.

Die Fortschritte bei der KI sind einer der wirksamsten Treiber bei der Veränderung unserer Arbeitswelt. Kaum jemand wird künftig auf KI verzichten können, was für Unternehmen so gut wie aller Branchen gilt. Im Recruiting bringt es sowohl den Betrieben als auch den Bewerberinnen und Bewerbern Vorteile. Um diese zu maximieren, sollten sich die Personaler ebenso wie die Kandidatinnen und Kandidaten mit den Möglichkeiten, aber auch mit den Limits beim Einsatz von KI vertraut machen.

Mit mehr als 1000 geführten Bewerbungsgesprächen kennt Manuela Lindlbauer die Herausforderungen des Recruitings aus erster Hand und weiß, worauf es ankommt, um Menschen und Unternehmen erfolgreich zusammenzubringen. Dabei ist die Expertin überzeugt: Die Zukunft gehört der perfekten Symbiose aus menschlicher und künstlicher Intelligenz. KI kann den HR-Bereich revolutionieren – aber nur, wenn sie gezielt eingesetzt wird, um den Menschen zu stärken, nicht zu ersetzen. Wie das gelingt, erklärt die Recruiterin in ihrem Buch „KI im Personalwesen“ ebenso verständlich wie praxisorientiert.

Lindlbauer gibt allen, die sich fragen, ob die KI einmal ihren Job übernehmen wird, eine klare Antwort: „Nein – aber jemand, der mit KI umgehen kann, vielleicht schon. Mein Buch ist daher eine Einladung an alle HR-Manager, die den Anschluss nicht verlieren wollen, an Geschäftsführer, die wissen, dass Recruiting Chefsache ist, und an alle, die den Menschen wieder in den Mittelpunkt rücken wollen – unterstützt durch smarte Technologie.“

KI im Personalwesen
Die Revolution im Recruiting & Arbeitsmarkt

Hardcover, 288 Seiten
€ 24,99 (D)
ISBN: 978-3-527-51226-3
Wiley-VCH, 2025

Manuela Lindlbauer gilt als Pionierin für die Zukunft des Personalmanagements. Seit über 25 Jahren gestaltet sie die HR-Welt mit Leidenschaft und Innovationsgeist. Als erfolgreiche Gründerin und Unternehmerin von Lindlpower, LP Experts, LP digital und LP Impact hat sie die Recruiting- und HR-Landschaft maßgeblich mitgeprägt und Unternehmen dabei unterstützt, die besten Talente zu gewinnen.

Website Promotion

Website Promotion

Wiley-VCH GmbH

Wiley-VCH, 1921 als Verlag Chemie gegründet, kann auf eine über 100-jährige Tradition zurückblicken. Das Verlagsprogramm umfasst viele Bereiche der Naturwissenschaften sowie den Bereich Wirtschaft. Seit 1996 ist der Verlag Teil der weltweiten Verlagsgruppe John Wiley & Sons, Inc. mit Sitz in Hoboken, New Jersey, USA.
www.wiley-vch.de

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.
Wichtiger Hinweis:

Eine systematische Speicherung dieser Daten sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Genehmigung durch die unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH gestattet.

unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH 2002–2025, Alle Rechte vorbehalten

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.