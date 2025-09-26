Gut ist gut genug!

Unser Alltag ist geprägt von Anforderungen, die oft kaum zu erfüllen sind – sowohl von außen als auch selbst auferlegt. Gerade Persönlichkeiten, die den Anspruch haben, alles unter Kontrolle zu halten und stets ihr Bestes zu geben, geraten an irgendeinem Punkt ans Limit. Perfektionisten stellen nicht nur hohe und manchmal auch unrealistische Erwartungen an sich selbst, sondern oft auch an ihr Umfeld – was langfristig zu Überforderung, Erschöpfung, Burn-out, Ängsten und depressiven Verstimmungen führen kann.Um aus diesem Kreislauf auszubrechen und dem konstanten Druck etwas entgegenzusetzen, haben die beiden Psychotherapeutinnen Dr. Julia Spiegel und Marie Christin Sponheimer in ihrem Ratgeberviele hilfreiche Strategien und Tipps zusammengetragen. Das Buch hilft dabei, den eigenen Wunsch nach Optimierung zu verstehen und in Beruf und Alltag zu ein wenig mehr Gelassenheit zu finden. Praktische Beispiele und zahlreiche Übungen runden den Band ab.„Viele betrachten Perfektionismus als ‚gesellschaftlich akzeptierte Schwäche‘, die man im Vorstellungsgespräch angibt, um trotzdem zu glänzen. Doch hinter dieser Fassade leiden viele unter einem konstanten Druck. Die Kunst besteht darin, eine Balance zu finden – zwischen Ehrgeiz und Selbstfürsorge, zwischen Leistungswillen und innerer Zufriedenheit. Genau hier setzt unser Buch an“, so die Autorinnen.Softcover, 352 Seiten€ 18,00 (D)ISBN:Wiley-VCH, 2025ist psychologische Psychotherapeutin in eigener Praxis und freiberuflich im Seminarwesen und für die Hessische Polizei tätig.ist psychologische Psychotherapeutin in eigener Praxis und Betriebspsychologin bei Freudenberg. In Schulungen für Führungskräfte begegnet ihr das Thema Perfektionismus sehr häufig.