Götter, Mutanten und Hightech-Helden: Willkommen im Marvel-Universum

Marvel-Fans aufgepasst: In „Marvel-Comics für Dummies“ erklärt Comic-Experte Troy Brownfield alles Wichtige rund um alternative Realitäten, Zeitlinien und Dimensionen sowie die wichtigsten Hintergrundgeschichten, Charaktere und Handlungsstränge in den Marvel-Comics. In Kooperation mit Marvel präsentiert der Band auch originale Zeichnungen aus den Heften und bietet so die Gelegenheit, Marvels Meilensteine neu zu entdecken.



Seit der erste Comic im August 1939 erschien, bevölkern zahlreiche Superhelden und Bösewichte das Marvel-Universum. Die verschiedenen Serien sind immer wieder miteinander verflochten, denn die einzelnen Hefte erzählen eine übergreifende, alles verbindende Geschichte – bei der man leicht den Überblick verlieren kann.



„Marvel-Comics für Dummies“ entführt in die fantastische Welt des großartigen Marvel-Kosmos und erklärt alles rund um alternative Realitäten, Zeitlinien, Dimensionen und Welten in den Comics. Beliebte Figuren wie Iron Man, Wolverine, Spider-Man, Thor und Captain Marvel sind ebenso Thema wie Superkräfte, Stärken, Waffen, Verbündete und Feinde. Der Leser wird in die wichtigsten Handlungsstränge eingeführt, die sich seit Jahrzehnten durch die Marvel-Comics ziehen, und lernt die wesentlichen Fakten und Hintergrundgeschichten kennen, um zu verstehen, wie die verschiedenen Comics und Figuren miteinander verbunden sind.



Das farbig gestaltete Buch wurde in Zusammenarbeit mit Marvel erstellt und enthält originale Zeichnungen aus den Marvel-Comics. Der Band ist so gestaltet, dass man überall anfangen kann: Ob mit der Geschichte des Verlags, mit den Helden, den Schurken, den Teams, ob seitenweise oder ganz klassisch von vorne bis hinten – Troy Brownfield präsentiert die ganze Welt von Marvel und ein Stück Popkultur.



Marvel-Comics für Dummies



Softcover, 288 Seiten

Durchgehend vierfarbig, mit Original-Comics

€ 20,00 (D)

ISBN: 978-3-527-72349-2

Wiley-VCH, 2025



Troy Brownfield wuchs mit Comics auf und wurde so zu einem Fan der Helden, des Horrors, der Mythen und der Monster. Er hat sieben Jahre lang für Newsarama über Comics geschrieben und ist Chefredakteur der Saturday Evening Post, des Jack and Jill Magazine und des Humpty Dumpty Magazine. Neben Texten für Comics, Websites, Zeitungen und mehr ist er Autor von Horror-Kurzgeschichten. Vermutlich ein unentdeckter Mutant, lebt er in Indiana mit seiner Frau und zwei Söhnen, die mit Marvel-Filmen aufgewachsen sind.

(lifePR) (