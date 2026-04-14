Führungskompetenzen und Tools für mehr Wohlbefinden und Leistung

Führung auf Augenhöhe ist kein Zustand, sondern ein lebendiger Prozess. Sie entsteht im Dazwischen – im Dialog, in Momenten der Unsicherheit, im ehrlichen Interesse an anderen. Dr. Reinhold Pabst liefert in seinem neuen Buch „Wertschätzende Führung“ wichtige Führungskompetenzen und einfach anwendbare Tools für mehr Miteinander und Menschlichkeit.



Immer weniger Menschen sind bereit, Führungsverantwortung zu übernehmen. Angesichts dynamisch veränderter Kontextbedingungen fühlen sie sich überfordert, wollen nicht mehr die Initiative ergreifen. Gleichzeitig steigt der Bedarf an Orientierung, in Unternehmen aller Branchen wächst ein Gefühl von Unsicherheit. „In einer Zeit, in der vieles lauter, schneller und komplexer wird, braucht es Menschen, die bewusst innehalten – die zuhören, sich selbst reflektieren und mutig gestalten. Wertschätzende Führung heißt, Menschlichkeit und Wirksamkeit miteinander zu verbinden“, so Dr. Reinhold Pabst.



Im Buch „Wertschätzende Führung“ werden die verschiedenen Perspektiven der persönlichen und beruflichen Weiterentwicklung von Führungskräften in Zeiten des Wandels beleuchtet. Dr. Reinhold Pabst setzt Impulse, um lineare Denkmuster zu durchbrechen und individuelle Routinen kritisch zu reflektieren – mit dem Ziel, eine zukunftsorientierte und sinnstiftende Führungskultur zu entwickeln. Das methodische Fundament liefert die „wertschätzende Erkundung“. Innerhalb der fünf Phasen des sogenannten 5D-Zyklus werden Führungsinstrumente vorgestellt, die als Werkzeugkasten zur erfolgreichen Bewältigung von Führungsherausforderungen in einer komplexen Arbeitswelt fungieren. Jedes Führungskonzept wird mit einem Interview eines ausgewiesenen Experten im jeweiligen Themengebiet, wie zum Beispiel gesunde Führung, Konfliktmanagement oder wertschätzende Kommunikation vertieft.



Das Buch lädt Führungskräfte dazu ein, gemeinsam die bestmöglichen Bedingungen für ihre eigene Entwicklung und die ihrer Teams zu schaffen.



Das Buch



Wertschätzende Führung

Von der Haltung zur Handlung

Führungskompetenzen und Tools für mehr Wohlbefinden und Leistung



Hardcover, 272 Seiten

€ 29,99 (D)

ISBN: 978-3-527-51233-1

Wiley-VCH, 2026



Von und mit Reinhold Pabst ebenfalls erhältlich:



Wertschätzende Organisationsentwicklung, 978-3-527-51050-4

Wertschätzende Teamentwicklung, 978-3-527-51084-9



Der Autor



Dr. Reinhold Pabst arbeitet im Stab des Direktoriums am Fraunhofer-Institut IOF in Jena. Er ist ein erfahrener Innovation Strategist und Coach und forscht im Bereich Organisationsentwicklung, Open Innovation und Design Thinking. Er leitet das Innovationsforschungsprogramm der Allianz „3Dsensation“ und das Führungskräfteentwicklungsprogramm „Photonics Manager“. Dort ist er als Forscher im Bereich Open Innovation und als Referent in den Modulen Wertschätzende Führung und Wertschätzende Team- und Organisationsentwicklung tätig.

(lifePR) (