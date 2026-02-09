Erst grübeln, dann dübeln!

Dübel richtig zu setzen ist (nicht nur zum Schutz des eigenen Kopfs) durchaus wichtig, aber einfach eine Kunst für sich. Jürgen Küenzlen und Eckehard Scheller erklären in ihrem neuen Ratgeber „Professionell Dübel setzen für Dummies“ umfassend, aber praxisorientiert, was beim Setzen von Dübeln beachtet werden sollte.



Werden die mitgelieferten Dübel halten? Aus welchem Material ist meine Wand eigentlich? Was tun, wenn der erste Dübel perfekt hält, der zweite aber gar nicht anziehen will? Welche Spezial-Dübel gibt es überhaupt?



Diese und alle anderen praktischen Fragen rund ums Thema stabile Befestigung klären die Experten Jürgen Küenzlen und Eckehard Scheller in ihrem Buch „Professionell Dübel setzen für Dummies“. Der Ratgeber führt systematisch durch Planung, Auswahl und vor allem die richtige Montage der Dübelverankerungen.



„Das wichtigste und erste Augenmerk gilt dabei in diesem Buch dem Verankerungsgrund, das heißt dem Baustoff, in den Sie den Dübel setzen wollen. Das liegt daran, dass die meisten Dübelsysteme heutzutage individuell auf einen Untergrund abgestimmt und für diesen Verankerungsgrund häufig auch nur erlaubt bzw. geeignet sind, wenn es um professionelle Anwendungen geht,“ so die beiden Bauingenieure.



Küenzlen und Scheller gehen dabei auf die verschiedenen Arten von Dübeln ein, die zu befestigenden Bauteile, die Untergründe und deren Erfordernisse sowie auf baurechtliche Regelungen. Mit diesem Buch ist man rundum sehr gut informiert, selbst wenn Dinge für ein anspruchsvolleres Projekt stabil und solide verankert werden müssen. Ein echtes Muss für alle Heimwerker aus Leidenschaft.



Das Buch



Professionell Dübel setzen für Dummies



Softcover, 304 Seiten

€ 22,99 (D)

ISBN: 978-3-527-72179-5

Wiley-VCH, 2026



Die Autoren



Jürgen Küenzlen studierte Bauingenieurswesen in Stuttgart und promovierte ebendort. Er arbeitet als Projektleiter im Bereich Befestigungstechnik bei der Adolf Würth GmbH & Co. KG.



Eckehard Scheller studierte Bauingenieurswesen in Berlin und ist auf praxisgerechte Dübeltechnik spezialisiert.





(lifePR) (