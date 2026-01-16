Erschöpfung adé – in 100 Tagen

100 Tagen sind die Zeitspanne, die es braucht, damit Veränderung nicht nur im Kopf ankommt – sondern im Leben und im Körper spürbar wird. Durch beständige Wiederholungen beginnen sich neue und gesündere Muster zu etablieren, die nach rund drei Monaten durch die Bildung dauerhafter neuronaler Bahnen zu einer neuen Selbstverständlichkeit werden. Der neue Ratgeber „Raus aus der Erschöpfung in 100 Tagen für Dummies“ setzt auf eben dieses Prinzip und begleitet in kleinen Schritten zu einer neuen Lebensqualität.



Erschöpfung ist mehr als Müdigkeit. Sie betrifft nicht nur den Körper, sondern auch das Denken, Fühlen und Handeln. Wenn alltägliche Aufgaben überfordern, das Gedankenkarussell nicht mehr stoppt und selbst Erholung keine Wirkung zeigt, steckt meist mehr dahinter als bloßer Stress.



Der praktische Ratgeber „Raus aus der Erschöpfung in 100 Tagen für Dummies“ unterstützt dabei, wieder zu Kräften zu kommen. Die Autorin Dr. Daniela Voigt setzt nicht auf Durchhalteparolen, sondern unterstützt mit kleinen und machbaren Schritten, um zurück aus dem Erschöpfungszustand zu finden. 100 Einheiten mit praktischen Übungen und realistischen Impulsen auf jeweils einer Doppelseite unterstützen dabei, Energieräuber zu erkennen, klare Grenzen zu setzen und den Alltag schließlich zu verändern. „Es geht nicht darum, einfach weiterzumachen oder auf bessere Zeiten zu hoffen. Der Fokus liegt bei jedem selbst – auf dem inneren Zustand, der Belastung und der Entscheidung, etwas zu verändern“, so die Expertin.



Für alle, die sich im Alltag erschöpft, ausgebrannt oder innerlich leer fühlen, bietet dieses Buch einen klaren, gangbaren Weg zurück ins Leben. Es ist eine Einladung, sich selbst wieder ernst zu nehmen und die eigenen Kräfte bewusst zu stärken, um nicht länger nur zu funktionieren – sondern wieder zu leben.



Die neue Ratgeber-Unterreihe „In 100 Tagen für Dummies“



Veränderung ist nicht kompliziert – aber sie ist ein Prozess. Und dieser Prozess braucht vor allem eines: Zeit und Wiederholung. Forschungen zeigen, dass sich innerhalb von 100 Tagen dauerhafte neuronale Bahnen bilden, für einen langfristigen Erfolg neuer und gesünderer Verhaltensmuster.



Nach diesem Prinzip funktionieren die Bände der neuen Unterreihe „In 100 Tagen für Dummies“. Als Arbeits- und Übungsbücher bieten die Ratgeber eine tägliche Doppelseite mit realistischen Impulsen und praktischen Übungen, die dabei helfen, dem Ziel jeden Tag ein Schrittchen näher zu kommen.



Zum Auftakt erscheinen die beiden Titel „Raus aus der Erschöpfung in 100 Tagen für Dummies“ und „Mehr Selbstvertrauen in 100 Tagen für Dummies“ von Dr. Daniela Voigt. Im April 2026 folgen „Gelassener im Stress in 100 Tagen für Dummies“ und „Mehr Lebensfreude in 100 Tagen für Dummies“.



Das Buch



Raus aus der Erschöpfung in 100 Tagen für Dummies



Softcover, 288 Seiten

€ 19,99 (D)

ISBN: 978-3-527-72405-5

Wiley-VCH, 2026



Die Autorin



Dr. Daniela Voigt ist als Professorin für Soziale Arbeit, als Speaker, Berater und Potenzialentfaltungscoach tätig. Sie ist seit mehr als 25 Jahren Sozialarbeiterin aus Leidenschaft mit einer fundierten Expertise im Bereich zwischenmenschlicher Beziehungen, toxischer Verbindungen und Menschentypen.

