Eine neue Perspektive auf die mentale Ökonomie von morgen

Die Skills der Zukunft sind psychologische Zustände, keine Tools. Während Unternehmen über Resilienz, Kreativität und Selbststeuerung sprechen, ignorieren sie die psychischen Voraussetzungen, die diese Fähigkeiten überhaupt erst möglich machen. „Unsere Arbeitswelt fordert psychische Höchstleistungen, ohne auch nur ansatzweise die psychischen Voraussetzungen dafür zu schaffen. Organisationen verlangen Kreativität, aber fördern kaum echte innere Ruhe. Sie fordern Flexibilität, ohne emotionale Sicherheit zu bieten. Resilienz wird zum Synonym für ‚Durchhalten‘, zum stillen Vorwurf an alle, die unter Druck zerbrechen“, schildert der Experte die Lage.Professor Oliver Hoffmann deckt die stille Krise hinter dem Skill-Hype auf. In seinem Buchführt er das Modell der inneren Ökonomie ein, das den Menschen als dynamisches Ressourcensystem aus Emotionen, Erinnerungen und Imagination versteht. Psychologische Zustände wie Selbstregulation, Klarheit und Resonanz werden als zentrale Träger zukünftiger Arbeitsfähigkeit analysiert. In einer Arbeitswelt, die durch ständige Unterbrechungen, digitale Dauerkommunikation und komplexe Entscheidungsarchitekturen geprägt ist, sind chronische Überreizung und der damit verbundene Verlust von kognitiver Leistungsfähigkeit kein individuelles Problem, sondern ein strukturelles Risiko. Das Buch zeigt neue Wege, um die stille Revolution des Inneren zu begreifen und ihr zukunftsorientiert zu begegnen.Hardcover, 256 Seiten€ 24,99 (D)ISBN:Wiley-VCH, 2026ist Professor für Innovationsmanagement sowie Experte für Wirtschafts- und Innovationspsychologie. In seiner Forschung beschäftigt er sich mit den psychologischen Bedingungen zukunftsfähiger Arbeit, der Rolle mentaler Effizienz in dynamischen Märkten und den Auswirkungen von Künstlicher Intelligenz auf Kommunikation, Kreativität und Entscheidungsprozesse. Neben seiner akademischen Tätigkeit berät er internationale Unternehmen und Privatklienten an der Schnittstelle von Technologie, Psychologie und strategischer Transformation. Als Vordenker einer psychologisch fundierten Arbeitswelt der Zukunft gilt er als Impulsgeber für Wirtschaft und Gesellschaft., 1921 als Verlag Chemie gegründet, kann auf eine über 100-jährige Tradition zurückblicken. Verlagsprogramm umfasst viele Bereiche der Naturwissenschaften sowie den Bereich Wirtschaft. Seit 1996 ist der Verlag Teil der weltweiten Verlagsgruppe John Wiley & Sons, Inc. mit Sitz in Hoboken, New Jersey, USA.