Eher in Rente – aber richtig

Rund um die Rente gibt es vieles zu beachten. Vor allem wer sich vorzeitig in den Ruhestand verabschieden möchte, sollte sich umfassend informieren und durchdacht planen. Wie der frühe Renteneintritt finanziell bestmöglich abgesichert werden kann, verrät Martina Jacobowsky. Die Expertin klärt im Ratgeber „Früher in Rente für Dummies“ über unterschiedliche Möglichkeiten der Altersvorsorge auf, bietet Hilfestellung für den Rentenantrag und vermittelt alles Wichtige rund um Altersteilzeit, Zeitwertkonten und Flexi-Rente.



Unter den Oberbegriff „Rente“ gehört vieles. Meist ist damit zunächst die gesetzliche Rente gemeint, auf die alle sozialversicherungspflichtig Beschäftigten Anspruch haben, die mehr als fünf Jahre Rentenbeiträge bezahlt haben. Daneben gibt es noch Betriebsrenten sowie unterschiedliche Möglichkeiten der privaten Altersvorsorge, beispielsweise Riester, Rürup und andere Anlagefonds.



„Wer früher in Rente gehen möchte, muss zunächst klären, welche Möglichkeiten es konkret gibt, alle Unterlagen zusammensuchen und einen Kassensturz machen“, weiß Martina Jacobowsky. Im Buch „Früher in Rente für Dummies“ begleitet die erfahrene Rentenberaterin auf dem Weg zur vorzeitigen Verrentung. Nach dem Motto „Vorbereitung ist alles“ sollte man sich zunächst einen Überblick über die Rentensituation verschaffen. Welche Rentenarten möglich sind und wie man möglichst viel gesetzliche Rente erhalten kann, aber auch wie der Arbeitgeber und eine private Altersvorsorge die Rente aufstocken können, erklärt der „für Dummies“-Band auf gewohnt verständliche und nachvollziehbare Weise. Abgerundet wird der praktische Leitfaden durch alles Wichtige rund um die Frühverrentung aus gesundheitlichen Gründen, die Vorgaben für Zusatzverdienste sowie Wissenswertem rund um Steuer und Abgaben der Rente.



Früher in Rente für Dummies



Softcover, 300 Seiten

€ 20,00 (D)

ISBN: 978-3-527-72224-2

Wiley-VCH, 2025



Martina Jacobowsky hat sich fast ihr ganzes Berufsleben lang mit dem Thema Rente beschäftigt, als Beraterin für betriebliche und private Altersvorsorge, als Produktmanagerin im Bereich der betrieblichen Altersvorsorge, als freiberufliche gerichtlich zugelassene Rentenberaterin und als Referentin für Rententhemen.

