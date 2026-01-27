Die mächtigsten Helden der Erde

„Avengers für Dummies“ bietet den perfekten Überblick zu Marvels berühmtem Superhelden-Team, von der Entstehung der Avengers, ihren größten Gegner und ultimativen Herausforderungen bis zur Entwicklung des Teams über die Jahrzehnte. Der Band entstand in Kooperation mit Marvel und beinhaltet eine einzigartige Zusammenstellung für alle, die die Avengers wirklich verstehen wollen.



Von den Gründungsmitgliedern Ant-Man, The Wasp, Iron Man, Hulk und Thor bis hin zu den neuesten Helden im Team, von internen Konflikten und Rivalitäten bis zu den großen Liebesgeschichten, von Gegner wie Dormamu, Dr. Doom und den Beyonder bis zu den alternativen Zeitlinien und Realitäten des Age of Ultron oder der Avengers 1.000.000 B.C – bei den unzähligen Storylines rund um das mächtigste Superhelden-Team innerhalb des Marvel Universums ist es nicht einfach, die Welt der Avengers zu durchschauen.



Comic-Autor Gene Selassie hat sich der Herausforderung gestellt und präsentiert mit „Avengers für Dummies“ eine einzigartige Zusammenstellung aus 60 Jahren Comic-Geschichte mit vielen originalen Zeichnungen. Der Band folgt zwar fast jeder Nebenfigur und Nebenserie, ist aber ganz pragmatisch aufgebaut. Von nahezu jeder beliebigen Stelle aus und in jeder beliebigen Reihenfolge kann man mit dem Lesen beginnen. Wer sich für die Geschichte des Teams interessiert, fängt praktischerweise ganz vorn an. Später folgen Abschnitte über die Gegner und Kämpfe des Teams, die man entweder danach oder unabhängig davon lesen kann. Das Buch ist so aufgebaut, dass es dem Leser jede Freiheit auf einer spannenden Entdeckungstour lässt. Ein Muss für alle Comic-Fans!



Das Buch



Avengers für Dummies



Softcover, 288 Seiten

Durchgehend vierfarbig, mit Original-Comics

€ 19,99 (D)

ISBN: 978-3-527-72380-5

Wiley-VCH, 2026



Der Autor



Gene Selassie ist ein preisgekrönter Comic-Autor, Romanautor und Drehbuchautor. Er war einer der Autoren des mit dem Eisner Award ausgezeichneten Sammelbandes „Puerto Rico Strong „. Er schrieb auch die für den Ringo Award nominierte The Ghoul Agency von Action Lab Entertainment, VoxoDeus von Myth Division, die Pulp-Anthologie Terminal, die Wrestling-Anthologie Kayfabe und einen Western für die Anthologie Elsewhere.

