Unternehmen stehen heute vor komplexen Herausforderungen durch digitale Transformation, Globalisierung und die Beschleunigung des Wandels. Die Erfolgsquote von organisatorischen Transformationen ist aber oft unbefriedigend. Der Leitfaden „Die Transformationsformel“ bündelt die Erkenntnisse fünfjähriger Forschungsarbeit und liefert einen praxisorientierten Handlungsrahmen mit sieben Schlüsselkomponenten und 40 konkreten Handlungsfeldern, um Wandel erfolgreich zu gestalten.



Es ist eine unbequeme Wahrheit: Mehr als die Hälfte aller Transformationsprojekte in Unternehmen scheitern – seit Jahren. Nicht in der Theorie, sondern in der Praxis und das Tag für Tag. Trotz durchgestylter Change Kampagnen, agiler Methoden und neuer Führungsparadigmen bleibt die Quote hartnäckig hoch, quer durch alle Branchen, Länder und Unternehmensgrößen.



Warum scheitern so viele Transformationen und wie lässt sich das ändern? Dieser Frage sind Dr. Tim Komkowski, Dr. Benedikt Viedenz, Thomas Niggemeier, Nicole Davila und Prof. Jiju Antony nachgegangen. Ihr Buch „Die Transformationsformel“ ist das Ergebnis einer mehrstufigen und mehrjährigen wissenschaftlichen Studie und der Auswertung der Expertise von mehr als 500 Fachleuten aus unterschiedlichen Branchen. Der interdisziplinäre Ansatz verbindet Operations Management mit Psychologie in der Organisations- und Persönlichkeitsentwicklung und stellt eine Kombination von Schlüsselkomponenten vor, die sich im Verlauf der Studie als die wirksamste erwiesen hat.



„Methoden, Checklisten oder Kampagnen sind hilfreich und essenziell, doch ohne ein System für eine ganzheitliche Transformation bleiben sie wirkungslos. Transformation braucht eine Sicherung: Strukturen, die Lernen ermöglichen, psychologische Tiefe, die Menschen mitnimmt, und Verlässlichkeit, die Wandel trägt“, davon sind die Autoren überzeugt.



Das Buch



Die Transformationsformel

Wie Menschen und Organisationen erfolgreich wachsen



Hardcover, 240 Seiten

€ 29,99 (D)

ISBN: 978-3-527-51247-8

Wiley-VCH, 2026



Die Autoren



Dr. Tim Komkowski gestaltet industrielle Transformationsprozesse und zählt zu den anerkannten Experten im Operations Management. Seine praxisorientierte Expertise verbindet er mit wissenschaftlichen Erkenntnissen, um innovative Lösungen für Produktions- und Lieferkettenprozesse zu entwickeln.



Dr. Benedikt Viedenz hat sich auf die Gestaltung von Transformations- und Führungsprozessen in globalen Industrie- und Hochtechnologieunternehmen spezialisiert. Als Vordenker in den Bereichen Transformation und Führung unterstützt er Unternehmen dabei, nachhaltigen Wandel erfolgreich zu gestalten.



Thomas Niggemeier ist Experte für methodenbasierte Excellence-Transformation. Dabei schlägt er eine Brücke zwischen neuen wissenschaftlichen Erkenntnissen und für Unternehmen anwendbaren, pragmatischen Lösungen.



Nicole Davila ist Expertin für Transformation und Kommunikation. Sie begleitet Organisationen in Veränderungsprozessen und entwickelt praxisnahe Formate zu Führung, Kommunikation und Zusammenarbeit im Wandel.



Prof. Jiju Antony gilt international als eine der zentralen Autoritäten im Bereich Lean Six Sigma und Operational Excellence.

