Die 10 Kräfte der Welt

Um die Kabbala ranken sich viele Mythen. Höchste Zeit, mit den Missverständnissen aufzuräumen und diese ganz spezielle Denktradition im Judentum einmal genauer zu betrachten. Arthur Kurzweil bringt in „Kabbala für Dummies“ sein ganzes Wissen über Kultur und Schriften des Judentums ein und beschreibt die Historie und die moderne Anwendung dieser Lehren, um einmal genau zu erklären, was die Kabbala ist und was sie eben nicht ist.



In den letzten Jahren hat sich die Kabbala zu einem Phänomen der Popkultur entwickelt. Diese Entwicklung hat zur Verbreitung zahlloser Unrichtigkeiten und Fehlinformationen geführt. „Leider stellen einige Bücher die Kabbala als eine mystische New-Age-Bewegung dar, die sich mit Amuletten, obskuren Meditationsformen, Aberglauben und okkulten Praktiken beschäftigt. Manche Bücher über die Kabbala trennen die Kabbala vom Judentum, informieren arglose Schüler falsch und verleiten sie dazu, die Kabbala als allgemeine Lebensphilosophie zu betrachten und nicht als eine spirituelle Praxis, die untrennbar mit jüdischem Recht, Ritual, Gebet und Studium verbunden ist,“ so Arthur Kurzweil.



In seinem Buch „Kabbala für Dummies“ erklärt der Gelehrte in einfachen Worten sowohl die wichtigsten abstrakten Ideen der Kabbala als auch die kabbalistischen Praktiken, die Teil des jüdischen Alltagslebens sind. Obwohl das Studium der Kabbala eine große Verpflichtung sein kann, die das gesamte Leben eines Praktizierenden beeinflusst, kann man allein durch die Auseinandersetzung mit den Ideen und Perspektiven der Kabbala viele tiefgründige Lebensansätze gewinnen. Das Buch richtet sich sowohl an Neugierige als auch an alle, die die tiefgründigen Lehren der Kabbala aufrichtig verstehen und kabbalistische Weisheit in ihren Alltag integrieren möchten.



Arthur Kurzweil unterrichtet Talmud und Einführungskurse in Kabbala in den USA. Seit mittlerweile 40 Jahren hält er Vorträge in Synagogen. Er erhielt Preise für seine Arbeit in der Lehre jüdischer Texte und Kultur sowie für seine Ahnenforschung. Kurzweil ist Autor verschiedener Bücher, darunter Kabbala für Dummies.

