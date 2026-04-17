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Der leichte Einstieg in Windows 11 – speziell für Senioren

(lifePR) (Weinheim, )
Curt Simmons legt mit der aktuellen Überarbeitung von „Windows 11 für Senioren für Dummies“ einen ebenso praxisnahen wie verständlichen Leitfaden für den sicheren Einstieg in die digitale Welt vor. Das Buch richtet sich gezielt an ältere Einsteiger, die Windows 11 ohne technisches Vorwissen nutzen möchten.

Digitale Teilhabe ist heute wichtiger denn je – doch gerade für viele Senioren stellt der Umgang mit moderner Technik noch immer eine Herausforderung dar. Hier setzt die Neuauflage „Windows 11 für Senioren für Dummies“ an: Schritt für Schritt führt sie durch die Grundlagen des Betriebssystems und erklärt alle wichtigen Funktionen in klarer, leicht verständlicher Sprache.

Von den ersten Schritten am Computer über das Einrichten von Programmen bis hin zum Schreiben von Briefen, Surfen im Internet oder Versenden von E-Mails – das Buch deckt alle relevanten Alltagsanwendungen ab. Besonders hilfreich sind die zahlreichen Abbildungen, die große Schrift sowie der konsequent praxisorientierte Aufbau, der speziell auf die Bedürfnisse von Anfängerinnen und Anfängern zugeschnitten ist.

Die zweite Auflage wurde umfassend aktualisiert und berücksichtigt die neuesten Funktionen und Entwicklungen von Windows 11. Leser profitieren damit von einem verlässlichen Begleiter, der nicht nur den Einstieg erleichtert, sondern auch Sicherheit im Umgang mit digitalen Anwendungen vermittelt.

Die Neuerscheinung bietet fundiertes Wissen in bewährter „…für Dummies“-Didaktik – verständlich, alltagsnah und ohne technisches Fachchinesisch. So verhilft der Band zur digitalen Selbstständigkeit auch im Alter.

Das Buch

Windows 11 für Senioren für Dummies

Softcover, 368 Seiten
€ 19,99 (D)
ISBN: 978-3-527-72454-38
Wiley-VCH, 2. überarbeitete Auflage 2026

Der Autor

Curt Simmons ist Bestsellerautor von fast 100 Technologiebüchern zu einer Vielzahl von Themen. Außerdem entwickelt er Schulungsunterlagen zu Microsoft-Produkten und zur Fotografie.

Der Verlag

Wiley-VCH, 1921 als Verlag Chemie gegründet, kann auf eine über 100-jährige Tradition zurückblicken. Das Verlagsprogramm umfasst viele Bereiche der Naturwissenschaften sowie den Bereich Wirtschaft. Seit 1996 ist der Verlag Teil der weltweiten Verlagsgruppe John Wiley & Sons, Inc. mit Sitz in Hoboken, New Jersey, USA.

www.fuer-dummies.de
www.wiley-vch.de

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