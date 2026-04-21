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10 goldene Regeln für eine erfolgreiche Pricing-Transformation

(lifePR) (Weinheim, )
Ganz ohne mathematische Formeln und komplexe Diagramme erläutert Danilo Zatta in seinem neuen Buch „Die 10 Regeln der hocheffektiven Preisgestaltung“ wichtige Schlüsselelemente, um außergewöhnliche Gewinn- und Wachstumschancen zu nutzen, die Unternehmen, die sich nicht an diese Regeln halten, einfach verpassen.

In vielen Unternehmen besteht ein spürbares Ungleichgewicht: Einerseits werden viel Zeit, Geld und Aufmerksamkeit in die Forschung und Entwicklung neuer Produkte gesteckt (gefolgt von Produktion, Vertrieb und Marketing). Wenn es jedoch anderseits darum geht, eine „angemessene Belohnung“ für den Aufwand zu bestimmen und das neue Angebot auf den Markt zu bringen, verringert sich das Engagement signifikant. Die Bedeutung und Auswirkung der Preisgestaltung werden oftmals schlicht unterschätzt.

„Die Beziehung zwischen Preisen und Gewinnen ist direkt, stark, unmittelbar und ganz offensichtlich. Es ist jedoch wichtig zu betonen, dass eine Preissteigerung nicht bedeutet, aufgeblähte und unverdiente Einnahmen zu generieren, deren man sich schämen müsste. Sie bedeutet vielmehr, den angebotenen Wert zu monetarisieren“, so Danilo Zatta.

Zatts ist einer der weltweit einflussreichsten Experten für Preismanagement. Anhand vieler Fallstudien, Beispiele und Anekdoten aus den Führungsetagen und von Fachleuten aus der Praxis hat er im Lauf von über 20 Jahren zehn Regeln der Preisgestaltung identifiziert, die regelmäßig zu überdurchschnittlichen Gewinnen führten. In seinem neuen Buch „Die 10 Regeln der hocheffektiven Preisgestaltung“ erklärt der Experte die Pricing-Hebel, um neue Chancen für profitables Wachstum zu nutzen – und das ohne mathematische Formeln, akademische Theorien oder komplexe Diagramme. Das Buch ist ein unverzichtbares Hilfsmittel für Manager, Gründer, Führungskräfte, Direktoren und Unternehmer, die das Wachstum und die Rentabilität ihrer Unternehmen vorantreiben wollen.

Das Buch

Die 10 Regeln der hocheffektiven Preisgestaltung
Wie Sie Ihr Preismanagement umgestalten und Ihre Gewinne steigern

Hardcover, 320 Seiten
€ 34,99 (D)
ISBN: 978-3-527-51257-7
Wiley-VCH, 2026

Der Autor

Danilo Zatta ist ein weltweit anerkannter Experte für Preisgestaltung und Unternehmensberater. In seiner 25-jährigen Erfahrung hat er Hunderte von Projekten geleitet, die sich mit Preisgestaltungsprogrammen, Wachstumsstrategien, Umsatzumwandlungen und der Neugestaltung von Geschäftsmodellen befassten.

Zatta, der von der Financial Times als „einer der weltweit führenden Köpfe in Sachen Preisgestaltung“ bezeichnet wurde, ist auch Autor des internationalen Bestsellers Die Preismodell-Revolution, der in mehr als 10 Sprachen übersetzt wurde. Er wurde auch in die Top 5 Pricing Thought Leaders von LinkedIn aufgenommen, eine Liste der weltweit einflussreichsten Vordenker im Bereich Pricing.

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