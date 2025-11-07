Kontakt
Wild Immobilien&Finanzierung wird zur eingetragenen Marke – und steht für moderne Immobilienvermittlung mit Innovationsgeist

Wild Immobilien&Finanzierung – modern. menschlich. markenstark.

Das Maklerunternehmen Wild Immobilien&Finanzierung hat einen wichtigen Meilenstein erreicht:
Seit dem 29. Oktober 2025 ist der Name beim Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) unter der Markennummer 302025228710 als Wort-/Bildmarke offiziell eingetragen.

Mit der Markeneintragung unterstreicht das Unternehmen seine klare Positionierung als verlässliche und vertrauenswürdige Marke in der Immobilien- und Finanzierungsbranche.
Diese Eintragung ist für uns ein starkes Signal – sie steht für Qualität, Transparenz und den Anspruch, unseren Kunden auf höchstem Niveau zu begegnen“, erklärt Karl-Heinz Wild, Gründer und Inhaber von Wild Immobilien&Finanzierung.

Auszeichnung als Business-Innovator

Erst kürzlich wurde Wild Immobilien&Finanzierung zudem als „Business-Innovator“ ausgezeichnet – eine Ehrung, die Unternehmen würdigt, die durch zukunftsorientierte Strategien, digitale Kompetenz und Kundennähe überzeugen.

Wir wollen zeigen, dass Immobilienvermittlung heute anders funktioniert als früher. Unsere Kunden informieren sich nicht mehr über Zeitungsanzeigen, sondern über Social Media, Videos und digitale Plattformen – und genau dort holen wir sie ab“, so Wild weiter.

Social Media als modernes Vertriebsinstrument

Das Unternehmen setzt gezielt auf Social Media Marketing – insbesondere auf Plattformen wie Instagram, Facebook und TikTok – um Immobilienkäufer dort zu erreichen, wo sie heute suchen: beim Scrollen.
Diese moderne Form der Vermarktung ermöglicht eine emotionale Ansprache potenzieller Käufer und schafft gleichzeitig ein authentisches Markenbild.

Marke, Vertrauen und Zukunft

Mit der Markeneintragung stärkt Wild Immobilien&Finanzierung nicht nur seinen rechtlichen Schutz, sondern auch seine Identität als zeitgemäßer und kundenorientierter Dienstleister.
Das Unternehmen steht für innovative Vermarktung, persönliche Beratung und nachhaltige Immobilienlösungen, die sich an den Bedürfnissen einer neuen Generation von Käufern und Eigentümern orientieren.

Über Wild Immobilien&Finanzierung
Wild Immobilien&Finanzierung ist ein unabhängiges Makler- und Finanzierungsunternehmen mit Sitz in Püttlingen.
Das Unternehmen bietet professionelle Dienstleistungen in den Bereichen Immobilienverkauf, Baufinanzierung und Wertanalyse an – transparent, persönlich und digital.
Mehr Informationen unter: https://www.wild-immo.de

