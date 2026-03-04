Wild Immobilien&Finanzierung erneut auf Platz 1 – bereits achtmal in Folge ausgezeichnet
Karl-Heinz Wild bestätigt erneut seine Spitzenposition im regionalen Immobilienmarkt.
Die Analyse von MaklerCharts bewertet regelmäßig die digitale Sichtbarkeit von Immobilienunternehmen in Deutschland. Dabei wird unter anderem gemessen, wie gut Makler-Websites bei relevanten Immobilien-Suchanfragen gefunden werden und wie stark ihre Online-Reichweite im jeweiligen Marktgebiet ist.
Dass Wild Immobilien&Finanzierung nun bereits zum achten Mal hintereinander den Spitzenplatz erreicht, unterstreicht die kontinuierliche Marktpräsenz und die starke digitale Position des Unternehmens in der Region.
„Die erneute Auszeichnung freut uns sehr. Sie zeigt, dass Eigentümer und Interessenten uns online schnell finden und uns ihr Vertrauen schenken“, erklärt Karl-Heinz Wild, Inhaber von Wild Immobilien&Finanzierung.
Auch in weiteren Städten unter den Top-Maklern
Neben der Spitzenposition in Püttlingen konnte sich das Unternehmen auch in weiteren regionalen Rankings erfolgreich platzieren.
So wurde Wild Immobilien&Finanzierung bereits zum zweiten Mal in Folge in Merchweiler unter die Top 5 der Immobilienmakler gewählt. Auch in der Vergangenheit erreichte das Unternehmen Top-5-Platzierungen in Dillingen/Saar sowie in St. Wendel.
Diese Ergebnisse zeigen, dass die Expertise und Marktkenntnis von Karl-Heinz Wild nicht nur lokal, sondern auch in der gesamten Region geschätzt wird.
Kombination aus Immobilienvermittlung und Finanzierung
Wild Immobilien&Finanzierung begleitet Eigentümer und Käufer bei Verkauf, Kauf und Finanzierung von Immobilien. Besonders geschätzt wird die Kombination aus klassischer Immobilienvermittlung und individueller Finanzierungsberatung.
„Unser Ziel ist es, Kunden nicht nur bei der Vermarktung einer Immobilie zu unterstützen, sondern auch die passende Finanzierungslösung zu finden. Diese ganzheitliche Beratung wird von vielen Kunden sehr geschätzt“, so Wild.
Mit der erneuten Auszeichnung und weiteren Top-Platzierungen in der Region setzt Wild Immobilien&Finanzierung seine Erfolgsgeschichte fort und festigt seine Position als einer der führenden Immobilienanbieter im Saarland.