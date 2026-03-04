Kontakt
QR-Code für die aktuelle URL

Story Box-ID: 1053172

Wild Immobilien&Finanzierung Albert-Schweitzer-Str. 3 66346 Püttlingen, Deutschland https://www.wild-immo.de
Ansprechpartner:in Herr Karl-Heinz Wild +49 6898 4416532
Logo der Firma Wild Immobilien&Finanzierung

Wild Immobilien&Finanzierung erneut auf Platz 1 – bereits achtmal in Folge ausgezeichnet

Karl-Heinz Wild bestätigt erneut seine Spitzenposition im regionalen Immobilienmarkt.

(lifePR) (Püttlingen, )
Ein bemerkenswerter Erfolg für das Unternehmen Wild Immobilien&Finanzierung: Bereits zum achten Mal in Folge wurde das Immobilienunternehmen von MaklerCharts für seine besonders starke Online-Präsenz ausgezeichnet und erreicht erneut Platz 1 in der Domain-Reichweite für Püttlingen.

Die Analyse von MaklerCharts bewertet regelmäßig die digitale Sichtbarkeit von Immobilienunternehmen in Deutschland. Dabei wird unter anderem gemessen, wie gut Makler-Websites bei relevanten Immobilien-Suchanfragen gefunden werden und wie stark ihre Online-Reichweite im jeweiligen Marktgebiet ist.

Dass Wild Immobilien&Finanzierung nun bereits zum achten Mal hintereinander den Spitzenplatz erreicht, unterstreicht die kontinuierliche Marktpräsenz und die starke digitale Position des Unternehmens in der Region.

„Die erneute Auszeichnung freut uns sehr. Sie zeigt, dass Eigentümer und Interessenten uns online schnell finden und uns ihr Vertrauen schenken“, erklärt Karl-Heinz Wild, Inhaber von Wild Immobilien&Finanzierung.

Auch in weiteren Städten unter den Top-Maklern

Neben der Spitzenposition in Püttlingen konnte sich das Unternehmen auch in weiteren regionalen Rankings erfolgreich platzieren.

So wurde Wild Immobilien&Finanzierung bereits zum zweiten Mal in Folge in Merchweiler unter die Top 5 der Immobilienmakler gewählt. Auch in der Vergangenheit erreichte das Unternehmen Top-5-Platzierungen in Dillingen/Saar sowie in St. Wendel.

Diese Ergebnisse zeigen, dass die Expertise und Marktkenntnis von Karl-Heinz Wild nicht nur lokal, sondern auch in der gesamten Region geschätzt wird.

Kombination aus Immobilienvermittlung und Finanzierung

Wild Immobilien&Finanzierung begleitet Eigentümer und Käufer bei Verkauf, Kauf und Finanzierung von Immobilien. Besonders geschätzt wird die Kombination aus klassischer Immobilienvermittlung und individueller Finanzierungsberatung.

„Unser Ziel ist es, Kunden nicht nur bei der Vermarktung einer Immobilie zu unterstützen, sondern auch die passende Finanzierungslösung zu finden. Diese ganzheitliche Beratung wird von vielen Kunden sehr geschätzt“, so Wild.

Mit der erneuten Auszeichnung und weiteren Top-Platzierungen in der Region setzt Wild Immobilien&Finanzierung seine Erfolgsgeschichte fort und festigt seine Position als einer der führenden Immobilienanbieter im Saarland.

Website Promotion

Website Promotion
Wild Immobilien&Finanzierung - Ihr Immobilienmakler im Saarland
Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.
Wichtiger Hinweis:

Eine systematische Speicherung dieser Daten sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Genehmigung durch die unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH gestattet.

unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH 2002–2026, Alle Rechte vorbehalten

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.