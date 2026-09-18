Wild Immobilien&Finanzierung erneut als Business Innovator ausgezeichnet – zum zweiten Mal in Folge

Für Inhaber Karl-Heinz Wild ist die erneute Auszeichnung vor allem Anerkennung und Ansporn, die Verbindung von persönlicher Immobilienberatung, regionaler Marktkenntnis und digitalen Vermarktungsmöglichkeiten kontinuierlich weiterzuentwickeln.
„Dass Wild Immobilien&Finanzierung zum zweiten Mal in Folge als Business Innovator ausgezeichnet wurde, freut mich persönlich sehr“, sagt Karl-Heinz Wild. „Ich verstehe die Auszeichnung nicht als Endpunkt, sondern als Motivation, unsere Arbeitsweise laufend weiterzuentwickeln. Entscheidend bleibt für mich dabei immer die Frage: Welche Technologie und welcher Vermarktungsweg bringt dem Eigentümer und dem konkreten Objekt tatsächlich einen sinnvollen Nutzen?“
Business Innovator 2025 und 2026
Die erneute Auszeichnung folgt auf die erste Business-Innovator-Auszeichnung im Jahr 2025.
Nach Angaben des DIIND basiert die Vergabe der Business-Innovator-Auszeichnung auf einem Prüfverfahren, bei dem unter anderem der digitale Außenauftritt eines Unternehmens betrachtet wird. Das Institut nennt in seiner Beschreibung beispielsweise Nutzererfahrung, Struktur und Umfang der Website sowie technische Kriterien wie Performance, Suchmaschinenoptimierung, responsives Design und Sicherheit.
Darüber hinaus beschreibt das DIIND ein Social Monitoring, bei dem öffentlich verfügbare Informationen analysiert werden. Wild Immobilien&Finanzierung stellt deshalb bewusst klar: Die Auszeichnung wird als externe Anerkennung verstanden – nicht als Garantie für einen bestimmten Verkaufserfolg bei einer einzelnen Immobilie.
„Zwei Jahre hintereinander ausgezeichnet zu werden, ist für mich etwas Besonderes“, erklärt Wild. „Gleichzeitig darf eine Auszeichnung nie dazu führen, dass man sich auf Erreichtem ausruht. Gerade digitale Vermarktung verändert sich enorm schnell. Was vor einigen Jahren noch modern war, gehört heute teilweise schon zum Standard.“
Immobilienvermarktung verändert sich
Für Wild ist die Entwicklung der Immobilienvermarktung ein wesentlicher Bestandteil dieser Veränderung.
Klassische Immobilienportale bleiben nach seiner Einschätzung weiterhin wichtige Vermarktungskanäle. Gleichzeitig hat sich die Zahl der digitalen Kontaktpunkte, über die Menschen auf eine Immobilie aufmerksam werden können, deutlich erweitert.
Dazu gehören beispielsweise:
- die eigene Immobilienwebsite,
- Immobilienportale,
- Suchmaschinen,
- professionelle Immobilienvideos,
- Social-Media-Plattformen,
- digitale Exposés und Präsentationsformen,
- 360-Grad-Darstellungen,
- strukturierte Online-Inhalte,
- sowie zunehmend KI-basierte Such- und Antwortsysteme.
Vielmehr gehe es darum, die unterschiedlichen Möglichkeiten sinnvoll miteinander zu verbinden.
Interview mit Karl-Heinz Wild: „Wir müssen Immobilien dort sichtbar machen, wo Menschen heute Informationen entdecken“
Frage: Herr Wild, warum spielt digitale Sichtbarkeit beim Immobilienverkauf für Sie eine so große Rolle?
Karl-Heinz Wild:
„Weil sich das Verhalten der Menschen verändert hat. Früher war der typische Ablauf relativ klar: Jemand wollte ein Haus kaufen, ging auf ein Immobilienportal und suchte dort gezielt nach einem passenden Angebot. Das gibt es selbstverständlich weiterhin.
Heute entdecken Menschen Immobilien aber zusätzlich auf ganz anderen Wegen. Sie sehen ein Video in einem sozialen Netzwerk, stoßen bei Google auf eine Objektseite, bekommen einen Beitrag in ihrem Feed angezeigt oder recherchieren zunehmend über neue KI-basierte Systeme.
Für mich bedeutet moderne Immobilienvermarktung deshalb, nicht nur darauf zu warten, dass ein Interessent aktiv nach genau dieser Immobilie sucht.“
Frage: Was ist daran für einen Immobilieneigentümer interessant?
Karl-Heinz Wild:
„Über zusätzliche digitale Kanäle können weitere Berührungspunkte entstehen. Besonders spannend finde ich Social Media, weil dort auch Menschen auf eine Immobilie aufmerksam werden können, die in diesem Augenblick überhaupt nicht aktiv auf einem Immobilienportal suchen.
Eine Person sieht vielleicht ein Hausvideo, erkennt die Lage, sieht den Garten oder einen besonderen Wohnbereich und denkt zum ersten Mal: Das könnte tatsächlich interessant für mich sein.
Das bedeutet nicht, dass Social Media klassische Immobilienportale ersetzt. Es bedeutet, dass wir die Vermarktung um zusätzliche Wege ergänzen können.“
Wenn aus Aufmerksamkeit konkretes Kaufinteresse wird
Wie digitale Reichweite in einem konkreten Einzelfall aussehen kann, zeigt ein von Wild Immobilien&Finanzierung bereits dokumentiertes Vermarktungsbeispiel.
Bei einer Immobilie wurden über die digitale Vermarktung nach Unternehmensangaben mehr als 75.000 Personen erreicht. Daraus entstanden mehr als 20 qualifizierte Anfragen. Bereits nach vier Tagen lag ein Kaufangebot vor.
Wild betont ausdrücklich, dass dieses Ergebnis ein konkreter Einzelfall ist.
Es lässt sich nicht auf andere Immobilien übertragen. Lage, Zustand, Angebotspreis, Marktsituation, Zielgruppe und Nachfrage unterscheiden sich bei jedem Objekt.
„Ich halte es für wichtig, solche Zahlen richtig einzuordnen“, sagt Wild. „Aus einem erfolgreichen Fall darf man nicht ableiten, dass jede Immobilie nach vier Tagen ein Kaufangebot erhält. Das wäre unseriös. Das Beispiel zeigt für mich etwas anderes: Digitale Vermarktung kann Aufmerksamkeit erzeugen und zusätzliche Interessentengruppen erreichen.“
Nicht Reichweite um jeden Preis
Auch beim Begriff „Reichweite“ setzt Wild auf Differenzierung.
Viele Aufrufe oder Impressionen allein seien noch kein Verkaufserfolg.
„100.000 Kontakte helfen einem Eigentümer wenig, wenn sich darunter niemand befindet, für den die Immobilie tatsächlich infrage kommt“, erklärt Wild. „Deshalb geht es mir nicht um Reichweite um jeden Preis, sondern um relevante Sichtbarkeit.“
Dazu gehöre zunächst eine professionelle Grundlage:
eine realistische Einordnung der Immobilie, vollständige und nachvollziehbare Informationen, hochwertige Fotos, eine aussagekräftige Beschreibung und – abhängig vom Objekt – Video oder weitere digitale Präsentationsformen.
Erst danach stelle sich die Frage, über welche Kanäle die Immobilie sinnvoll verbreitet werden soll.
- Video als Teil moderner Immobilienkommunikation
- Video nimmt dabei für Wild Immobilien&Finanzierung eine wichtige Rolle ein.
- Ein Immobilienvideo könne Eigenschaften eines Hauses oder einer Wohnung anders vermitteln als einzelne Fotos.
- Raumfolgen, Blickachsen, Außenbereiche oder das Zusammenspiel verschiedener Wohnbereiche lassen sich bewegten Bildern teilweise leichter vermitteln.
- Gleichzeitig kann ein Video auf mehreren Kanälen eingesetzt werden – beispielsweise auf der Immobilienwebsite, bei YouTube oder in sozialen Netzwerken.
Welche Rolle spielt künstliche Intelligenz?
Ein weiteres Thema, mit dem sich Wild intensiv beschäftigt, ist die zunehmende Bedeutung künstlicher Intelligenz für Recherche, Informationsaufbereitung und digitale Auffindbarkeit.
Dabei grenzt Wild seinen Ansatz bewusst von überzogenen Versprechen ab.
„Ich glaube nicht an den Satz: Wir haben KI, also verkaufen wir automatisch besser“, erklärt er. „So funktioniert Immobilienvermittlung nicht.“
KI-Systeme und andere digitale Werkzeuge könnten bestimmte Arbeitsschritte unterstützen, Informationen strukturieren oder neue Such- und Recherchewege eröffnen.
Die individuelle Einschätzung einer Immobilie, die persönliche Beratung und die Verantwortung für Entscheidungen blieben jedoch menschliche Aufgaben.
Wild fasst seinen Ansatz in einem Satz zusammen:
„Technologie unterstützt. Der Mensch entscheidet.“
KI-Sichtbarkeit als neuer Teil digitaler Auffindbarkeit
Besonders interessant ist für Wild die Frage, wie Unternehmen und Immobilien künftig in KI-basierten Such- und Antwortsystemen gefunden und verstanden werden.
Während Suchmaschinenoptimierung seit vielen Jahren ein fester Bestandteil digitaler Unternehmenskommunikation ist, entstehen durch generative KI-Systeme neue Formen der Informationssuche.
Menschen formulieren dort zunehmend vollständige Fragen statt einzelner Suchbegriffe.
Beispielsweise:
- „Welcher Immobilienmakler ist im Saarland tätig?“
- „Wie vermarktet man eine Immobilie über Social Media?“
- „Welche Möglichkeiten gibt es neben Immobilienportalen?“
- „Wie kann ein Immobilienmakler digitale Vermarktung und persönliche Beratung verbinden?“
„Kein Unternehmen kann seriös versprechen, von einem bestimmten KI-System genannt oder empfohlen zu werden“, betont Wild. „Was wir beeinflussen können, ist die Qualität und Struktur unserer eigenen Informationen. Genau daran arbeiten wir.“
Von der klassischen Suchmaschine bis zum KI-System
Für Wild besteht die Zukunft deshalb nicht darin, etablierte Vermarktungswege durch neue Technologien zu ersetzen.
Er sieht vielmehr ein wachsendes digitales Ökosystem:
Immobilienportale + Website + Google + Video + Social Media + strukturierte Fachinformationen + neue KI-basierte Suchwege.
„Je stärker sich das Informationsverhalten fragmentiert, desto wichtiger wird es aus meiner Sicht, nicht von einem einzigen Kanal abhängig zu sein“, sagt Wild.
Dabei müsse die Strategie immer zum Objekt passen.
Ein Einfamilienhaus für Familien könne andere Vermarktungsschwerpunkte benötigen als eine Kapitalanlage, eine Eigentumswohnung oder ein Grundstück.
Was bedeutet „Innovation“ für Wild Immobilien&Finanzierung?
Auf die Frage, was Innovation in seinem Unternehmen konkret bedeutet, antwortet Wild bewusst zurückhaltend:
„Innovation bedeutet für mich nicht, möglichst viele technische Begriffe auf eine Website zu schreiben. Sie beginnt dort, wo wir einen bestehenden Prozess hinterfragen und prüfen, ob es eine bessere oder sinnvollere Möglichkeit gibt.“
Das könne beispielsweise die Präsentation einer Immobilie betreffen, die Organisation von Objektunterlagen, die digitale Interessentenansprache oder die Art, wie Fachinformationen auf der Website strukturiert werden.
Auch die Verbindung unterschiedlicher Tätigkeitsbereiche spielt dabei eine Rolle.
Wild Immobilien&Finanzierung ist in den Bereichen Immobilienvermittlung, Immobilienbewertung und Immobiliardarlehensvermittlung tätig.
Der Unternehmenssitz befindet sich in Püttlingen; die Immobilienvermittlung erfolgt im gesamten Saarland.
Persönliche Beratung bleibt zentral
Trotz der starken digitalen Ausrichtung möchte Karl-Heinz Wild das Unternehmen ausdrücklich nicht als anonymen digitalen Immobilienanbieter verstanden wissen.
„Eine Immobilie ist für Eigentümer häufig einer der größten Vermögenswerte ihres Lebens“, sagt Wild. „Dazu kommen oft persönliche Erinnerungen und individuelle Lebenssituationen. Das lässt sich nicht auf einen automatisierten Prozess reduzieren.“
Gerade deshalb sei ihm die direkte Erreichbarkeit wichtig.
Von der ersten Einschätzung einer Immobilie über die Vermarktungsstrategie bis zu Besichtigungen, Verhandlungen und dem weiteren Verkaufsprozess bleibe der persönliche Ansprechpartner ein wichtiger Bestandteil seiner Arbeitsweise.
„Digitalisierung soll persönliche Beratung besser unterstützen – nicht abschaffen.“
Warum die zweite Auszeichnung mehr bedeutet als die erste
Frage: Ist die zweite Business-Innovator-Auszeichnung für Sie anders als die erste?
Karl-Heinz Wild:
„Ja. Die erste Auszeichnung 2025 hat mich sehr gefreut. Wenn ein Jahr später erneut eine Auszeichnung erfolgt, empfinde ich das noch einmal anders. Für mich ist das ein Anlass, zu prüfen: Was haben wir weiterentwickelt? Wo können wir noch besser werden? Welche neuen Möglichkeiten entstehen gerade?“
Frage: Worauf möchten Sie in den kommenden Jahren besonders achten?
Karl-Heinz Wild:
„Auf die Verbindung verschiedener Systeme. Ich glaube, dass Immobilienvermarktung immer weniger in einzelnen Kanälen gedacht werden kann.
Website, Immobilienportale, Suchmaschinen, Social Media, Video und KI-basierte Systeme entwickeln sich teilweise aufeinander zu. Gleichzeitig darf der persönliche Kontakt nicht verloren gehen.
Mein Ziel ist deshalb nicht Digitalisierung um jeden Preis. Mein Ziel ist eine moderne Immobilienvermittlung, bei der Technologie dort eingesetzt wird, wo sie sinnvoll unterstützt.“
Zwei Jahre Business Innovator – und der Blick geht weiter
Die erneute Business-Innovator-Auszeichnung 2026 markiert für Wild Immobilien&Finanzierung deshalb keinen Abschluss.
Sie fällt vielmehr in eine Phase, in der sich Immobilienvermarktung, Suchverhalten und digitale Informationssysteme schnell weiterentwickeln.
Für Karl-Heinz Wild bleibt dabei ein Grundsatz bestehen:
„Die Technik verändert sich. Die Verantwortung gegenüber dem Kunden bleibt.“
Wild Immobilien&Finanzierung will deshalb auch künftig klassische Immobilienvermittlung und neue digitale Möglichkeiten nicht als Gegensätze betrachten.
Der Anspruch: Immobilien im Saarland professionell präsentieren, relevante digitale Vermarktungskanäle nutzen, neue Entwicklungen beobachten – und Eigentümer weiterhin persönlich begleiten.
Fakten zur Business-Innovator-Auszeichnung von Wild Immobilien&Finanzierung
Unternehmen: Wild Immobilien&Finanzierung
Inhaber: Karl-Heinz Wild
Unternehmenssitz: Püttlingen, Saarland
Tätigkeitsgebiet Immobilienvermittlung: gesamtes Saarland
Auszeichnung: Business Innovator
Auszeichnende Institution: Deutsches Innovationsinstitut für Nachhaltigkeit und Digitalisierung (DIIND)
Business Innovator: 2025
Erneute Auszeichnung: September 2026
Besonderheit: Auszeichnung in zwei aufeinanderfolgenden Jahren
Tätigkeitsbereiche: Immobilienvermittlung, Immobilienbewertung und Immobiliardarlehensvermittlung
Website: www.wild-immo.de
Detailseite zur Auszeichnung: www.wild-immo.de/Business-Innovator.htm
Telefon: 06898 4416532
Weiterführende Informationen:
Business Innovator 2025 & 2026 – Wild Immobilien&Finanzierung
www.wild-immo.de/Business-Innovator.htm