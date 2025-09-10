Kontakt
Wild Immobilien&Finanzierung erhält Business Innovator-Siegel: Auszeichnung für digitale Exzellenz im Saarland

Püttlingen/Saarland, September 2025

Der Immobilienmarkt verändert sich rasant: Käufer und Verkäufer erwarten heute nicht nur Fachwissen und Seriosität, sondern auch digitale Lösungen, die den Verkaufsprozess schneller, transparenter und erfolgreicher machen. Wild Immobilien&Finanzierung aus Püttlingen hat diesen Trend früh erkannt und setzt konsequent auf innovative Strategien. Nun wurde das Unternehmen mit dem Business Innovator-Siegel (DIIND) ausgezeichnet – ein Beleg für seine Vorreiterrolle im gesamten Saarland.

Innovation als Markenzeichen

Das Business Innovator-Siegel wird nur an Unternehmen vergeben, die durch zukunftsorientierte Konzepte und digitale Stärke überzeugen. Wild Immobilien&Finanzierung punktete dabei mit einem innovativen Gesamtpaket:
  • Video-First-Marketing, um Immobilien hochwertig und emotional zu präsentieren.
  • Virtuelle 360°-Rundgänge, die Interessenten eine Besichtigung vom Sofa aus ermöglichen.
  • KI-gestützte Marktwertermittlung, die Verkäufern maximale Transparenz bietet.
  • Gezieltes Social-Media-Targeting, um Käufergruppen im gesamten Saarland passgenau zu erreichen.
„Diese Auszeichnung bestätigt unseren Weg: Wir wollen Immobilienvermittlung neu denken – modern, digital und trotzdem persönlich. Das gilt nicht nur für Püttlingen, sondern für das gesamte Saarland“, erklärt Karl-Heinz Wild, Geschäftsführer von Wild Immobilien&Finanzierung.

Vertrauen durch Auszeichnung

Für Eigentümer und Kaufinteressenten ist das Business Innovator-Siegel ein starkes Signal: Sie arbeiten mit einem Makler zusammen, der Innovation mit Verlässlichkeit verbindet und Immobilien überregional erfolgreich vermarktet.

Regional verwurzelt – saarlandweit anerkannt

Ob Einfamilienhaus in Püttlingen, Eigentumswohnung in Saarbrücken oder Mehrfamilienhaus im Kreis St. Wendel: Das Team von Wild Immobilien&Finanzierung kennt den gesamten saarländischen Markt. Lokale Expertise und moderne Marketingmethoden sorgen dafür, dass Immobilien nicht nur schnell, sondern auch zum Marktpreis verkauft werden.

Fazit

Mit dem Business Innovator-Siegel (DIIND) hat Wild Immobilien&Finanzierung einen weiteren Meilenstein erreicht. Die Auszeichnung unterstreicht: Im Saarland finden Eigentümer einen Makler, der Tradition und Innovation vereint – und Immobilien optimal am Markt platziert.

