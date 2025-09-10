Wild Immobilien&Finanzierung erhält Business Innovator-Siegel: Auszeichnung für digitale Exzellenz im Saarland

Innovation als Markenzeichen
Das Business Innovator-Siegel wird nur an Unternehmen vergeben, die durch zukunftsorientierte Konzepte und digitale Stärke überzeugen. Wild Immobilien&Finanzierung punktete dabei mit einem innovativen Gesamtpaket:
- Video-First-Marketing, um Immobilien hochwertig und emotional zu präsentieren.
- Virtuelle 360°-Rundgänge, die Interessenten eine Besichtigung vom Sofa aus ermöglichen.
- KI-gestützte Marktwertermittlung, die Verkäufern maximale Transparenz bietet.
- Gezieltes Social-Media-Targeting, um Käufergruppen im gesamten Saarland passgenau zu erreichen.
Vertrauen durch Auszeichnung
Für Eigentümer und Kaufinteressenten ist das Business Innovator-Siegel ein starkes Signal: Sie arbeiten mit einem Makler zusammen, der Innovation mit Verlässlichkeit verbindet und Immobilien überregional erfolgreich vermarktet.
Regional verwurzelt – saarlandweit anerkannt
Ob Einfamilienhaus in Püttlingen, Eigentumswohnung in Saarbrücken oder Mehrfamilienhaus im Kreis St. Wendel: Das Team von Wild Immobilien&Finanzierung kennt den gesamten saarländischen Markt. Lokale Expertise und moderne Marketingmethoden sorgen dafür, dass Immobilien nicht nur schnell, sondern auch zum Marktpreis verkauft werden.
Fazit
Mit dem Business Innovator-Siegel (DIIND) hat Wild Immobilien&Finanzierung einen weiteren Meilenstein erreicht. Die Auszeichnung unterstreicht: Im Saarland finden Eigentümer einen Makler, der Tradition und Innovation vereint – und Immobilien optimal am Markt platziert.