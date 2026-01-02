Wild Immobilien&Finanzierung ab 01.01.2026 Mitglied im Immobilienverband Deutschland (IVD)

Kontakt
Zum 01. Januar 2026 ist Wild Immobilien&Finanzierung dem Immobilienverband Deutschland (IVD) beigetreten. Mit der Mitgliedschaft unterstreicht das Unternehmen seinen konsequenten Anspruch an Qualität, Professionalität und Transparenz in der Immobilienvermittlung und Baufinanzierungsberatung.

Der IVD gilt als einer der bedeutendsten Berufsverbände der Immobilienwirtschaft in Deutschland und steht für verbindliche Qualitätsstandards, fundierte Marktkenntnis sowie klare berufsethische Grundsätze. Die Mitgliedschaft ist an fachliche Qualifikation, regelmäßige Weiterbildung und die Einhaltung rechtlicher Vorgaben gebunden. Für Kunden bedeutet dies zusätzliche Sicherheit und Verlässlichkeit bei allen Entscheidungen rund um Kauf, Verkauf und Finanzierung von Immobilien.

Wild Immobilien&Finanzierung positioniert sich mit dem Beitritt bewusst als qualitätsorientierter Ansprechpartner im Saarland. „Die IVD-Mitgliedschaft ist für uns ein logischer Schritt, um unseren Kunden sichtbar zu machen, wofür wir stehen: geprüfte Fachkompetenz, transparente Prozesse und eine seriöse, kundenorientierte Beratung“, so das Unternehmen.

Gerade in einem anspruchsvollen Marktumfeld gewinnt Vertrauen zunehmend an Bedeutung. Durch die Anbindung an den IVD profitiert Wild Immobilien&Finanzierung von aktuellem Fachwissen, rechtlicher Sicherheit und einem starken Netzwerk innerhalb der Immobilienbranche. Diese Vorteile fließen direkt in die tägliche Arbeit ein – von der professionellen Immobilienbewertung über die Vermarktung bis hin zur erfolgreichen Vertragsabwicklung.

Mit der IVD-Mitgliedschaft ab dem 01.01.2026 setzt Wild Immobilien&Finanzierung ein klares Zeichen für Qualität und Verantwortung und stärkt seine Position als verlässlicher Immobilienpartner im Saarland.

