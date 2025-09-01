Wild Immobilien&Finanzierung: Unter den Top 5 in St. Wendel ausgezeichnet

Digitale Reichweite als Erfolgsfaktor
Inhaber Karl-Heinz Wild sieht die Zukunft klar im digitalen Marketing. Vor allem Videomarketing auf sozialen Medien ist für ihn der Schlüssel zu einer enormen Reichweite:
„Ein Video erreicht heute deutlich mehr Sichtbarkeit als jede klassische Bildanzeige. Damit sprechen wir auch Menschen an, die nicht aktiv auf Immobiliensuche sind“, so Wild.
Mit dieser Strategie gelingt es, Immobilien emotional, modern und mit maximaler Reichweite zu präsentieren – ein klarer Vorteil für Verkäufer und Vermieter.
Leistungen, die überzeugen
Wild Immobilien&Finanzierung bietet ein breites Spektrum an Leistungen, die weit über die klassische Immobilienvermittlung hinausgehen:
- Social-Media-Kampagnen für maximale Reichweite
- Professionelles Videomarketing für moderne Immobilienpräsentationen
- Individuelle Baufinanzierung mit maßgeschneiderten Lösungen
- Regionale Expertise und persönliche Beratung vor Ort
Die aktuelle Platzierung auf Rang 3 in St. Wendel ist für das Team eine besondere Bestätigung:
„Diese Auszeichnung von maklercharts.de zeigt uns, dass wir mit unserer digitalen Ausrichtung genau den Nerv der Zeit treffen und unsere Strategie auch in neuen Märkten Früchte trägt“, betont Karl-Heinz Wild.
Damit festigt Wild Immobilien&Finanzierung seine Rolle als innovativer Immobilienmakler in der digitalen Immobilienvermarktung – sowohl in Püttlingen als auch in St. Wendel, sowie im gesamten Saarland.