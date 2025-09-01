Kontakt
Wild Immobilien&Finanzierung Albert-Schweitzer-Str. 3 66346 Püttlingen, Deutschland https://www.wild-immo.de
Ansprechpartner:in Herr Karl-Heinz Wild +49 6898 4416532
Wild Immobilien&Finanzierung: Unter den Top 5 in St. Wendel ausgezeichnet

Aktuell belegt Wild Immobilien&Finanzierung den 3. Platz - mit einem klarem Ziel auf Platz 1

(lifePR) (Püttlingen, )
Nach den Erfolgen in Püttlingen setzt Wild Immobilien&Finanzierung seine Erfolgsserie fort: In den aktuellen Rankings von maklercharts.de wurde das Unternehmen in St. Wendel unter die Top 5 ausgezeichnet und belegt dort aktuell den 3. Platz in der Domainstärke. Diese Platzierung zeigt eindrucksvoll, wie stark die digitale Sichtbarkeit des Unternehmens mittlerweile auch über die Stadtgrenzen hinaus gewachsen ist.

Digitale Reichweite als Erfolgsfaktor

Inhaber Karl-Heinz Wild sieht die Zukunft klar im digitalen Marketing. Vor allem Videomarketing auf sozialen Medien ist für ihn der Schlüssel zu einer enormen Reichweite:
„Ein Video erreicht heute deutlich mehr Sichtbarkeit als jede klassische Bildanzeige. Damit sprechen wir auch Menschen an, die nicht aktiv auf Immobiliensuche sind“, so Wild.

Mit dieser Strategie gelingt es, Immobilien emotional, modern und mit maximaler Reichweite zu präsentieren – ein klarer Vorteil für Verkäufer und Vermieter.

Leistungen, die überzeugen

Wild Immobilien&Finanzierung bietet ein breites Spektrum an Leistungen, die weit über die klassische Immobilienvermittlung hinausgehen:
  • Social-Media-Kampagnen für maximale Reichweite
  • Professionelles Videomarketing für moderne Immobilienpräsentationen
  • Individuelle Baufinanzierung mit maßgeschneiderten Lösungen
  • Regionale Expertise und persönliche Beratung vor Ort
Platz 3 als klare Bestätigung

Die aktuelle Platzierung auf Rang 3 in St. Wendel ist für das Team eine besondere Bestätigung:
Diese Auszeichnung von maklercharts.de zeigt uns, dass wir mit unserer digitalen Ausrichtung genau den Nerv der Zeit treffen und unsere Strategie auch in neuen Märkten Früchte trägt“, betont Karl-Heinz Wild.

Damit festigt Wild Immobilien&Finanzierung seine Rolle als innovativer Immobilienmakler in der digitalen Immobilienvermarktung – sowohl in Püttlingen als auch in St. Wendel, sowie im gesamten Saarland.

Wild Immobilien&Finanzierung - Ihr Immobilienmakler im Saarland

Wild Immobilien&Finanzierung

Karl-Heinz Wild
Wild Immobilien&Finanzierung
Albert-Schweitzer-Str. 3
66346 Püttlingen

Kontakt
Telefon: 068984416532
Telefax: 068984416584
E-Mail: wild@wild-immo.de

Vermittlerregister (www.vermittlerregister.info)
Registrierungs-Nr.: D-W-170-CDV3-98

