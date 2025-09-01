Kontakt
Wild Immobilien&Finanzierung Albert-Schweitzer-Str. 3 66346 Püttlingen, Deutschland https://www.wild-immo.de
Ansprechpartner:in Herr Karl-Heinz Wild +49 6898 4416532
Wild Immobilien&Finanzierung: Erneut ausgezeichnet von maklercharts.de

Das zweite Mal in Folge Platz 1 in Püttlingen

Wild Immobilien&Finanzierung hat es erneut geschafft: In den Kalenderwochen 33 und 35 wurde das Unternehmen von maklercharts.de mit dem 1. Platz in der Domainstärke in Püttlingen ausgezeichnet – und das bereits zum zweiten Mal in Folge. Dieses Ranking ist ein klarer Beleg für die digitale Stärke und Reichweite des Unternehmens.

Digitale Vermarktung mit Zukunft

Inhaber Karl-Heinz Wild setzt konsequent auf digitale Strategien, um Immobilien optimal zu präsentieren. Besonders im Videomarketing auf sozialen Medien sieht er die Zukunft:
Ein Video erreicht heute deutlich mehr Sichtbarkeit als jede Bildanzeige. Bewegte Bilder transportieren Emotionen, erzählen Geschichten und schaffen Vertrauen – genau das, was Immobilienvermarktung braucht“, so Wild.

Dank dieser Ausrichtung generiert Wild Immobilien&Finanzierung enorme Reichweiten, auch bei Zielgruppen, die nicht aktiv auf der Suche nach einer Immobilie sind. Damit gelingt es, Interessenten anzusprechen,  bevor sie überhaupt in klassischen Portalen suchen – ein entscheidender Wettbewerbsvorteil für Verkäufer und Vermieter.

Breites Leistungsspektrum aus einer Hand

Wild Immobilien&Finanzierung bietet weit mehr als klassische Immobilienvermittlung:
  • Individuelle Baufinanzierung mit maßgeschneiderten Lösungen
  • Innovative Social-Media-Kampagnen mit maximaler Reichweite
  • Professionelles Videomarketing zur optimalen Präsentation von Immobilien
  • Persönliche Beratung und regionale Expertise in Püttlingen und Umgebung
Diese Kombination aus regionaler Kompetenz und digitaler Stärke macht das Unternehmen zu einem der führenden Ansprechpartner in der Region.

Auszeichnung als Bestätigung des Erfolgs

Die Auszeichnung von maklercharts.de ist für das Team ein wichtiger Meilenstein:
Sie bestätigt unseren Weg und zeigt, dass wir mit unserer Strategie auf dem richtigen Kurs sind. Unser Ziel ist es, Immobilienverkäufer und -käufer auf bestmögliche Weise zusammenzubringen – digital, innovativ und mit maximaler Reichweite“, betont Karl-Heinz Wild.

Wild Immobilien&Finanzierung setzt damit weiterhin Maßstäbe in der digitalen Immobilienvermarktung in Püttlingen und der gesamten Region.

Wild Immobilien&Finanzierung - Ihr Immobilienmakler im Saarland
