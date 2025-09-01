Wild Immobilien&Finanzierung: Erneut ausgezeichnet von maklercharts.de

Digitale Vermarktung mit Zukunft
Inhaber Karl-Heinz Wild setzt konsequent auf digitale Strategien, um Immobilien optimal zu präsentieren. Besonders im Videomarketing auf sozialen Medien sieht er die Zukunft:
„Ein Video erreicht heute deutlich mehr Sichtbarkeit als jede Bildanzeige. Bewegte Bilder transportieren Emotionen, erzählen Geschichten und schaffen Vertrauen – genau das, was Immobilienvermarktung braucht“, so Wild.
Dank dieser Ausrichtung generiert Wild Immobilien&Finanzierung enorme Reichweiten, auch bei Zielgruppen, die nicht aktiv auf der Suche nach einer Immobilie sind. Damit gelingt es, Interessenten anzusprechen, bevor sie überhaupt in klassischen Portalen suchen – ein entscheidender Wettbewerbsvorteil für Verkäufer und Vermieter.
Breites Leistungsspektrum aus einer Hand
Wild Immobilien&Finanzierung bietet weit mehr als klassische Immobilienvermittlung:
- Individuelle Baufinanzierung mit maßgeschneiderten Lösungen
- Innovative Social-Media-Kampagnen mit maximaler Reichweite
- Professionelles Videomarketing zur optimalen Präsentation von Immobilien
- Persönliche Beratung und regionale Expertise in Püttlingen und Umgebung
Auszeichnung als Bestätigung des Erfolgs
Die Auszeichnung von maklercharts.de ist für das Team ein wichtiger Meilenstein:
„Sie bestätigt unseren Weg und zeigt, dass wir mit unserer Strategie auf dem richtigen Kurs sind. Unser Ziel ist es, Immobilienverkäufer und -käufer auf bestmögliche Weise zusammenzubringen – digital, innovativ und mit maximaler Reichweite“, betont Karl-Heinz Wild.
Wild Immobilien&Finanzierung setzt damit weiterhin Maßstäbe in der digitalen Immobilienvermarktung in Püttlingen und der gesamten Region.