„Viele Eigentümer wollen erst einmal verstehen, bevor sie entscheiden“ – Karl-Heinz Wild baut Immobilien-Wissensbereich auf 1.000 Fragen aus

Der entscheidende Impuls waren tatsächlich die Rückmeldungen auf den bisherigen Bereich. Ich habe viel positive Resonanz von Interessierten und Kunden erhalten. Dabei wurde deutlich, dass Eigentümer nicht nur Antworten auf die großen Fragen suchen – etwa „Was ist meine Immobilie wert?“ oder „Wie verkaufe ich mein Haus?“ –, sondern häufig sehr konkrete Detailfragen haben.Deshalb habe ich mich entschieden, den bestehenden Bereich noch einmal deutlich auszubauen. Aus 500 Eigentümerfragen in 50 Themenbereichen sind jetztgeworden.Das Spektrum ist enorm. Natürlich geht es häufig um Immobilienverkauf, Immobilienbewertung, den richtigen Verkaufspreis oder die Auswahl eines Immobilienmaklers. Aber Eigentümer befinden sich teilweise auch in ganz besonderen Lebenssituationen.Eine Immobilie wurde beispielsweise geerbt. Mehrere Personen bilden eine Erbengemeinschaft. Eine Trennung steht bevor. Ein Haus ist sanierungsbedürftig. Ein Eigentümer möchte im Alter kleiner wohnen. Eine Immobilie ist vermietet, mit einem Wohnrecht belastet oder es bestehen offene Fragen zum Grundbuch.Genau deshalb wollte ich keinen Wissensbereich schaffen, der nur den klassischen Hausverkauf behandelt.Mit den ersten 50 Themenbereichen haben wir bereits viele typische Eigentümersituationen abgedeckt. Bei der Erweiterung wollte ich stärker in die Details gehen, die im Verlauf eines Immobilienverkaufs relevant werden können.Dazu gehören beispielsweise Fragen zum notariellen Immobilienkaufvertrag, zur Kaufpreisfälligkeit, Auflassung und Auflassungsvormerkung, Lastenfreistellung, Grundschuld oder Schlüsselübergabe.Ein weiterer großer Bereich beschäftigt sich mit dem Grundbuch: Was steht in den einzelnen Abteilungen? Was bedeuten Dienstbarkeit, Wegerecht, Leitungsrecht, Reallast oder Vorkaufsrecht?Hinzu kommen Themen rund um Bauunterlagen und Immobiliendokumente – beispielsweise Flurkarte, Grundriss, Wohnflächenberechnung, Bauakte, Baugenehmigung oder Energieausweis.Und bei Eigentumswohnungen spielen wiederum Teilungserklärung, Sonder- und Gemeinschaftseigentum, Hausgeld, Erhaltungsrücklage, Sonderumlagen oder Verwalterunterlagen eine wichtige Rolle.Nein, natürlich nicht. Das wäre auch nicht der Sinn dahinter. Der Eigentümer soll möglichst schnell genau die Informationen finden, die zu seiner persönlichen Situation passen.Deshalb ist der Wissensbereich thematisch gegliedert. Jedes der 100 Themen behandelt zehn konkrete Eigentümerfragen. Wer beispielsweise eine geerbte Immobilie besitzt, muss sich nicht durch Informationen über Eigentumswohnungen oder Photovoltaikanlagen arbeiten.Das Ziel ist Orientierung.Natürlich gehört der Wissensbereich zur Internetpräsenz meines Unternehmens. Aber ich möchte Eigentümern nicht vorschnell zu einem Verkauf raten.Viele Menschen befinden sich zunächst in einer Orientierungsphase. Vielleicht überlegen sie, ob sie verkaufen oder vermieten sollen. Vielleicht stellt sich die Frage, ob vor einem Verkauf noch modernisiert werden sollte. Andere möchten lediglich wissen, welchen Einfluss bestimmte Besonderheiten ihrer Immobilie haben können.Mir ist wichtig, dass Eigentümer zunächst Informationen erhalten, mit denen sie ihre Situation besser einordnen können – unabhängig davon, ob sie bereits konkret über einen Verkauf nachdenken oder sich zunächst einfach informieren möchten.Nein. Das ist auch nicht sein Anspruch. Immobilien sind individuell und Eigentumssituationen können sehr unterschiedlich sein.Hinzu kommt, dass bei einem Immobilienverkauf verschiedene Fachgebiete zusammentreffen können. Bei rechtlichen, steuerlichen oder technisch-fachplanerischen Fragestellungen können beispielsweise Notare, Rechtsanwälte, Steuerberater oder entsprechend qualifizierte technische Fachleute erforderlich sein.Der Wissensbereich soll deshalb vor allem dabei helfen, Zusammenhänge besser zu verstehen und die richtigen Fragen zu stellen.Nein. Genau das ist mir wichtig. Die Eigentümerfragen sind inzwischen ein großer Baustein, aber sie stehen nicht allein.Auf meiner Website gibt es darüber hinaus weitere FAQs, Ratgeber und Blogartikel zu unterschiedlichen Immobilienthemen. Zusammengenommen entsteht dadurch ein umfangreicher Wissensbereich rund um Immobilienverkauf, Immobilienbewertung, Finanzierung, Sanierungsbedarf, Vermarktung und besondere Eigentumssituationen.Als Immobilienmakler im Saarland möchte ich damit nicht nur Immobilien präsentieren, sondern Eigentümern auch Wissen zur Verfügung stellen, das ihnen bei ihren eigenen Überlegungen weiterhilft.Ja. Das Informationsverhalten hat sich stark verändert. Menschen suchen nicht mehr ausschließlich über klassische Suchmaschinen nach Informationen. Sie nutzen unterschiedliche Plattformen und zunehmend auch KI-basierte Such- und Antwortsysteme.Für mich bedeutet moderne digitale Immobilienvermarktung deshalb auch, Informationen klar zu strukturieren und konkrete Fragen verständlich zu beantworten.Entscheidend bleibt aber der Mensch hinter der Frage. Ein Eigentümer sucht in der Regel nicht nach „Content“. Er hat ein konkretes Problem oder eine konkrete Entscheidung vor sich.Ich möchte einen Wissensbereich schaffen, den Eigentümer immer wieder als Ausgangspunkt nutzen können.Nicht jeder benötigt sofort einen Makler. Manchmal braucht man zunächst eine verständliche Antwort auf eine Frage. Wenn daraus später ein persönliches Gespräch entsteht, ist bereits eine gute Informationsgrundlage vorhanden.Für mich ist das eine sinnvolle Verbindung aus digitaler Information und persönlicher Immobilienberatung.Der Wissensbereich vonumfasst inzwischen 1.000 Eigentümerfragen in 100 Themenbereichen. Behandelt werden unter anderem Immobilienverkauf und Immobilienbewertung, Erbschaft und Erbengemeinschaft, Scheidung und Trennung, Finanzierung, Sanierungsbedarf, Grundbuch und Grundstücksrechte, notarielle Kaufabwicklung, Bauunterlagen, Eigentumswohnungen und Wohnungseigentümergemeinschaften sowie zahlreiche besondere Verkaufssituationen.Ergänzt wird der Bereich durch weitere FAQs, Ratgeber und Blogbeiträge.Über Karl-Heinz WildKarl-Heinz Wild ist Inhaber vonin Püttlingen im Saarland. Zu seinen Qualifikationen zählen unter anderem Immobilienmakler (IHK), Immobilienbewerter (IHK) sowie Qualifikationen im Bereich der Immobiliardarlehensvermittlung. Inhaltlich beschäftigt er sich insbesondere mit Immobilienverkauf, Immobilienbewertung, Käuferfinanzierung, Sanierungsbedarf und digitaler Immobilienvermarktung.