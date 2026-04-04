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Traumgrundstück auf dem Hirzeckberg – wohnen, wo moderne Architektur Wirklichkeit wird

Schönes Baugrundstück in Völklingen!

(lifePR) (Püttlingen/Völklingen, )
In einer der begehrtesten Wohnlagen von Völklingen-Geislautern, am beliebten Hirzeckberg, bietet sich Bauinteressierten jetzt eine außergewöhnliche Gelegenheit: Ein ca. 911 m² großes Baugrundstück in hochwertigem Wohnumfeld steht zum Verkauf – voll erschlossen, mit bestehendem Bebauungsplan und eingebettet in eine moderne Nachbarschaft mit stilvoller Architektur.

Das Baugebiet Hirzeckberg steht für wertiges Wohnen in ruhiger, familienfreundlicher Lage. Moderne Einfamilienhäuser, exklusive Stadtvillen und ein gepflegtes Umfeld prägen das harmonische Gesamtbild dieses attraktiven Wohnquartiers. Die Lage verbindet naturnahes Wohnen mit einer sehr guten Infrastruktur und schneller Erreichbarkeit von Völklingen, Saarbrücken sowie allen Einrichtungen des täglichen Bedarfs.

Besonders reizvoll ist, dass es sich um eine der letzten verfügbaren Baulücken in diesem gefragten Wohngebiet handelt. Das Grundstück eröffnet ideale Voraussetzungen, um ein individuelles Traumhaus zu realisieren – von der modernen Bauhausvilla bis hin zum architektonisch anspruchsvollen Familienhaus. Die Visualisierung zeigt beispielhaft, wie stilvoll sich moderne Architektur in dieses Umfeld einfügen kann und vermittelt bereits heute einen inspirierenden Eindruck des möglichen zukünftigen Wohnbildes.

Mit einem Kaufpreis von 180.000 € bietet dieses Grundstück eine seltene Chance für alle, die in einer der besten Wohnlagen von Geislautern ihren Lebensmittelpunkt schaffen möchten.

Käuferprovision: 3,57 % inkl. gesetzlicher MwSt., verdient und fällig bei notariellem Kaufvertragsabschluss.

Rechtlicher Hinweis / Baurecht:
Die im Artikel und in den Visualisierungen dargestellten Gebäude dienen ausschließlich der unverbindlichen Veranschaulichung einer möglichen Bebauung. Maßgeblich für Art und Umfang der zulässigen Bebauung sind ausschließlich die Festsetzungen des gültigen Bebauungsplans sowie die öffentlich-rechtlichen Vorschriften. Verbindliche Auskünfte zur konkreten Bebaubarkeit, Bauweise, Geschossigkeit und Nutzbarkeit können ausschließlich durch die zuständige Baubehörde erteilt werden. Interessenten wird empfohlen, jedes individuelle Bauvorhaben vor Erwerb mit der zuständigen Behörde abzustimmen.

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