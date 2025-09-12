Kontakt
QR-Code für die aktuelle URL

Story Box-ID: 1035507

Wild Immobilien&Finanzierung Albert-Schweitzer-Str. 3 66346 Püttlingen, Deutschland https://www.wild-immo.de
Ansprechpartner:in Herr Karl-Heinz Wild +49 6898 4416532
Logo der Firma Wild Immobilien&Finanzierung

St. Wendel: Wild Immobilien&Finanzierung unter den Top 5 Maklern ausgezeichnet

(lifePR) (Püttlingen, )
Erfolg in Serie: Wild Immobilien&Finanzierung unter der Leitung von Karl-Heinz Wild wurde im 3. Quartal 2025 von MaklerCharts gleich zweimal in die Top 5 der besten Makler in St. Wendel gewählt – in den Kalenderwochen 35 und 37. Damit unterstreicht das Unternehmen seine starke Präsenz auch im nördlichen Saarland.

Wiederholte Auszeichnung für Sichtbarkeit und Kompetenz

Die erneute Platzierung im Top-5-Ranking zeigt, dass Wild Immobilien&Finanzierung auch in St. Wendel eine feste Größe am Markt ist – sichtbar, verlässlich und erfolgreich.

Was die Auszeichnung bedeutet:
  • Hohe Reichweite: Ihre Immobilie erreicht die relevanten Käufergruppen.
  • Mehr Vertrauen: Eigentümer und Kaufinteressenten orientieren sich an ausgezeichneten Maklern.
  • Digitale Vermarktung, die überzeugt: Video-Exposés und Social-Media-Kampagnen steigern das Kaufinteresse.
  • Schnellerer Verkauf zum Marktpreis: Sichtbarkeit und Vertrauen sorgen für einen reibungslosen Verkaufsprozess.
Innovationskraft als zusätzlicher Pluspunkt

Neben den starken Platzierungen bei MaklerCharts wurde Wild Immobilien&Finanzierung 2025 außerdem mit dem Business Innovator-Siegel (DIIND) ausgezeichnet – eine Anerkennung für digitale Exzellenz und moderne Vermarktungsstrategien.

Fazit

Zweimal in Folge in den Top 5 von MaklerCharts: Wild Immobilien&Finanzierung bestätigt auch in St. Wendel seine Position als ein Makler, der Immobilien sicher, professionell und zum Marktpreis vermittelt – gestützt durch digitale Stärke und regionale Erfahrung.

Website Promotion

Website Promotion
Wild Immobilien&Finanzierung - Ihr Immobilienmakler im Saarland

Wild Immobilien&Finanzierung

Karl-Heinz Wild
Wild Immobilien&Finanzierung
Albert-Schweitzer-Str. 3
66346 Püttlingen

Kontakt
Telefon: 068984416532
Telefax: 068984416584
E-Mail: wild@wild-immo.de

Vermittlerregister (www.vermittlerregister.info)
Registrierungs-Nr.: D-W-170-CDV3-98

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.
Wichtiger Hinweis:

Eine systematische Speicherung dieser Daten sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Genehmigung durch die unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH gestattet.

unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH 2002–2025, Alle Rechte vorbehalten

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.