Kontakt
QR-Code für die aktuelle URL

Story Box-ID: 1035503

Wild Immobilien&Finanzierung Albert-Schweitzer-Str. 3 66346 Püttlingen, Deutschland https://www.wild-immo.de
Ansprechpartner:in Herr Karl-Heinz Wild +49 6898 4416532
Logo der Firma Wild Immobilien&Finanzierung

Püttlingen: Wild Immobilien&Finanzierung zum dritten Mal in Folge als bester Makler ausgezeichnet

(lifePR) (Püttlingen, )
Gleich drei Auszeichnungen in Serie: Wild Immobilien&Finanzierung unter der Leitung von Karl-Heinz Wild wurde im 3. Quartal 2025 von MaklerCharts in den Kalenderwochen 33, 35 und 37 jeweils auf Platz 1 in Püttlingen geführt. Damit bestätigt das Unternehmen eindrucksvoll seine Spitzenposition auf dem regionalen Immobilienmarkt.

Dreifache Bestätigung für starke Marktpräsenz

Die wiederholte Auszeichnung von MaklerCharts zeigt: Wild Immobilien&Finanzierung ist in Püttlingen nicht nur besonders sichtbar, sondern auch in der Wahrnehmung von Eigentümern und Kaufinteressenten immer mehr etabliert.

Was diese Platzierungen bedeuten:
  • Maximale Reichweite: Immobilien werden genau dort platziert, wo Käufer suchen.
  • Vertrauen in die Marke: Eigentümer und Interessenten orientieren sich an ausgezeichneten Maklern.
  • Wirksame Vermarktung: Video-Exposés und Social-Media-Kampagnen steigern die Nachfrage deutlich.
  • Schnellerer Verkauf zum Marktpreis: Vertrauen und Sichtbarkeit beschleunigen den gesamten Verkaufsprozess.
Zusätzliche Anerkennung für Innovationskraft

Neben den Top-Platzierungen bei MaklerCharts wurde Wild Immobilien&Finanzierung 2025 außerdem mit dem Business Innovator-Siegel (DIIND) ausgezeichnet – eine Bestätigung dafür, dass das Unternehmen moderne digitale Strategien erfolgreich einsetzt und Immobilienvermittlung neu denkt.

Fazit

Drei Spitzenplatzierungen in Folge bei MaklerCharts sprechen eine klare Sprache: Wild Immobilien&Finanzierung ist in Püttlingen die erste Adresse für Eigentümer, die ihre Immobilie sicher, professionell und zum Marktpreis verkaufen möchten – gestützt durch digitale Innovation und regionale Stärke.

Website Promotion

Website Promotion
Wild Immobilien&Finanzierung - Ihr Immobilienmakler im Saarland
Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.
Wichtiger Hinweis:

Eine systematische Speicherung dieser Daten sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Genehmigung durch die unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH gestattet.

unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH 2002–2025, Alle Rechte vorbehalten

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.