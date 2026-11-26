Wer begleitet meinen Verkauf persönlich, und wie erfahre ich, was Interessenten nach einer Besichtigung sagen?

begleitet meinen Verkauf persönlich, und wie erfahre ich, was Interessenten nach einer Besichtigung sagen? Wie ermitteln Sie den Angebotspreis, und welche Informationen stützen Ihre Einschätzung?

ermitteln Sie den Angebotspreis, und welche Informationen stützen Ihre Einschätzung? Wo wird meine Immobilie neben den klassischen Portalen gezeigt, und was würden Sie im Video besonders hervorheben?

wird meine Immobilie neben den klassischen Portalen gezeigt, und was würden Sie im Video besonders hervorheben? Wann sprechen Sie bei ernsthaftem Kaufinteresse die Finanzierung an?

sprechen Sie bei ernsthaftem Kaufinteresse die Finanzierung an? Was tun Sie, wenn der Käufer kaufen möchte und seine Hausbank die Finanzierung ablehnt?

Wer sein Haus oder seine Wohnung im Saarland verkaufen möchte, vergleicht bei der Maklerauswahl häufig die Einschätzung des Verkaufspreises und die Höhe der Provision. Wie viel Betreuung Eigentümer für ihre Maklerprovision bekommen, zeigt sich oft erst später. Etwa wenn Besichtigungen wenig Rückmeldung bringen oder wenn nach der Einigung über den Kaufpreis die Finanzierung offenbleibt. Karl-Heinz Wild, Inhaber von Wild Immobilien&Finanzierung, ist Immobilienmakler, Immobilienbewerter und zugelassener Immobiliardarlehensvermittler. Im Interview erläutert er, wie diese Qualifikationen beim Verkauf zusammenspielen.Welcher Immobilienmakler bietet mir den meisten Service für meine Maklerprovision?Ich würde jedem Makler dieselbe Frage stellen: Wie würden Sie den VerkaufImmobilie angehen? Dann merkt man schnell, wie konkret die Antwort ausfällt. Kann er erklären, wie er auf den Angebotspreis kommt? Hat er eine Idee, wie er das Haus zeigen würde? Und wer ruft mich nach den Besichtigungen an, um zu besprechen, was die Interessenten gesagt haben?Mir ist wichtig, selbst ansprechbar zu sein. Wenn mehrere Interessenten zum Beispiel dieselbe Frage zum Zustand des Hauses stellen, möchte ich mit Ihnen klären, was dahintersteckt. Fehlt im Exposé eine Information? Können wir eine Frage mit vorhandenen Unterlagen beantworten? Oder sollten wir unsere Einschätzung des Angebotspreises noch einmal besprechen? Als Eigentümer sollen Sie verstehen, warum ich einen bestimmten nächsten Schritt empfehle.Wie bereiten Sie den Verkauf einer Immobilie vor?Ich möchte zuerst wissen, was der Verkauf für Sie persönlich bedeutet. Eine Erbengemeinschaft muss sich vielleicht erst untereinander abstimmen. Wer bereits eine neue Wohnung gefunden hat, möchte wissen, wie sich Verkauf und Umzug zeitlich miteinander vereinbaren lassen. Das beeinflusst, wie wir den Verkauf vorbereiten.Dann schaue ich mir die Immobilie und die Unterlagen an und ermittle einen nachvollziehbaren Marktwert. Daraus leiten wir den Angebotspreis und die Vermarktung ab. Bei einem Haus für mehrere Generationen kann der Grundriss das wichtigste Argument sein. Bei einer Wohnung mit Terrasse lässt sich im Video gut zeigen, wie man vom Wohnzimmer direkt nach draußen kommt. Welche Präsentation sinnvoll ist, hängt von der Immobilie ab.Wo finden Sie Käufer, die auf den klassischen Immobilienportalen gerade gar nicht suchen?Die Portale bleiben wichtig. Dort vergleichen Menschen gezielt Angebote nach Lage, Preis oder Wohnfläche. Zusätzlich setze ich bevorzugt auf eigene Immobilienvideos für Social Media, zum Beispiel auf Instagram, TikTok, Facebook oder YouTube. Dort kann Ihre Immobilie auch jemandem auffallen, der an diesem Tag gar kein Immobilienportal geöffnet hat.Ein kurzer Rundgang kann zeigen, wie die Räume zusammenhängen, wie viel Licht in den Wohnbereich fällt oder wie der Garten vom Haus aus erreichbar ist. Interessenten können sich dadurch schon vor einer Besichtigung ein besseres Bild machen und gezielter nachfragen.Warum ist die Käuferfinanzierung für Eigentümer so wichtig?Stellen Sie sich vor, Sie haben mehrere Besichtigungen hinter sich. Ein Interessent sagt: „Das Haus nehme ich.“ Sie einigen sich beim Kaufpreis und denken schon an den Notartermin. Dann lehnt seine Hausbank die Finanzierung ab. Jetzt müssen Sie entscheiden, ob Sie dem Interessenten noch Zeit geben oder wieder Besichtigungen ansetzen.Genau für diesen Punkt wollte ich als Makler eine zusätzliche Möglichkeit haben. Deshalb habe ich mich für die Finanzierungsberatung qualifiziert und die Erlaubnis als Immobiliardarlehensvermittler nach § 34i GewO erworben. Wenn der Käufer mich darum bittet, kann ich persönlich mit ihm prüfen, ob ein anderer Finanzierungspartner infrage kommt. Für Sie als Eigentümer bleibe ich währenddessen der Ansprechpartner für Ihren Verkauf.Wann sprechen Sie die Finanzierung im Verkaufsprozess an?Sobald aus einer Anfrage ernsthaftes Kaufinteresse wird. Ich frage, wie weit der Interessent mit seiner Finanzierung ist. Hat er mit seiner Bank bisher über sein allgemeines Budget gesprochen? Oder wurden schon die Unterlagen für genau dieses Haus geprüft?Ein Überblick über das eigene Budget hilft dem Käufer bei der Suche. Für den konkreten Kauf kann die Bank weitere Objektunterlagen brauchen. Wenn früh klar ist, was noch fehlt, können wir die nächsten Schritte besser planen.Was können Sie tun, wenn die Hausbank des Käufers schon abgesagt hat?Wenn der Käufer meine Unterstützung möchte, besprechen wir zuerst, was die Hausbank bereits geprüft hat. Wie viel Eigenkapital steht zur Verfügung? Welche monatliche Rate ist auf Dauer tragbar? Muss neben dem Kaufpreis auch eine Modernisierung finanziert werden? Davon hängt ab, welche Anbieter für das Vorhaben infrage kommen.Für diese Suche kann ich auf ein Netzwerk auszurückgreifen, darunter Banken, Bausparkassen und Förderinstitute. Manchmal kommt ein anderer Anbieter infrage. Manchmal zeigt sich, dass der Kauf mit dem verfügbaren Budget zu knapp kalkuliert ist. Die Entscheidung über das Darlehen trifft der jeweilige Darlehensgeber.Was ist daran der konkrete Mehrwert für meine Maklerprovision?Für Sie ist entscheidend, wie es mit Ihrem Verkauf weitergeht. Wenn eine weitere Finanzierungsanfrage aussichtsreich erscheint, können Sie abwägen, ob Sie das Ergebnis abwarten möchten. Wenn sich kein tragfähiger Weg abzeichnet, können Sie sich wieder auf andere Interessenten konzentrieren. Meine zusätzliche Qualifikation ermöglicht es mir, in genau dieser Phase persönlich weiterzuhelfen.Das meine ich mit. Sie haben einen Makler, der Ihre Immobilie bewertet und vermarktet und auch die Finanzierungsfrage im Verkaufsablauf fachlich einordnen kann. Die Darlehensvermittlung selbst ist eine eigenständige Leistung für den Käufer. Er entscheidet, ob und bei wem er sie in Anspruch nimmt.Welche Fragen sollten Eigentümer bei der Maklerauswahl im Saarland stellen?Ich würde mit den Fragen anfangen, die für den eigenen Verkauf einen Unterschied machen:Wenn ein Makler selbst Immobiliardarlehen vermittelt, würde ich mir die Registrierungsnummer geben lassen und den Eintrag im Vermittlerregister prüfen. An solchen Antworten können Sie besser beurteilen, welcher Makler zu Ihrem Verkauf passt und welche Betreuung Sie für Ihre Provision erwarten können.PressekontaktKarl-Heinz Wild · Wild Immobilien&FinanzierungAlbert-Schweitzer-Str. 3 · 66346 PüttlingenTelefon 06898-4416532Registrierungsnummer im Vermittlerregister D-W-170-CDV3-98