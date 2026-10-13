„Manchmal verändert sich das Leben – und mit ihm der Weg, den wir gehen."

Doch das Leben verändert sich.
Kinder ziehen aus. Eine Beziehung geht auseinander. Ein geliebter Mensch verstirbt und hinterlässt eine Immobilie. Das bisherige Haus wird zu groß oder der Wunsch nach einem neuen Lebensmittelpunkt entsteht.
Plötzlich stehen Eigentümer vor einer Entscheidung, die weit über die Frage nach dem richtigen Verkaufspreis hinausgeht.
Behalten, verkaufen oder einen ganz neuen Weg einschlagen?
Für Karl-Heinz Wild, Inhaber von Wild Immobilien&Finanzierung im Saarland, beginnt genau hier die persönliche Begleitung von Immobilieneigentümern.
Unter dem Leitgedanken „Egal, wohin Ihr Weg mit der Immobilie führt – ich begleite Sie sicher und zuverlässig“ verbindet er persönliche Beratung mit zeitgemäßen Vermarktungsmöglichkeiten und einem umfangreichen digitalen Informationsangebot.
In diesem Frage-Antwort-Beitrag erläutert Karl-Heinz Wild, warum Immobilienentscheidungen immer auch Lebensentscheidungen sind und weshalb sich die Wege zum passenden Käufer verändern.
Herr Wild, warum haben Sie das Bild einer Weggabelung als Leitmotiv gewählt?
Karl-Heinz Wild:
„Weil es sehr gut beschreibt, was viele Immobilieneigentümer erleben.
Man steht plötzlich an einem Punkt im Leben, an dem verschiedene Wege möglich sind.
Vielleicht ist das eigene Haus zu groß geworden. Vielleicht muss nach einer Trennung oder Scheidung eine gemeinsame Immobilie verkauft werden. Oder eine Erbschaft bringt Fragen und Verantwortung mit sich, auf die man nicht vorbereitet war.
Häufig geht es zunächst gar nicht darum, möglichst schnell zu verkaufen. Vielmehr möchten Eigentümer verstehen, welche Möglichkeiten sie haben und welche Entscheidung zu ihrer persönlichen Situation passt.
Genau an dieser Weggabelung möchte ich als Ansprechpartner zur Seite stehen.“
Welche Lebenssituationen führen dazu, dass Eigentümer über den Verkauf ihrer Immobilie nachdenken?
Karl-Heinz Wild:
„Die Gründe sind sehr unterschiedlich.
Ein typisches Beispiel ist das Eigenheim, in dem eine Familie über viele Jahre gelebt hat. Die Kinder sind inzwischen ausgezogen, zahlreiche Räume werden nicht mehr benötigt und die Unterhaltung des Hauses wird zunehmend aufwendig.
Auch Erbschaften können schwierige Entscheidungen mit sich bringen. Soll die Immobilie behalten werden? Ist ein Verkauf sinnvoll? Was passiert, wenn mehrere Erben unterschiedliche Vorstellungen haben?
Bei einer Trennung oder Scheidung kommen häufig emotionale und finanzielle Fragen hinzu.
Manchmal geht es aber auch einfach um einen neuen Lebensabschnitt, einen beruflichen Wechsel oder den Wunsch nach einer anderen Wohnsituation.
Hinter jeder Immobilie steht eine persönliche Geschichte. Deshalb sollte auch jede Entscheidung individuell betrachtet werden.“
Gerade bei Erbschaft oder Scheidung spielen Emotionen eine große Rolle. Wie gehen Sie damit um?
Karl-Heinz Wild:
„Für mich beginnt eine gute Zusammenarbeit mit Zuhören.
Eine Immobilie ist häufig mit Erinnerungen, Hoffnungen und persönlichen Erfahrungen verbunden.
Bei einer Erbschaft kann es um das Elternhaus gehen. Bei einer Scheidung um eine Immobilie, die ursprünglich für eine gemeinsame Zukunft angeschafft wurde.
Solche Situationen verdienen Sensibilität und Verständnis.
Meine Aufgabe als Immobilienmakler besteht darin, die immobilienwirtschaftlichen Möglichkeiten aufzuzeigen, Fragen zur Vermarktung zu beantworten und Eigentümer bei einem gewünschten Verkauf zu begleiten.
Rechtliche oder steuerliche Fragestellungen sollten dabei mit den jeweils zuständigen Fachleuten geklärt werden.
Mir ist wichtig, dass Eigentümer ihre Entscheidungen auf einer möglichst fundierten Grundlage treffen können.“
Viele Eigentümer fragen sich zunächst: Was ist meine Immobilie überhaupt wert?
Karl-Heinz Wild:
„Das ist eine der zentralen Fragen bei einem möglichen Immobilienverkauf."
Der Wert einer Immobilie hängt von zahlreichen Faktoren ab. Dazu zählen beispielsweise die Lage, die Grundstücksgröße, das Baujahr, der bauliche Zustand, die Ausstattung, die Energieeffizienz und die aktuelle Marktsituation.
Auch die Nachfrage nach vergleichbaren Immobilien spielt eine Rolle.
Ein Angebotspreis sollte deshalb nicht allein auf persönlichen Erwartungen oder einzelnen Immobilienanzeigen beruhen.
Eine nachvollziehbare Immobilienbewertung ist eine wichtige Grundlage für die weitere Verkaufsentscheidung.
Dabei muss man auch zwischen einem ermittelten Marktwert, dem Angebotspreis und dem später tatsächlich erzielten Verkaufspreis unterscheiden.“
Der Immobilienmarkt verändert sich. Warum setzen Sie bei der Vermarktung nicht ausschließlich auf klassische Immobilienportale?
Karl-Heinz Wild:
„Weil sich nicht nur der Immobilienmarkt verändert, sondern auch die Art und Weise, wie Menschen auf Immobilien aufmerksam werden.
Klassische Immobilienportale sind nach wie vor ein wichtiger Bestandteil der Vermarktung. Dort erreichen wir vor allem Menschen, die bereits aktiv nach einem Haus oder einer Wohnung suchen.
Aber was ist mit denjenigen, die noch gar nicht konkret auf Immobiliensuche sind?
Vielleicht denkt eine junge Familie schon länger über ein Eigenheim nach, hat aber bisher noch keine gezielte Suche gestartet.
Vielleicht wünscht sich jemand mehr Platz, einen Garten oder eine andere Wohnlage, beschäftigt sich aber noch nicht aktiv mit Immobilienangeboten.
Genau hier eröffnen soziale Medien zusätzliche Möglichkeiten.
Über Plattformen wie Facebook und Instagram können Immobilien auch Menschen vorgestellt werden, die gerade nicht auf klassischen Immobilienportalen unterwegs sind.
Ein ansprechendes Immobilienvideo, professionelle Bilder oder eine interessante Objektpräsentation können Aufmerksamkeit wecken und dazu führen, dass sich jemand erstmals intensiver mit einer Immobilie beschäftigt.
Hinzu kommt, dass Inhalte in sozialen Netzwerken geteilt und weiterempfohlen werden können.
Mein Ziel ist es, nicht nur auf vorhandene Nachfrage zu warten, sondern zusätzliche Aufmerksamkeit für eine Immobilie zu schaffen.“
Bedeutet das, dass Social Media die klassischen Immobilienportale ersetzen wird?
Karl-Heinz Wild:
„Nein, darum geht es ausdrücklich nicht.
Ich halte es für sinnvoll, verschiedene Vermarktungswege miteinander zu kombinieren.
Klassische Immobilienportale sprechen vor allem aktiv suchende Interessenten an.
Social Media kann zusätzliche Aufmerksamkeit schaffen und auch Menschen erreichen, die sich bislang noch nicht konkret mit einem Immobilienkauf beschäftigt haben.
Dazu kommen die eigene Webseite, bestehende Kontakte, persönliche Empfehlungen und weitere geeignete Vermarktungsmöglichkeiten.
Entscheidend ist nicht, auf möglichst vielen Plattformen präsent zu sein, sondern die für die jeweilige Immobilie passenden Kanäle sinnvoll einzusetzen.
Eine hohe Anzahl an Aufrufen bedeutet schließlich noch nicht automatisch, dass daraus ernsthafte Kaufinteressenten entstehen.
Wichtig ist, Aufmerksamkeit in qualifizierte Anfragen zu überführen und anschließend sorgfältig zu prüfen, ob die Immobilie tatsächlich zu den Vorstellungen und finanziellen Möglichkeiten der Interessenten passt.
Für mich ist moderne Immobilienvermarktung deshalb eine Kombination aus professioneller Präsentation, digitaler Sichtbarkeit und persönlicher Betreuung.“
Welche Bedeutung hat dabei die Finanzierung eines Immobilienkaufs?
Karl-Heinz Wild:
„Eine Immobilie kann einem Kaufinteressenten noch so gut gefallen. Am Ende muss der Kauf auch finanziell umsetzbar sein.
Deshalb gehört die Frage der Finanzierbarkeit zu den wichtigen Aspekten eines Immobiliengeschäfts.
Gerade für Verkäufer ist es sinnvoll, sich im Verlauf des Verkaufsprozesses mit der finanziellen Situation potenzieller Käufer auseinanderzusetzen.
Eine Finanzierungsbestätigung kann beispielsweise dabei helfen, die Umsetzbarkeit eines geplanten Kaufs besser einzuschätzen. Eine Garantie für den erfolgreichen Abschluss ist sie allerdings nicht.
Bei Wild Immobilien&Finanzierung betrachten wir Immobilienvermittlung und Finanzierung deshalb als Themen, die eng miteinander verbunden sein können.
Dabei geht es darum, Fragen frühzeitig zu erkennen und den Beteiligten eine möglichst transparente Entscheidungsgrundlage zu bieten.“
Sie bieten auf Ihrer Webseite 1.000 Eigentümerfragen in 100 Themenbereichen an. Was steckt hinter diesem umfangreichen Informationsangebot?
Karl-Heinz Wild:
„Viele Immobilieneigentümer haben Fragen, lange bevor sie sich überhaupt für einen Verkauf entscheiden.
- Was passiert mit einer Immobilie bei einer Erbschaft?
- Kann ich mein Haus verkaufen, obwohl noch eine Finanzierung läuft?
- Welche Unterlagen werden benötigt?
- Lohnt es sich, vor dem Verkauf noch zu renovieren?
- Was ist bei einer Scheidung oder einer Erbengemeinschaft zu beachten?
- Und wie läuft ein Immobilienverkauf eigentlich Schritt für Schritt ab?
Deshalb habe ich auf meiner Webseite einen umfangreichen Informationsbereich mit 1.000 Eigentümerfragen in 100 Themenbereichen aufgebaut.
Dort finden Interessierte Informationen zu unterschiedlichen Themen rund um Immobilienbewertung, Verkaufsvorbereitung, Erbschaft, Scheidung, Finanzierung und viele weitere Fragestellungen.
Mein Gedanke dahinter ist einfach: Wer vor einer wichtigen Immobilienentscheidung steht, sollte die Möglichkeit haben, sich zunächst umfassend zu informieren.
Natürlich kann ein solches Informationsangebot keine individuelle Rechts-, Steuer- oder Fachberatung ersetzen.
Aber es kann helfen, Zusammenhänge besser zu verstehen, mögliche Fragestellungen zu erkennen und sich gezielt auf ein persönliches Gespräch vorzubereiten.
Mir geht es darum, Immobilienwissen verständlich zugänglich zu machen.“
Weiterführende Informationen:
1.000 Eigentümerfragen – Immobilienwissen von Wild Immobilien&Finanzierung
https://www.wild-immo.de/...
Welche Rolle spielt die regionale Kenntnis des Immobilienmarktes im Saarland?
Karl-Heinz Wild:
„Immobilienmärkte unterscheiden sich teilweise erheblich voneinander.
Nicht nur zwischen verschiedenen Bundesländern oder Landkreisen, sondern auch zwischen benachbarten Städten, Gemeinden und einzelnen Wohnlagen.
Die Nachfrage nach einem Einfamilienhaus kann sich beispielsweise deutlich von der Nachfrage nach einer Eigentumswohnung unterscheiden.
Auch die Lage innerhalb einer Gemeinde, die Infrastruktur, die Verkehrsanbindung und der Zustand der Immobilie spielen eine wichtige Rolle.
Deshalb ist es sinnvoll, jede Immobilie individuell zu betrachten und regionale Besonderheiten bei der Vermarktung zu berücksichtigen.
Mit unserer Webseite möchten wir Eigentümern und Kaufinteressenten im Saarland einen Zugang zu Informationen rund um Immobilien und Finanzierung ermöglichen.“
Was raten Sie Eigentümern, die noch unsicher sind, ob sie ihre Immobilie verkaufen sollen?
Karl-Heinz Wild:
„Mein Rat ist, sich zunächst ausreichend zu informieren und keine überstürzte Entscheidung zu treffen.
- Welche persönlichen Ziele stehen im Vordergrund?
- Welche finanziellen Verpflichtungen bestehen?
- Welche Alternativen gibt es zum Verkauf?
- Wie könnte die zukünftige Wohnsituation aussehen?
- Und welche Auswirkungen hätte die Entscheidung auf die eigene Lebensplanung?
Nicht jede Veränderung muss sofort zu einem Verkauf führen. Aber jede wichtige Entscheidung verdient eine sorgfältige Vorbereitung.“
Herr Wild, was möchten Sie den Menschen mit Ihrem Leitmotiv abschließend mitgeben?
Karl-Heinz Wild:
„Manchmal verändert sich das Leben – und mit ihm der Weg, den wir gehen."
Eine Immobilie kann dabei eine zentrale Rolle spielen.
Sie kann Sicherheit bedeuten, Erinnerungen bewahren und ein wichtiger Bestandteil der persönlichen Lebensplanung sein.
Gleichzeitig können sich Situationen ergeben, in denen neue Entscheidungen notwendig werden.
Mir ist wichtig, dass Eigentümer ihre Möglichkeiten kennen und sich bei Fragen rund um ihre Immobilie an einen persönlichen Ansprechpartner wenden können.
Dabei verbinde ich die persönliche Begleitung mit den Möglichkeiten einer zeitgemäßen Immobilienvermarktung.
Denn heute führen viele Wege zu einem potenziellen Käufer. Entscheidend ist, den passenden Weg für die jeweilige Immobilie zu finden.
Hinter jeder Immobilie steckt eine Geschichte. Und hinter jeder Entscheidung stehen Menschen.
Und genau deshalb lautet mein Leitgedanke:
Egal, wohin Ihr Weg mit der Immobilie führt – ich begleite Sie sicher und zuverlässig.“
Ihr Karl-Heinz Wild
Wild Immobilien&Finanzierung
Über Wild Immobilien&Finanzierung
Wild Immobilien&Finanzierung ist im Saarland im Bereich Immobilienvermittlung und Immobilienfinanzierung tätig.
Inhaber Karl-Heinz Wild begleitet Eigentümer bei Fragen rund um Immobilienbewertung, Immobilienverkauf und Immobilienentscheidungen in unterschiedlichen Lebenssituationen.
Bei der Immobilienvermarktung setzt das Unternehmen auf die Kombination klassischer Vermarktungswege und digitaler Möglichkeiten, darunter Immobilienportale, die eigene Webseite und soziale Medien.
Ergänzend stellt Wild Immobilien&Finanzierung auf seiner Webseite ein Informationsangebot mit 1.000 Eigentümerfragen in 100 Themenbereichen bereit.
Webseite: www.wild-immo.de
1.000 Eigentümerfragen:
[]https://www.wild-immo.de/...
Autorenprofil:
[]https://www.wild-immo.de/...