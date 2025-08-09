Kontakt
QR-Code für die aktuelle URL

Story Box-ID: 1030605

Wild Immobilien&Finanzierung Albert-Schweitzer-Str. 3 66346 Püttlingen, Deutschland https://www.wild-immo.de
Ansprechpartner:in Herr Karl-Heinz Wild +49 6898 4416532
Logo der Firma Wild Immobilien&Finanzierung

Immobilienverkauf in Wadern: Klar. Digital. Persönlich. – Mit Karl-Heinz Wild

Ihr Immobilienmakler in Wadern und Umgebung - Wild Immobilien&Finanzierung

(lifePR) (Püttlingen, )
Wadern – charmante Kleinstadt, grünes Umfeld, große Nachfrage. Ob im Stadtzentrum, in Nunkirchen, Lockweiler oder Büschfeld: Wer hier ein Haus oder eine Wohnung verkaufen will, merkt schnell – Interessenten gibt es viele. Aber den richtigen Käufer zu finden, braucht mehr als nur ein Inserat.

Karl-Heinz Wild, Immobilienmakler IHK und Gründer von Wild Immobilien&Finanzierung, bringt genau das mit: Marktkenntnis, digitale Reichweite und echte Beratung auf Augenhöhe.

Immobilien verkaufen? Heißt heute: sichtbar sein, digital auffallen
Social Media ist längst mehr als nur „online sein“. Für Karl-Heinz Wild ist es ein echter Verkaufskanal. Und der funktioniert – auch in Wadern.

Sein Erfolgsrezept:
  • Zielgerichtete Facebook- & Instagram-Kampagnen
  • Reels & Videorundgänge, die Emotionen wecken
  • Regionale Sichtbarkeit, auch über Wadern hinaus
  • Direkter Kontakt per WhatsApp oder Messenger
Die besten Käufer scrollen durchs Handy – wir sorgen dafür, dass sie Ihre Immobilie nicht übersehen.

Mehr Sichtbarkeit = schnellerer Verkauf
Karl-Heinz Wild macht aus Immobilienträumen handfeste Ergebnisse.
Sein Ansatz führt zu:
  • Mehr Anfragen in kürzerer Zeit
  • Gezielteren Besichtigungen mit echten Interessenten
  • Höherer Abschlusswahrscheinlichkeit durch klare Strategie
Egal ob:
  • Einfamilienhaus in Nunkirchen
  • Eigentumswohnung in Wadern-Zentrum
  • Baugrundstück in Lockweiler oder Dagstuhl –
    die digitale Vermarktung bringt Bewegung in den Markt.
Warum Wadern überzeugt
  • Nah an Natur & Wanderwegen, z. B. im Schwarzwälder Hochwald
  • Gute Anbindung über B268 & A1, kurze Wege nach Merzig & Trier
  • Schulen, Ärzte, Kitas & Einkaufsmöglichkeiten direkt vor Ort
  • Stabile Immobilienpreise mit Entwicklungspotenzial
Wadern ist ein Geheimtipp – für Käufer wie für Verkäufer.

Makler mit Haltung – kein Verkaufsdruck
Karl-Heinz Wild verkauft nicht einfach Immobilien – er begleitet Menschen.

Sein Versprechen:
  • Ehrliche Einschätzung statt leere Versprechen
  • Persönliche Beratung vom Erstgespräch bis zur Übergabe
  • Unterstützung auch für Käufer – inkl. Finanzierung & Planung
  • „Ich bin da, wenn’s zählt. Nicht nur als Makler, sondern als Partner.“
Fazit: Immobilienverkauf in Wadern? Mit Karl-Heinz Wild – zuverlässig, modern, effektiv
Wild Immobilien&Finanzierung steht für einen Immobilienverkauf, der funktioniert: digital sichtbar, regional verankert, menschlich geführt.
Wer in Wadern verkaufen möchte, geht mit Karl-Heinz Wild den klaren Weg – vom ersten Klick bis zum letzten Schlüssel.

Website Promotion

Website Promotion
Wild Immobilien&Finanzierung - Ihr Immobilienmakler im Saarland

Wild Immobilien&Finanzierung

Karl-Heinz Wild
Wild Immobilien&Finanzierung
Albert-Schweitzer-Str. 3
66346 Püttlingen

Kontakt
Telefon: 068984416532
Telefax: 068984416584
E-Mail: wild@wild-immo.de

Vermittlerregister (www.vermittlerregister.info)
Registrierungs-Nr.: D-W-170-CDV3-98

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.
Wichtiger Hinweis:

Eine systematische Speicherung dieser Daten sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Genehmigung durch die unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH gestattet.

unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH 2002–2025, Alle Rechte vorbehalten

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.