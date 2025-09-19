Kontakt
QR-Code für die aktuelle URL

Story Box-ID: 1036329

Wild Immobilien&Finanzierung Albert-Schweitzer-Str. 3 66346 Püttlingen, Deutschland https://www.wild-immo.de
Ansprechpartner:in Herr Karl-Heinz Wild +49 6898 4416532
Logo der Firma Wild Immobilien&Finanzierung

Immobilienverkauf in Köllerbach: Attraktiver Wohnstandort im Einzugsgebiet von Saarbrücken

Wild Immobilien&Finanzierung: Ihr Partner für den erfolgreichen Immobilienverkauf!

(lifePR) (Püttlingen, )
Als Ortsteil von Püttlingen bietet Köllerbach eine ideale Kombination aus naturnahem Wohnen und guter Erreichbarkeit der Saarbrücker Innenstadt. Ob Einfamilienhaus mit Garten, Eigentumswohnung oder Reihenhaus – die Nachfrage nach Immobilien in Köllerbach ist stabil. Wer hier eine Immobilie verkaufen möchte, profitiert von der attraktiven Lage, sollte den Verkauf jedoch gut vorbereiten.

1. Wie wird der Immobilienwert bestimmt?

Der Wert hängt von Lage, Ausstattung und Zustand ab. Besonders gefragt sind Häuser mit Garten in ruhigen Wohnlagen. Eine neutrale Bewertung ist die Grundlage für realistische Preisverhandlungen.

2. Welche Käufergruppen interessieren sich für Köllerbach?

Familien schätzen die Nähe zu Schulen und Freizeitmöglichkeiten, Berufspendler die gute Anbindung an Saarbrücken. Auch Kapitalanleger sehen Köllerbach als soliden Standort für Eigentumswohnungen.

3. Welche Rolle spielt die Präsentation?

Ein professionelles Exposé mit hochwertigen Fotos und Grundrissen ist unverzichtbar. Virtuelle Rundgänge und Social-Media-Vermarktung schaffen zusätzliche Reichweite.

4. Wann ist der beste Zeitpunkt für den Verkauf?

Die Nachfrage in Köllerbach ist über das Jahr hinweg stabil. Saisonale Schwankungen spielen eine geringere Rolle – wichtiger sind Markttrends und persönliche Lebenssituationen.

5. Welche Unterlagen sind erforderlich?

Energieausweis, Grundbuchauszug, Baupläne und Sanierungsnachweise sind Pflicht. Vollständige Unterlagen beschleunigen den Verkaufsprozess.

6. Welche Risiken bestehen für Eigentümer?

Fehlende Angaben oder nicht offengelegte Mängel können zu rechtlichen Schwierigkeiten führen. Transparenz schützt vor späteren Forderungen.

7. Wie laufen Preisverhandlungen ab?

Ein erfahrener Immobilienmakler in Köllerbach sorgt für sachliche Verhandlungen und kennt die marktüblichen Preise.

8. Welche Rolle übernimmt der Notar?

Der Notar erstellt den Kaufvertrag und beurkundet den Verkauf – rechtliche Sicherheit ist damit garantiert.

9. Mit welchen Kosten ist zu rechnen?

Notar- und Grundbuchkosten, Maklerprovisionen sowie mögliche Steuern (z. B. Spekulationssteuer) sollten einkalkuliert werden.

10. Was ist nach der Schlüsselübergabe zu beachten?

Abmeldungen bei Energieversorgern, Anpassungen von Versicherungen und Nebenkostenabrechnungen gehören zur Nachbereitung.

Expertenfazit
Der Immobilienverkauf in Köllerbach profitiert von der attraktiven Lage im Einzugsgebiet Saarbrückens und der stabilen Nachfrage“, sagt Karl-Heinz Wild von Wild Immobilien&Finanzierung. „Mit Erfahrung, Marktkenntnis und moderner Vermarktung führen wir Verkäufer sicher zum erfolgreichen Abschluss.

Website Promotion

Website Promotion
Wild Immobilien&Finanzierung - Ihr Immobilienmakler im Saarland

Wild Immobilien&Finanzierung

Karl-Heinz Wild
Wild Immobilien&Finanzierung
Albert-Schweitzer-Str. 3
66346 Püttlingen

Kontakt
Telefon: 068984416532
Telefax: 068984416584
E-Mail: wild@wild-immo.de
https://www.wild-immo.de

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.
Wichtiger Hinweis:

Eine systematische Speicherung dieser Daten sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Genehmigung durch die unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH gestattet.

unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH 2002–2025, Alle Rechte vorbehalten

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.