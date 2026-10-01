„Ich will Immobilien aktiv vermarkten – und nicht nur verwalten“
Karl-Heinz Wild von Wild Immobilien&Finanzierung über schnelle Vermarktungsstarts, persönliche Betreuung und die Immobilienvermarktung der Zukunft
Karl-Heinz Wild von Wild Immobilien&Finanzierung verfolgt einen anderen Ansatz. Er begrenzt bewusst die Anzahl der von ihm gleichzeitig betreuten Immobilien. Sein Ziel: ausreichend Zeit für jedes einzelne Objekt, kurze Reaktionszeiten und eine aktive Vermarktungsstrategie, die während des Verkaufsprozesses fortlaufend überprüft und bei Bedarf angepasst werden kann.
Im Interview erklärt Karl-Heinz Wild, warum für ihn Geschwindigkeit und persönliche Verfügbarkeit wesentliche Bestandteile moderner Immobilienvermittlung sind.
Frage: Herr Wild, wie schnell möchten Sie nach der Beauftragung mit der Vermarktung einer Immobilie beginnen?
Karl-Heinz Wild: Mein Anspruch ist, möglichst unmittelbar nach der Beauftragung mit der Arbeit zu beginnen. Wenn bereits absehbar ist, dass der Maklervertrag zustande kommt, versuche ich deshalb, die notwendigen Termine entsprechend vorzubereiten.
Nach Abschluss des Maklervertrages kann dann möglichst zeitnah die Objektaufnahme inklusive Foto- und Videoaufnahmen stattfinden. Parallel werden das Exposé, mögliche Video- und Marketinginhalte sowie die individuelle Vermarktungsstrategie vorbereitet.
Sind die erforderlichen Voraussetzungen gegeben, kann diese Vorbereitung häufig noch am selben oder am folgenden Tag weitgehend abgeschlossen werden. Mein Ziel bei Wild Immobilien&Finanzierung ist deshalb, geeignete Immobilien im Regelfall möglichst innerhalb von etwa 24 Stunden nach der Beauftragung für den Vermarktungsstart vorzubereiten.
Das ist ausdrücklich keine Garantie. Jedes Objekt ist anders. Der tatsächliche Vermarktungsstart hängt unter anderem von den verfügbaren Informationen und Unterlagen sowie den rechtlichen und tatsächlichen Voraussetzungen ab.
Frage: Gerade die Beschaffung von Objektunterlagen kann aber länger dauern. Wie passt das zu einem schnellen Vermarktungsstart?
Karl-Heinz Wild: Indem ich versuche, verschiedene Prozesse parallel zu organisieren.
Die Beschaffung bestimmter Unterlagen kann durchaus längere Zeit in Anspruch nehmen. Das bedeutet für mich aber nicht automatisch, dass deshalb alle anderen Arbeitsschritte warten müssen.
Soweit es rechtlich und tatsächlich möglich ist, können beispielsweise Fotoaufnahmen, Exposé, Video, Zielgruppenanalyse und weitere Bestandteile der Vermarktung bereits vorbereitet werden.
Werden externe Fach- oder Dienstleister benötigt, beispielsweise im Zusammenhang mit einem erforderlichen Energieausweis, versuche ich auch diese Prozesse möglichst frühzeitig anzustoßen.
Selbstverständlich müssen dabei die gesetzlichen Anforderungen eingehalten werden. Angaben, die mir nicht gesichert vorliegen, behandle ich entsprechend zurückhaltend.
Mein Grundsatz lautet: Was bereits sinnvoll und rechtlich zulässig vorbereitet werden kann, soll nicht unnötig warten.
Frage: Sie begrenzen bewusst die Anzahl der Immobilien, die Sie gleichzeitig betreuen. Warum?
Karl-Heinz Wild: Weil ich Immobilien aktiv vermarkten möchte und mich nicht darauf beschränken will, einen großen Objektbestand lediglich zu verwalten.
Natürlich gibt es unterschiedliche Unternehmensgrößen und Geschäftsmodelle. Ein Maklerunternehmen mit einem entsprechend großen Team kann andere Kapazitäten haben als ein persönlich arbeitender Makler.
Für meine eigene Arbeitsweise bei Wild Immobilien&Finanzierung habe ich aber eine klare Entscheidung getroffen: Ich möchte nur so viele Immobilien gleichzeitig betreuen, dass ich mich mit jedem einzelnen Objekt tatsächlich beschäftigen kann.
Denn für mich ist eine Immobilie nicht fertig vermarktet, nur weil das Exposé erstellt und das Inserat veröffentlicht wurde.
Eigentlich beginnt dann erst ein entscheidender Teil der Arbeit.
Frage: Was bedeutet für Sie „aktive Vermarktung“?
Karl-Heinz Wild: Aktive Vermarktung bedeutet für mich, eine Immobilie nicht einfach auf Immobilienportalen einzustellen und anschließend darauf zu warten, dass das Telefon klingelt.
Ich möchte wissen: Wie entwickelt sich die Resonanz? Wie häufig wird ein Angebot aufgerufen? Welche Anfragen entstehen? Welche Zielgruppen reagieren? Welche Marketingmaßnahmen erzeugen Aufmerksamkeit und an welchen Stellen bleibt die erwartete Resonanz möglicherweise aus?
Diese Informationen können Hinweise darauf geben, ob eine Vermarktungsstrategie weitergeführt oder überprüft werden sollte.
Vielleicht muss die Zielgruppenansprache angepasst werden. Vielleicht sollte ein Video verändert werden. Vielleicht benötigen wir andere Inhalte oder zusätzliche Vermarktungskanäle.
Dafür brauche ich vor allem eines: Zeit für das einzelne Objekt.
Frage: Und genau deshalb möchten Sie nicht beliebig viele Objekte gleichzeitig betreuen?
Karl-Heinz Wild: Richtig. Meine persönliche Arbeitszeit lässt sich nicht beliebig vermehren.
Wenn ich selbst einen sehr großen Immobilienbestand gleichzeitig betreuen würde, müsste ich zwangsläufig die Zeit reduzieren, die ich dem einzelnen Objekt widmen kann.
Für meine persönliche Arbeitsweise wäre ein sehr großer paralleler Objektbestand irgendwann mehr Verwaltung als aktive Vermarktung.
Das möchte ich vermeiden.
Ich möchte nicht möglichst viele Immobilien in meinem Bestand vorweisen können. Ich möchte die Immobilien, deren Vermarktung mir Eigentümer anvertrauen, tatsächlich aktiv bearbeiten können.
Mein Ansatz lautet deshalb: lieber bewusst begrenzte Kapazitäten und dafür Zeit für die individuelle Vermarktung.
Frage: Welche Rolle spielt diese zeitliche Flexibilität bei Besichtigungen?
Karl-Heinz Wild: Eine sehr große.
Wenn ein Interessent auf eine Immobilie aufmerksam wird und daraus konkretes Besichtigungsinteresse entsteht, möchte ich nach Möglichkeit zeitnah einen Termin anbieten können.
Denn Interesse ist zunächst nur Interesse.
Ein gutes Exposé kann Aufmerksamkeit erzeugen. Fotos und Videos können einen ersten Eindruck vermitteln. Aber die Besichtigung ist regelmäßig ein wichtiger Schritt, um festzustellen, ob eine Immobilie tatsächlich zu einem Interessenten passt.
Wenn ein ernsthafter Interessent bereit ist, sich mit einer Immobilie näher auseinanderzusetzen, möchte ich möglichst nicht sagen müssen: „Wir sehen uns in einigen Wochen.“
Ich möchte die organisatorische Flexibilität haben, zeitnah einen passenden Besichtigungstermin anzubieten.
Frage: Sie sehen Immobilienportale nur als einen Bestandteil Ihrer Vermarktung. Warum?
Karl-Heinz Wild: Immobilienportale bleiben für mich ein wichtiger Vermarktungskanal. Dort erreiche ich insbesondere Menschen, die bereits aktiv nach einer Immobilie suchen.
Aber warum sollte ich mich ausschließlich auf Menschen beschränken, die genau in diesem Moment auf einem Immobilienportal suchen?
Digitale Vermarktung bietet weitere Möglichkeiten.
Über soziale Medien und andere digitale Kanäle können – selbstverständlich im Rahmen der jeweils zulässigen Datenschutz- und Targetingmöglichkeiten – auch Zielgruppen angesprochen werden, für die eine bestimmte Immobilie aufgrund ihrer Merkmale interessant sein könnte.
Damit versuche ich zusätzliche Aufmerksamkeit für ein Immobilienangebot zu schaffen.
Frage: Sie möchten also Menschen erreichen, die aktuell vielleicht noch gar nicht aktiv nach genau dieser Immobilie suchen?
Karl-Heinz Wild: Genau.
Vielleicht beschäftigt sich jemand grundsätzlich mit dem Thema Wohneigentum, sucht aber momentan nicht jeden Abend auf einem Immobilienportal.
Wenn diese Person eine Immobilie sieht, die zu ihren Vorstellungen passen könnte, kann daraus ein neuer Impuls entstehen.
Aus Aufmerksamkeit kann Interesse entstehen. Aus Interesse kann eine Anfrage entstehen. Aus einer Anfrage kann eine Besichtigung entstehen. Und bei einer Besichtigung zeigt sich schließlich, ob sich daraus ein konkreter Kaufwunsch entwickelt.
Das ist für mich aktive Vermarktung.
Ich möchte nicht ausschließlich darauf warten, dass ein Käufer meine Immobilie findet. Ich möchte auch daran arbeiten, dass die Immobilie von potenziell passenden Interessenten gefunden und wahrgenommen wird.
Frage: Bedeutet mehr Reichweite automatisch mehr Verkaufserfolg?
Karl-Heinz Wild: Nein. Das würde ich niemals versprechen.
Eine hohe Reichweite garantiert weder einen Verkauf noch einen bestimmten Verkaufspreis.
Entscheidend ist für mich ohnehin nicht nur die größtmögliche Reichweite, sondern vor allem die relevante Reichweite.
Es bringt einem Eigentümer wenig, wenn eine Immobilie sehr vielen Menschen angezeigt wird, für die sie überhaupt nicht infrage kommt.
Mein Ziel ist deshalb, die Sichtbarkeit eines Objektes zu erhöhen und möglichst auch diejenigen Menschen zu erreichen, für die diese Immobilie tatsächlich interessant sein könnte.
Damit möchte ich die Chancen erhöhen, geeignete Interessenten auf das Objekt aufmerksam zu machen.
Frage: Welche Bedeutung wird künstliche Intelligenz künftig für die Immobilienvermarktung haben?
Karl-Heinz Wild: Ich gehe davon aus, dass KI-Systeme auch die Art verändern werden, wie Menschen nach Immobilien und Informationen rund um Immobilien suchen.
Die klassische Suche über Immobilienportale wird dadurch sicherlich nicht von heute auf morgen verschwinden. Aber Menschen nutzen zunehmend unterschiedliche digitale Wege, um Informationen zu finden.
Deshalb beschäftige ich mich bei Wild Immobilien&Finanzierung auch damit, wie Immobilieninformationen strukturiert, verständlich und digital auffindbar aufbereitet werden können.
Welche Rolle einzelne KI-Systeme in einigen Jahren tatsächlich bei der Immobiliensuche spielen werden, kann heute niemand seriös vorhersagen.
Ich halte es aber für sinnvoll, sich frühzeitig mit dieser Entwicklung auseinanderzusetzen.
Frage: Wird der klassische Immobilienmakler dadurch überflüssig?
Karl-Heinz Wild: Das glaube ich nicht. Ich glaube vielmehr, dass sich die Anforderungen an Makler weiter verändern werden.
Meine persönliche Einschätzung ist, dass es zunehmend schwieriger wird, sich als Makler allein dadurch zu differenzieren, dass man eine Immobilie fotografiert, ein Exposé erstellt und sie anschließend auf Immobilienportalen veröffentlicht.
Für mich besteht moderne Immobilienvermarktung aus wesentlich mehr.
Dazu gehören die persönliche Betreuung, professionelle Objektaufbereitung, Foto und Video, Immobilienportale, digitale Sichtbarkeit, soziale Medien, zielgruppenorientierte Ansprache und zunehmend auch die Beschäftigung mit neuen Such- und KI-Systemen.
Und danach kommt für mich der entscheidende Punkt: beobachten, auswerten und gegebenenfalls reagieren.
Frage: Was ist also Ihre zentrale Philosophie bei Wild Immobilien&Finanzierung?
Karl-Heinz Wild: Ich kann sie in einem Satz zusammenfassen:
Ich möchte Immobilien aktiv vermarkten – und nicht nur verwalten.
Dafür begrenze ich bewusst meine Kapazitäten.
Ich möchte möglichst schnell mit der Vermarktung beginnen können. Ich möchte Interessenten nach Möglichkeit zeitnah Besichtigungen anbieten. Ich möchte die Resonanz und verfügbare Zugriffsdaten beobachten. Ich möchte Zielgruppen und Marketingmaßnahmen überprüfen und, wenn es sinnvoll erscheint, gemeinsam mit dem Eigentümer Anpassungen vornehmen.
Und ich möchte neben klassischen Immobilienportalen weitere digitale Möglichkeiten nutzen, um Aufmerksamkeit für eine Immobilie zu schaffen.
All das benötigt Zeit.
Deshalb ist für mich nicht entscheidend, wie viele Immobilien ich gleichzeitig im Bestand habe.
Entscheidend ist, wie intensiv ich mich um die Immobilien kümmern kann, deren Vermarktung mir Eigentümer anvertrauen.
Frage: Welche Fragen würden Sie Eigentümern empfehlen, bevor sie sich für einen Makler entscheiden?
Karl-Heinz Wild: Ich würde nicht nur fragen: „Auf welchen Immobilienportalen inserieren Sie meine Immobilie?“
Ich würde auch fragen:
Wann können Sie mit meiner Vermarktung beginnen? Wie kurzfristig können Sie ernsthaften Interessenten Besichtigungen ermöglichen? Wie beobachten Sie die Resonanz auf meine Immobilie? Was machen Sie, wenn die ursprüngliche Vermarktungsstrategie nicht die erwartete Resonanz erzielt? Welche Vermarktungswege nutzen Sie außerhalb klassischer Immobilienportale? Und wie stellen Sie sicher, dass Sie während der gesamten Vermarktung ausreichend Zeit für mein Objekt haben?
Die Antworten auf solche Fragen können Eigentümern helfen, die unterschiedlichen Arbeitsweisen von Immobilienmaklern besser zu vergleichen.
Mein eigener Anspruch als Karl-Heinz Wild von Wild Immobilien&Finanzierung ist jedenfalls klar:
Nicht möglichst viele Immobilien verwalten. Sondern für die Immobilien, die ich übernehme, Zeit haben – und sie aktiv vermarkten.
Über Karl-Heinz Wild und Wild Immobilien&Finanzierung
Karl-Heinz Wild von Wild Immobilien&Finanzierung begleitet Eigentümer bei der Vermarktung ihrer Immobilien. Sein Ansatz setzt auf persönliche Betreuung, bewusst begrenzte Kapazitäten sowie eine auf das jeweilige Objekt abgestimmte Vermarktungsstrategie über klassische und digitale Vermarktungskanäle.