Haus im Alter zu groß geworden? Wann Eigentümer über einen Verkauf nachdenken sollten
Karl-Heinz Wild erklärt, warum Eigentümer nicht erst dann über ihre Wohnsituation nachdenken sollten, wenn Haus, Garten oder Treppen zur Belastung werden.
Dann entsteht eine Frage, die für viele Immobilieneigentümer nicht einfach zu beantworten ist:
Ist mein Haus im Alter noch die richtige Immobilie für mich – oder wäre jetzt ein guter Zeitpunkt, über einen Verkauf nachzudenken?
Das Thema ist anspruchsvoll, weil bei kaum einer Immobilie wirtschaftliche und emotionale Aspekte so eng miteinander verbunden sind wie beim langjährigen Familienhaus.
Darüber sprechen wir mit Karl-Heinz Wild von Wild Immobilien&Finanzierung, Immobilienmakler (IHK), Immobilienbewerter (IHK) und Geprüfter Fachmann für Immobiliardarlehensvermittlung (IHK).
Herr Wild, wann ist ein Haus im Alter eigentlich „zu groß“?
Karl-Heinz Wild: Das würde ich nicht allein an der Wohnfläche festmachen.
Ein Haus kann 180 Quadratmeter haben und für seine Eigentümer weiterhin hervorragend funktionieren. Ein anderes Haus mit deutlich weniger Wohnfläche kann bereits zur Belastung werden, wenn viele Treppen vorhanden sind, ein großer Garten gepflegt werden muss oder laufend Arbeiten am Gebäude anfallen.
Für mich lautet die entscheidende Frage deshalb nicht: Wie groß ist das Haus?
Sondern: Passt dieses Haus noch zu meinem heutigen und zukünftigen Leben?
Das ist ein großer Unterschied.
Viele Menschen wohnen seit 30 oder 40 Jahren in ihrem Haus. Warum fällt die Entscheidung über einen Verkauf gerade dann so schwer?
Karl-Heinz Wild: Weil wir eben nicht nur über eine Immobilie sprechen.
In einem Familienhaus stecken Erinnerungen. Dort sind vielleicht die Kinder aufgewachsen. Man hat Weihnachten gefeiert, Geburtstage erlebt, gemeinsam renoviert, den Garten angelegt und möglicherweise einen großen Teil seines Lebens verbracht.
Für einen Immobilienbewerter besteht ein Haus aus Grundstück, Lage, Gebäude, Zustand, Ausstattung und vielen weiteren wertrelevanten Eigenschaften.
Für den Eigentümer besteht dasselbe Haus zusätzlich aus Erinnerungen.
Beides muss man respektieren.
Deshalb halte ich wenig davon, einem älteren Eigentümer vorschnell zu sagen: „Das Haus ist doch viel zu groß, verkaufen Sie es.“
Wann sollte man sich trotzdem mit der Frage beschäftigen?
Karl-Heinz Wild: Meiner Ansicht nach möglichst dann, wenn man noch Entscheidungsfreiheit hat.
Das ist für mich einer der wichtigsten Punkte überhaupt.
Wenn ich mich im Alter bei guter Gesundheit frage, wie ich in Zukunft wohnen möchte, kann ich verschiedene Möglichkeiten in Ruhe prüfen.
Wenn ich die Entscheidung immer weiter aufschiebe, kann irgendwann eine Situation entstehen, in der gesundheitliche, familiäre oder finanzielle Umstände den Zeitdruck erhöhen.
Eine große Immobilienentscheidung trifft sich aus meiner Sicht besser aus einer Position der Freiheit als unter Druck.
Sie würden also nicht grundsätzlich empfehlen, das Haus im Alter zu verkaufen?
Karl-Heinz Wild: Nein. Warum sollte ich?
Wenn jemand sein Haus liebt, finanziell gut aufgestellt ist, mit der Immobilie zurechtkommt und dort weiterhin wohnen möchte, kann das genau die richtige Entscheidung sein.
Ich bin Immobilienmakler. Trotzdem muss meine Antwort auf eine Eigentümerfrage nicht automatisch „verkaufen“ lauten.
Meine Aufgabe beginnt für mich zunächst damit, die Situation zu verstehen.
Welche Anzeichen sprechen dafür, die eigene Wohnsituation zumindest einmal zu überprüfen?
Karl-Heinz Wild: Ein typisches Beispiel sind Räume, die praktisch nicht mehr genutzt werden.
Früher lebten vielleicht vier oder fünf Personen im Haus. Heute wohnen dort noch ein oder zwei Menschen. Das Obergeschoss wird kaum noch betreten, zwei ehemalige Kinderzimmer stehen leer und trotzdem muss das gesamte Gebäude unterhalten werden.
Auch ein großer Garten kann sich verändern. Was früher Hobby und Freude war, kann irgendwann viel Zeit und Kraft kosten.
Dazu kommen Treppen, Reinigung, Instandhaltung und mögliche Modernisierungen.
Keiner dieser Punkte bedeutet für sich genommen, dass verkauft werden sollte. Wenn jedoch mehrere Faktoren zusammenkommen, halte ich es für sinnvoll, die eigene Wohnsituation einmal nüchtern zu betrachten.
Ein häufiges Argument lautet: Das Haus ist abbezahlt, also wohne ich doch besonders günstig. Stimmt das?
Karl-Heinz Wild: Ein abbezahltes Haus ist natürlich eine sehr gute Ausgangssituation. Aber „abbezahlt“ bedeutet nicht „kostenlos“.
Grundsteuer, Versicherungen, Energie, laufende Unterhaltung und Reparaturen bleiben bestehen. Außerdem altern Gebäude weiter.
Irgendwann können beispielsweise Arbeiten an Dach, Heizung, Fenstern, Fassade oder anderen Gebäudeteilen erforderlich werden.
Deshalb sollte man nicht ausschließlich fragen: „Habe ich noch eine Darlehensrate?“
Die bessere Frage lautet:
„Welche Kosten und welcher Aufwand entstehen mir mit dieser Immobilie in den kommenden zehn oder zwanzig Jahren?“
Gerade bei älteren Häusern kann Sanierungsbedarf ein Thema sein. Sollte man deshalb lieber früh verkaufen?
Karl-Heinz Wild: Auch das wäre mir zu pauschal.
Ein älteres Haus ist nicht automatisch ein schlechtes Haus. Und Sanierungsbedarf bedeutet nicht automatisch, dass ein Verkauf notwendig ist.
Man sollte sich aber ehrlich damit beschäftigen.
Wenn beispielsweise größere Investitionen absehbar sind, stellt sich die Frage, ob der Eigentümer diese Maßnahmen noch für die eigene langfristige Nutzung durchführen möchte.
Wer sagt: „Ich möchte hier noch zwanzig Jahre leben“, wird eine Investition möglicherweise anders beurteilen als jemand, der ohnehin darüber nachdenkt, in zwei oder drei Jahren umzuziehen.
Sollte man vor einem möglichen Verkauf noch umfassend renovieren?
Karl-Heinz Wild: Nicht automatisch.
Das ist ein Thema, bei dem Eigentümer schnell viel Geld investieren können, ohne vorher zu wissen, ob diese Investition beim Verkauf in entsprechender Höhe zurückkommt.
Ein neues Badezimmer für 25.000 oder 30.000 Euro bedeutet beispielsweise nicht automatisch einen um denselben Betrag höheren Immobilienwert.
Deshalb lautet mein Grundsatz:
Nicht zuerst investieren und danach über die Verkaufsstrategie nachdenken. Zuerst die Immobilie und den Markt betrachten – und anschließend entscheiden, welche Maßnahmen wirklich sinnvoll sind.
Was wäre für Sie der erste Schritt, wenn ein älterer Eigentümer über einen Verkauf nachdenkt?
Karl-Heinz Wild: Zunächst würde ich überhaupt noch nicht über das Inserat sprechen.
Ich würde wissen wollen, warum der Eigentümer über einen Verkauf nachdenkt.
Ist das Haus zu groß? Wird der Garten zu aufwendig? Gibt es gesundheitliche Überlegungen? Soll Kapital freigesetzt werden? Möchte man näher bei den Kindern wohnen? Gibt es bereits eine kleinere Wohnung? Oder ist es lediglich der Gedanke: „Vielleicht wäre jetzt ein guter Zeitpunkt“?
Erst wenn ich das Ziel kenne, kann ich sinnvoll über die Immobilie sprechen.
Welche Rolle spielt dann die Immobilienbewertung?
Karl-Heinz Wild: Eine sehr wichtige.
Wer über seine zukünftige Wohnsituation entscheidet, sollte wissen, welchen Vermögenswert er besitzt.
Als Immobilienbewerter (IHK) halte ich eine nachvollziehbare Einschätzung deshalb für eine wichtige Entscheidungsgrundlage.
Wenn der Eigentümer ungefähr weiß, welcher Verkaufserlös unter den jeweiligen Marktbedingungen realistisch sein könnte, lassen sich Alternativen viel konkreter betrachten.
Dann kann man beispielsweise überlegen: Welche kleinere Immobilie wäre möglich? Möchte ich wieder Eigentum erwerben? Möchte ich zukünftig mieten? Wie viel Kapital könnte nach einem Verkauf für andere Ziele zur Verfügung stehen?
Ohne eine realistische Vorstellung vom Immobilienwert bleiben viele dieser Überlegungen abstrakt.
Sollte man das Haus erst verkaufen und danach eine neue Wohnung suchen?
Karl-Heinz Wild: Das hängt stark von der persönlichen Situation ab.
Genau hier muss die Reihenfolge gut geplant werden.
Manche Eigentümer möchten zuerst wissen, wo sie anschließend wohnen werden. Das kann gerade bei einem langjährigen Familienhaus psychologisch sehr wichtig sein.
Andere benötigen zunächst Klarheit darüber, welchen Erlös sie aus ihrer bisherigen Immobilie erwarten können.
Deshalb sollte ein Immobilienverkauf im Alter aus meiner Sicht nicht isoliert betrachtet werden.
Es geht nicht nur darum, wie man aus dem bisherigen Haus herauskommt, sondern vor allem darum, wie man danach leben möchte.
Was ist besser: Nach dem Verkauf wieder kaufen oder zur Miete wohnen?
Karl-Heinz Wild: Auch dafür gibt es keine allgemeingültige Antwort.
Jemand möchte vielleicht unbedingt wieder Eigentum besitzen und entscheidet sich für eine kleinere, möglichst barrierearme Eigentumswohnung.
Ein anderer sagt: „Ich möchte mich zukünftig um möglichst wenig kümmern und flexibel bleiben.“ Dann kann eine Mietwohnung interessant sein.
Entscheidend sind persönliche Wünsche, finanzielle Möglichkeiten und die langfristige Lebensplanung.
Spielt Barrierefreiheit eine wichtige Rolle?
Karl-Heinz Wild: Sie kann eine sehr wichtige Rolle spielen.
Viele Menschen denken bei einer neuen Wohnform zunächst an weniger Quadratmeter. Aber weniger Quadratmeter allein machen eine Immobilie noch nicht altersgerecht.
Ich würde beispielsweise auf Treppen, Zugang, Badezimmer, Stellplatzsituation, Einkaufsmöglichkeiten, medizinische Versorgung und das persönliche Umfeld achten.
Auch die Lage ist entscheidend.
Eine kleinere Wohnung kann im Alltag deutlich komfortabler sein – sie muss aber zum Menschen passen.
Was ist mit Eigentümern, die ihr Haus unbedingt in der Familie halten möchten?
Karl-Heinz Wild: Dann sollte auch diese Möglichkeit geprüft werden.
Vielleicht hat eines der Kinder Interesse. Vielleicht gibt es andere familiäre Lösungen.
Aber auch innerhalb einer Familie halte ich Transparenz für wichtig.
Was ist die Immobilie wert? Welche finanziellen Möglichkeiten bestehen? Gibt es Geschwister oder weitere Beteiligte? Wie soll eine faire Lösung aussehen?
Gerade weil Familie und Vermögen zusammenkommen, kann eine sachliche Grundlage helfen.
Bei rechtlichen und steuerlichen Fragen sollten selbstverständlich die jeweils zuständigen Fachleute wie Notar, Rechtsanwalt oder Steuerberater hinzugezogen werden.
Kann eine Vermietung eine Alternative zum Verkauf sein?
Karl-Heinz Wild: Natürlich.
Wenn jemand aus seinem Haus auszieht, muss es nicht automatisch verkauft werden.
Eine Vermietung kann eine Möglichkeit sein, die Immobilie im Eigentum zu behalten und Einnahmen zu erzielen.
Aber auch hier sollte man genau hinschauen und sich fragen: Welche Miete ist realistisch? Welche Kosten bleiben bestehen? Welche Investitionen könnten zukünftig erforderlich werden? Und möchte ich im höheren Alter noch Vermieter sein?
Vermieten ist keine Entscheidung gegen Verantwortung. Es ist eine Entscheidung für eine andere Form von Verantwortung.
Und wenn jemand Kapital benötigt, aber eigentlich in seinem Haus bleiben möchte?
Karl-Heinz Wild: Dann gibt es verschiedene Modelle, über die sich Eigentümer informieren können.
Solche Angebote sollten jedoch sehr sorgfältig geprüft werden. Entscheidend sind Vertragsbedingungen, Kosten, langfristige Auswirkungen und die persönliche Situation.
Ich würde niemals empfehlen, eine langfristige Entscheidung über das eigene Haus allein aufgrund einer Werbeaussage zu treffen.
Eigentümer sollten genau verstehen, welche Rechte sie behalten, welche Verpflichtungen entstehen und welche wirtschaftlichen Folgen sich langfristig ergeben können.
Bei komplexen Vertragsmodellen ist es sinnvoll, unabhängigen rechtlichen und gegebenenfalls steuerlichen Rat einzuholen.
Welche Rolle spielt Ihre Qualifikation als Geprüfter Fachmann für Immobiliardarlehensvermittlung (IHK) bei einem Hausverkauf im Alter?
Karl-Heinz Wild: Finanzierung wird beispielsweise dann interessant, wenn nach dem Verkauf eine andere Immobilie gekauft werden soll.
Dann können verschiedene Fragen entstehen: Wie hoch ist das vorhandene Eigenkapital? Wann steht der Verkaufserlös zur Verfügung? Wird für die neue Immobilie zusätzlich eine Finanzierung benötigt? Welche Reihenfolge ist sinnvoll?
Gerade bei einem Immobilienwechsel sollte man Verkauf und möglichen Neukauf nicht völlig getrennt voneinander betrachten.
Als Geprüfter Fachmann für Immobiliardarlehensvermittlung (IHK) kann ich diese Perspektive zusätzlich einbringen. Die Entscheidung über eine konkrete Finanzierung trifft selbstverständlich der jeweilige Darlehensgeber nach entsprechender Prüfung.
Hier kommen also wieder Ihre drei Qualifikationen zusammen?
Karl-Heinz Wild: Ja, gerade bei solchen Lebensentscheidungen sehe ich darin einen Vorteil.
Als Immobilienbewerter (IHK) beschäftige ich mich mit der Immobilie und ihrem Wert.
Als Immobilienmakler (IHK) geht es um die Frage, wie ein möglicher Verkauf vorbereitet, positioniert und umgesetzt werden kann.
Und als Geprüfter Fachmann für Immobiliardarlehensvermittlung (IHK) kenne ich zusätzlich die Finanzierungsperspektive, wenn beispielsweise eine neue Immobilie erworben werden soll.
Für mich sind das nicht drei voneinander getrennte Themen.
Bei einem Eigentümer, der sein langjähriges Haus verkauft und anschließend neu wohnen möchte, können sie unmittelbar zusammenhängen.
Was ist aus Ihrer Sicht ein Fehler, den Eigentümer vermeiden sollten?
Karl-Heinz Wild: Zu lange überhaupt nicht über das Thema nachzudenken.
Damit meine ich ausdrücklich nicht, dass jeder sein Haus frühzeitig verkaufen sollte.
Ich meine etwas anderes: Man sollte sich rechtzeitig mit den eigenen Möglichkeiten beschäftigen.
Vielleicht lautet das Ergebnis anschließend: „Ich bleibe hier wohnen.“
Dann ist das vollkommen in Ordnung.
Aber dann ist es eine bewusste Entscheidung.
Problematisch kann es werden, wenn eine große Entscheidung jahrelang verdrängt wird und irgendwann unter erheblichem Zeitdruck getroffen werden muss.
Sollten auch die Kinder frühzeitig einbezogen werden?
Karl-Heinz Wild: Wenn ein gutes familiäres Verhältnis besteht und die Eigentümer das möchten, kann ein offenes Gespräch sehr hilfreich sein.
Manchmal gehen Eltern beispielsweise davon aus, dass die Kinder das Haus später unbedingt übernehmen möchten.
Die Kinder haben möglicherweise längst ein eigenes Haus, wohnen weit entfernt oder haben ganz andere Vorstellungen.
Umgekehrt kann es natürlich auch sein, dass innerhalb der Familie durchaus Interesse besteht.
Solche Dinge sollte man lieber besprechen als vermuten.
Was würden Sie jemandem sagen, der sich emotional überhaupt nicht vorstellen kann, sein Haus zu verkaufen?
Karl-Heinz Wild: Dass er es heute auch nicht verkaufen muss.
Man kann sich informieren, ohne einen Verkaufsauftrag zu unterschreiben.
Man kann den Immobilienwert kennenlernen. Man kann mögliche Wohnalternativen betrachten. Man kann überlegen, welche Investitionen am Haus in Zukunft anstehen.
Information schafft zunächst einmal keine Verpflichtung.
Im Gegenteil:
Wer seine Möglichkeiten kennt, kann freier entscheiden.
Gibt es aus Ihrer Sicht den perfekten Zeitpunkt für einen Hausverkauf im Alter?
Karl-Heinz Wild: Den einen perfekten Zeitpunkt für alle Eigentümer gibt es nicht.
Der Immobilienmarkt spielt eine Rolle. Der Zustand der Immobilie spielt eine Rolle. Vor allem aber spielt das eigene Leben eine Rolle.
Deshalb würde ich die Entscheidung nicht ausschließlich davon abhängig machen, ob Immobilienpreise gerade steigen oder fallen.
Ein theoretisch hervorragender Marktzeitpunkt hilft wenig, wenn die persönliche Situation überhaupt nicht zu einem Verkauf passt.
Umgekehrt kann ein Verkauf persönlich sinnvoll sein, obwohl jemand ursprünglich noch einige Jahre warten wollte.
Was sollte ein Eigentümer konkret klären, bevor er eine Entscheidung trifft?
Karl-Heinz Wild: Ich würde mir insbesondere fünf Fragen stellen:
Passt mein Haus heute noch zu meinem Alltag?
Welche Arbeiten und Investitionen könnten in den kommenden Jahren auf mich zukommen?
Was ist meine Immobilie heute realistisch wert?
Wie und wo möchte ich in fünf, zehn oder zwanzig Jahren wohnen?
Und schließlich:
Was würde sich für mich persönlich verbessern, wenn ich verkaufe – und was würde ich vermissen?
Wer diese Fragen ehrlich beantwortet, ist einer fundierten Entscheidung bereits ein großes Stück näher.
Was ist Ihr wichtigster Rat für Eigentümer, die sich mit ihrer Wohnsituation im Alter beschäftigen?
Karl-Heinz Wild: Warten Sie mit der Beschäftigung mit diesem Thema nicht darauf, dass Sie handeln müssen.
Ein Immobilienverkauf ist eine große Vermögensentscheidung und beim langjährigen Familienhaus zusätzlich eine emotionale Entscheidung.
Deshalb sollte man sich Zeit nehmen.
Die entscheidende Frage lautet für mich nicht nur: Kann ich heute noch in meinem Haus wohnen? Sondern auch: Passt dieses Haus zu dem Leben, das ich in den nächsten zehn oder zwanzig Jahren führen möchte?
Wer darauf eine klare Antwort findet, kann anschließend wesentlich besser entscheiden, ob das Haus weiterhin das richtige Zuhause ist oder ob ein neuer Lebensabschnitt auch eine neue Wohnform mit sich bringen darf.
Über Karl-Heinz Wild
Karl-Heinz Wild ist Inhaber von Wild Immobilien&Finanzierung in Püttlingen und im Saarland tätig. Als Immobilienmakler (IHK), Immobilienbewerter (IHK) und Geprüfter Fachmann für Immobiliardarlehensvermittlung (IHK) verbindet er Immobilienbewertung, Immobilienverkauf und Finanzierungsperspektive.
In seinen Fachbeiträgen und Experteninterviews beschäftigt sich Karl-Heinz Wild mit praxisnahen Fragen von Immobilieneigentümern rund um Immobilienverkauf, Immobilienbewertung, Maklerauswahl, Vermietung, geerbte Immobilien, Käuferfinanzierung und Immobilienentscheidungen im Alter.
Karl-Heinz Wild
Wild Immobilien&Finanzierung
Telefon: 06898 4416532
www.wild-immo.de
Autorenprofil: www.wild-immo.de/Karl-Heinz-Wild.htm