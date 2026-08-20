Wikinger Reisen unterstützt Mallorca-Initiative für verantwortungsvollen Tourismus

Mallorca engagiert sich für einen verantwortungsvollen Tourismus. Die Inselkampagne „ich für dich, du für mich“ setzt auf den gegenseitigen Respekt von Insulanern und Touristen und den Schutz der Natur. Wikinger Reisen unterstützt diese Initiative der Fundació Turisme Responsable de Mallorca und des Consell de Mallorca. Der Aktiv- und Erlebnisspezialist bietet auf der Baleareninsel knapp 40 Wanderreisen, Trekkings und Rad-Trips in verschiedenen Schwierigkeitsgraden an.



„Werte und Verhaltensweisen, die uns schon immer wichtig sind“

„Dieses Projekt transportiert genau die Werte und Verhaltensweisen, die uns schon immer wichtig sind. Die Ziele entsprechen unserem Reisestil“, unterstreicht Geschäftsführer Daniel Kraus. „Dazu gehören der Respekt und die faire Behandlung der Einheimischen und der Schutz von Naturräumen.“ Die kleinen Wikinger-Gruppen sind überwiegend in unbekannteren Regionen der Insel unterwegs. Hinweise auf einen verantwortungsvollen Umgang mit dem Reiseland und den Menschen vor Ort sind bei Wikinger Reisen grundsätzlich fester Bestandteil der Reiseunterlagen und auch ein Thema während der Touren.



Begegnungen fördern das Verständnis füreinander

„Begegnungen mit Einheimischen auf Augenhöhe sehen wir als zentralen Aspekt unserer Touren. Sie fördern das Verständnis füreinander, beide Seiten profitieren davon“, betont auch Reiseleiter Frank Mittelbach. Er lebt seit rund drei Jahrzehnten auf Mallorca und kennt die Bedürfnisse von Bewohnern und Urlaubern aus erster Hand. Gemeinsam mit 36 weiteren Wikinger-Guides taucht er dieses Jahr mit 2.650 Naturfans in die Inselwelt und ihren Alltag ein.



Nutzt Mallorquinern und Mallorca-Urlaubern gleichermaßen

Die Initiative der Fundació Turisme Responsable de Mallorca und des Consell de Mallorca reagiert auf die laufende Debatte um den Overtourism. Sie plädiert für Verhaltensweisen, die eigentlich selbstverständlich sein sollten: die Heimat der Einheimischen schätzen, keinen Müll hinterlassen, in lokalen Geschäften einkaufen, Wasser sparen, die Natur schützen etc. Wenn diese Botschaft in allen Köpfen ankommen würde, würde das Mallorquinern und Mallorca-Urlaubern gleichermaßen nutzen.



Reisebeispiele 2026 Mallorca:



6267 - Mandelblüte rund um Cala Figuera: 8 Tage ab 1.779 Euro, Februar 2027, min. 6, max. 18 Teilnehmer

62620 - Aktiv & entspannt im Südwesten Mallorcas: 8 Tage ab 1.825 Euro, September und Oktober, min. 6, max. 18 Teilnehmer

6263R - Mallorcas Osten per E-Bike: 8 Tage ab 1.955 Euro, September und Oktober, min. 8, max. 16 Teilnehmer

(lifePR) (