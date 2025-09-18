Raus aus dem Grau, rein in den sonnigen Wanderurlaub
Wikinger-Katalog 2026 mit neuen Aktivtrips gegen den Winterblues
Mallorca: Wandern und genießen – Gute-Laune-Mix
Dieses Jahr ist die Lust auf sonnenverwöhnte Regionen besonders groß, da der Sommer sich rarmacht. Umso glücklicher macht der mallorquinische Winter – erst recht, wenn noch eine Portion Genuss dazukommt: Ab Mitte Februar sind kleine Wikinger-Gruppen rund um das Örtchen Alaró unterwegs. Einfache Wanderungen treffen auf fluffige Ensaimadas, fruchtige Konfitüre aus dem Orangental, köstliche Empanadas und Pa amb oli. Ein perfekter Gute-Laune-Mix.
Murcia: aktive Auszeit im Kloster
Mitten in der wilden Natur Südostspaniens sind Bewegung und meditative Stille angesagt. Wikinger Reisen bietet rund um Murcia ab März eine entschleunigte Wanderwoche in der grünen Sierra Espuña an. Leichte Wanderungen und ein Klosterhotel zwischen Kiefernwäldern, Orangen- und Olivenhainen schaffen Raum für Entschleunigung und innere Balance. Die regionale Küche rundet das Erlebnis ab. Genau das Richtige, um seine Energiespeicher wieder aufzufüllen.
Toskana: Wandertour für alle Sinne
Sanfte Hügel, Zypressenalleen und mittelalterliche Dörfer – eine weitere neue Reise führt durch die sanfte Hügellandschaft zwischen Siena und dem Tyrrhenischen Meer. Wanderungen durch Weinberge und Olivenhaine, Besuche mittelalterlicher Orte und regionale Spezialitäten machen die Tour zu einem Erlebnis für alle Sinne.
La Gomera: aktiv & entspannt – mit viel Zeit fürs Ich
La Gomera steht für eine spektakuläre Natur mit mystischen Lorbeerwäldern, atemberaubenden Küstenpfaden und ursprünglichen Bergdörfern. Und natürlich für viel Sonne. Die frisch entwickelte Tour aus der Linie „aktiv & entspannt“ kombiniert Wanderungen mit viel Freiraum fürs Ich.
Reisebeispiele 2026
Wanderreisen
62643 - Mallorca – Wandern mit Genuss: 8 Tage ab 1.775 Euro, Februar, Mai, Oktober und November, min. 6, max. 13 Teilnehmer
61251 - Auszeit im Kloster – Murcias unberührte Bergwelt: 8 Tage ab 1.635 Euro, März, April, Oktober und November, min. 10, max. 20 Teilnehmer
6510 - Toskana – Die Südtoskana erleben: 13 Tage ab 2.698 Euro, April, Mai, September und Oktober, min. 10, max. 20 Teilnehmer
6216 - Aktiv & entspannt auf La Gomera: 8 Tage ab 1.765 Euro, März bis Mai und September, Oktober, min. 8, max. 20 Teilnehmer