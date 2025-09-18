Raus aus dem Grau, rein in den sonnigen Wanderurlaub

Wenn in Mitteleuropa Grau und Schneematsch dominieren, ziehts Wanderfans gen Süden. Sonnenziele gegen den Winterblues liefert der Wikinger-Wanderkatalog 2026, rund 50 Trips hat der Aktivspezialist neu entwickelt. Die ersten – auf Mallorca und La Gomera, in Murcia und der Toskana – starten von Februar bis April. Und auch von November bis Januar gibt es reichlich Aktivtrips auf den Kanaren, Madeira und den Azoren. Alle wie gemacht für eine Kälteflucht und ab sofort buchbar. Sämtliche geführte Wander- und Radreisen des Aktivspezialisten für 2026 sind Ende September online, der Printkatalog kommt Ende Oktober.



Mallorca: Wandern und genießen – Gute-Laune-Mix

Dieses Jahr ist die Lust auf sonnenverwöhnte Regionen besonders groß, da der Sommer sich rarmacht. Umso glücklicher macht der mallorquinische Winter – erst recht, wenn noch eine Portion Genuss dazukommt: Ab Mitte Februar sind kleine Wikinger-Gruppen rund um das Örtchen Alaró unterwegs. Einfache Wanderungen treffen auf fluffige Ensaimadas, fruchtige Konfitüre aus dem Orangental, köstliche Empanadas und Pa amb oli. Ein perfekter Gute-Laune-Mix.



Murcia: aktive Auszeit im Kloster

Mitten in der wilden Natur Südostspaniens sind Bewegung und meditative Stille angesagt. Wikinger Reisen bietet rund um Murcia ab März eine entschleunigte Wanderwoche in der grünen Sierra Espuña an. Leichte Wanderungen und ein Klosterhotel zwischen Kiefernwäldern, Orangen- und Olivenhainen schaffen Raum für Entschleunigung und innere Balance. Die regionale Küche rundet das Erlebnis ab. Genau das Richtige, um seine Energiespeicher wieder aufzufüllen.



Toskana: Wandertour für alle Sinne

Sanfte Hügel, Zypressenalleen und mittelalterliche Dörfer – eine weitere neue Reise führt durch die sanfte Hügellandschaft zwischen Siena und dem Tyrrhenischen Meer. Wanderungen durch Weinberge und Olivenhaine, Besuche mittelalterlicher Orte und regionale Spezialitäten machen die Tour zu einem Erlebnis für alle Sinne.



La Gomera: aktiv & entspannt – mit viel Zeit fürs Ich

La Gomera steht für eine spektakuläre Natur mit mystischen Lorbeerwäldern, atemberaubenden Küstenpfaden und ursprünglichen Bergdörfern. Und natürlich für viel Sonne. Die frisch entwickelte Tour aus der Linie „aktiv & entspannt“ kombiniert Wanderungen mit viel Freiraum fürs Ich.



Reisebeispiele 2026



Wanderreisen

62643 - Mallorca – Wandern mit Genuss: 8 Tage ab 1.775 Euro, Februar, Mai, Oktober und November, min. 6, max. 13 Teilnehmer

61251 - Auszeit im Kloster – Murcias unberührte Bergwelt: 8 Tage ab 1.635 Euro, März, April, Oktober und November, min. 10, max. 20 Teilnehmer

6510 - Toskana – Die Südtoskana erleben: 13 Tage ab 2.698 Euro, April, Mai, September und Oktober, min. 10, max. 20 Teilnehmer

6216 - Aktiv & entspannt auf La Gomera: 8 Tage ab 1.765 Euro, März bis Mai und September, Oktober, min. 8, max. 20 Teilnehmer

