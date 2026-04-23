Kontakt
QR-Code für die aktuelle URL

Story Box-ID: 1058383

Wikinger Reisen GmbH Kölner Str. 20 58135 Hagen, Deutschland http://www.wikinger-reisen.de
Ansprechpartner:in Frau Eva Machill-Linnenberg +49 2331 463078
Logo der Firma Wikinger Reisen GmbH

Longevity: Aktivurlaub in den „Blauen Zonen“

Wandern und Rad fahren auf Sardinien, Ikaria und der Halbinsel Nicoya in Costa Rica

(lifePR) (Hagen, )
Sardinien, Ikaria und die Nicoya-Halbinsel zählen zu den „Blauen Zonen“ des Longevity-Trends. An diesen Orten werden viele Menschen bei hoher Lebensqualität sehr alt. Sie sind aktiv, bewegen sich viel, ernähren sich gesund und profitieren von einer starken sozialen Gemeinschaft. Wer nicht gleich dorthin umziehen will, reist einfach mit einer kleinen Wander- oder Radgruppe von Wikinger Reisen hin. Die positiven Vibes der „Blue Zones“, Bewegung und gemeinsames Unterwegssein wirken wie eine kleine Auszeit: Aktivurlaub im Longevity-Style.

Auf Sardinien wird Stress zum Fremdwort
Sardinien gilt als eine der bekanntesten Blauen Zonen Europas. Im bergigen Landesinneren gehört körperliche Bewegung zum Alltag – für die Wikinger-Gruppen ist es pure Entspannung. Sie wandern oder radeln durch Hochebenen, Schluchten und kleine Ortschaften. Genießen die Natur, die gesunde sardische Inselküche mit frischen Zutaten, das gemeinsame Naturerlebnis. Und spüren beim Relaxen an versteckten Traumstränden, wie Stress zum Fremdwort wird.

Entschleunigungskurs auf Ikaria
Auch die griechische Insel Ikaria steht für ein gutes Lebensgefühl. Steile Küstenpfade, Terrassenlandschaften und abgelegene Dörfer prägen das Bild – und sorgen bei den Einheimischen für Bewegung, aber auch für Ruhe. Hier folgt man Pfaden, die schon Generationen genutzt haben: nicht im Eiltempo, sondern stetig. Die Tour „Magische Momente auf Ikaria und Samos“ setzt auf diesen „Entschleunigungskurs“. Die Gruppe entdeckt alte Maultierwege, wandert durch grüne Täler mit Obstplantagen und Weinfeldern, pausiert in kleinen Buchten. Beim Abendessen im Weingut, in Tavernen und Bergdörfern treffen die Wanderer auf Einheimische. Und erleben hautnah, worauf Longevity basiert.

„Costa Rica zu Fuß“ inklusive Nicoya
Die Halbinsel Nicoya in Costa Rica ist eine der wenigen Blauen Zonen außerhalb Europas. Bewegung, Natur und soziale Einbindung prägen auch hier die ausgeglichene Lebensweise. Bei der Aktivreise „Costa Rica zu Fuß“ geht’s auch auf dieses entspannte Eiland. Weitere Highlights der 18-tägigen Tour sind der Corcovado-Trek und vier Vulkan Touren.

Reisebeispiele 2026

Wanderreisen
6538 - Italien/Sardinien: Paradies zwischen Bergen und Meer: 8 Tage ab 1.528 Euro, April bis Juni und September, Oktober, min. 10, max. 20 Teilnehmer
6517 - Italien/Sardinien: Ein kleiner Kontinent im Mittelmeer: 15 Tage ab 2.398 Euro, April, Mai, September und Oktober, min. 10, max. 20 Teilnehmer
6665 - Magische Momente auf Ikaria und Samos: 15 Tage ab 2.195 Euro, September, min. 10, max. 20 Teilnehmer

Aktive Fernreise
4327 - Costa Rica zu Fuß: 18 Tage ab 4.548 Euro, September, November und Dezember, min. 5, max. 14 Teilnehmer

Radurlaub
6533R - Ursprüngliches Sardinien: 11 Tage ab 2.295 Euro, Mai und September, min. 8, max. 16 Teilnehmer

Wikinger Reisen GmbH

Wikinger Reisen ist Marktführer für Wanderurlaub in kleinen Gruppen oder individuell. Der Aktivspezialist zählt zu den Top 20 der deutschen Reiseveranstalter. Sein Claim „Urlaub, der bewegt“ steht für Wander- und Wanderstudienreisen, Radurlaub, Trekkings und Bergwandern in Deutschland und Europa. Dazu kommen aktive Erlebnisreisen weltweit, Winter- und Silvestertrips – viele davon ohne Flug.

Die Young Line „WYLDAWAY“ spricht junge Outdoorfans zwischen 25 und 45 an. Für sie hat Wikinger Reisen eine neue Generation der Aktivreise in kleinen Gruppen entwickelt: Frei wählbare „Wyld-Options“ ergänzen das gemeinsame Abenteuer und stärken das individuelle Erlebnis.

Das 1969 gegründete Familienunternehmen setzt sich in allen Bereichen für Nachhaltigkeit ein. 20 Prozent der GmbH-Anteile hält die vom Unternehmensgründer initiierte Georg Kraus Stiftung, die damit nachhaltige Projekte der Entwicklungszusammenarbeit fördert.

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.
Wichtiger Hinweis:

Eine systematische Speicherung dieser Daten sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Genehmigung durch die unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH gestattet.

unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH 2002–2026, Alle Rechte vorbehalten

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.