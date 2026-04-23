Longevity: Aktivurlaub in den „Blauen Zonen“
Wandern und Rad fahren auf Sardinien, Ikaria und der Halbinsel Nicoya in Costa Rica
Auf Sardinien wird Stress zum Fremdwort
Sardinien gilt als eine der bekanntesten Blauen Zonen Europas. Im bergigen Landesinneren gehört körperliche Bewegung zum Alltag – für die Wikinger-Gruppen ist es pure Entspannung. Sie wandern oder radeln durch Hochebenen, Schluchten und kleine Ortschaften. Genießen die Natur, die gesunde sardische Inselküche mit frischen Zutaten, das gemeinsame Naturerlebnis. Und spüren beim Relaxen an versteckten Traumstränden, wie Stress zum Fremdwort wird.
Entschleunigungskurs auf Ikaria
Auch die griechische Insel Ikaria steht für ein gutes Lebensgefühl. Steile Küstenpfade, Terrassenlandschaften und abgelegene Dörfer prägen das Bild – und sorgen bei den Einheimischen für Bewegung, aber auch für Ruhe. Hier folgt man Pfaden, die schon Generationen genutzt haben: nicht im Eiltempo, sondern stetig. Die Tour „Magische Momente auf Ikaria und Samos“ setzt auf diesen „Entschleunigungskurs“. Die Gruppe entdeckt alte Maultierwege, wandert durch grüne Täler mit Obstplantagen und Weinfeldern, pausiert in kleinen Buchten. Beim Abendessen im Weingut, in Tavernen und Bergdörfern treffen die Wanderer auf Einheimische. Und erleben hautnah, worauf Longevity basiert.
„Costa Rica zu Fuß“ inklusive Nicoya
Die Halbinsel Nicoya in Costa Rica ist eine der wenigen Blauen Zonen außerhalb Europas. Bewegung, Natur und soziale Einbindung prägen auch hier die ausgeglichene Lebensweise. Bei der Aktivreise „Costa Rica zu Fuß“ geht’s auch auf dieses entspannte Eiland. Weitere Highlights der 18-tägigen Tour sind der Corcovado-Trek und vier Vulkan Touren.
Reisebeispiele 2026
Wanderreisen
6538 - Italien/Sardinien: Paradies zwischen Bergen und Meer: 8 Tage ab 1.528 Euro, April bis Juni und September, Oktober, min. 10, max. 20 Teilnehmer
6517 - Italien/Sardinien: Ein kleiner Kontinent im Mittelmeer: 15 Tage ab 2.398 Euro, April, Mai, September und Oktober, min. 10, max. 20 Teilnehmer
6665 - Magische Momente auf Ikaria und Samos: 15 Tage ab 2.195 Euro, September, min. 10, max. 20 Teilnehmer
Aktive Fernreise
4327 - Costa Rica zu Fuß: 18 Tage ab 4.548 Euro, September, November und Dezember, min. 5, max. 14 Teilnehmer
Radurlaub
6533R - Ursprüngliches Sardinien: 11 Tage ab 2.295 Euro, Mai und September, min. 8, max. 16 Teilnehmer