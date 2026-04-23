Longevity: Aktivurlaub in den „Blauen Zonen“

Sardinien, Ikaria und die Nicoya-Halbinsel zählen zu den „Blauen Zonen“ des Longevity-Trends. An diesen Orten werden viele Menschen bei hoher Lebensqualität sehr alt. Sie sind aktiv, bewegen sich viel, ernähren sich gesund und profitieren von einer starken sozialen Gemeinschaft. Wer nicht gleich dorthin umziehen will, reist einfach mit einer kleinen Wander- oder Radgruppe von Wikinger Reisen hin. Die positiven Vibes der „Blue Zones“, Bewegung und gemeinsames Unterwegssein wirken wie eine kleine Auszeit: Aktivurlaub im Longevity-Style.



Auf Sardinien wird Stress zum Fremdwort

Sardinien gilt als eine der bekanntesten Blauen Zonen Europas. Im bergigen Landesinneren gehört körperliche Bewegung zum Alltag – für die Wikinger-Gruppen ist es pure Entspannung. Sie wandern oder radeln durch Hochebenen, Schluchten und kleine Ortschaften. Genießen die Natur, die gesunde sardische Inselküche mit frischen Zutaten, das gemeinsame Naturerlebnis. Und spüren beim Relaxen an versteckten Traumstränden, wie Stress zum Fremdwort wird.



Entschleunigungskurs auf Ikaria

Auch die griechische Insel Ikaria steht für ein gutes Lebensgefühl. Steile Küstenpfade, Terrassenlandschaften und abgelegene Dörfer prägen das Bild – und sorgen bei den Einheimischen für Bewegung, aber auch für Ruhe. Hier folgt man Pfaden, die schon Generationen genutzt haben: nicht im Eiltempo, sondern stetig. Die Tour „Magische Momente auf Ikaria und Samos“ setzt auf diesen „Entschleunigungskurs“. Die Gruppe entdeckt alte Maultierwege, wandert durch grüne Täler mit Obstplantagen und Weinfeldern, pausiert in kleinen Buchten. Beim Abendessen im Weingut, in Tavernen und Bergdörfern treffen die Wanderer auf Einheimische. Und erleben hautnah, worauf Longevity basiert.



„Costa Rica zu Fuß“ inklusive Nicoya

Die Halbinsel Nicoya in Costa Rica ist eine der wenigen Blauen Zonen außerhalb Europas. Bewegung, Natur und soziale Einbindung prägen auch hier die ausgeglichene Lebensweise. Bei der Aktivreise „Costa Rica zu Fuß“ geht’s auch auf dieses entspannte Eiland. Weitere Highlights der 18-tägigen Tour sind der Corcovado-Trek und vier Vulkan Touren.



Reisebeispiele 2026



Wanderreisen

6538 - Italien/Sardinien: Paradies zwischen Bergen und Meer: 8 Tage ab 1.528 Euro, April bis Juni und September, Oktober, min. 10, max. 20 Teilnehmer

6517 - Italien/Sardinien: Ein kleiner Kontinent im Mittelmeer: 15 Tage ab 2.398 Euro, April, Mai, September und Oktober, min. 10, max. 20 Teilnehmer

6665 - Magische Momente auf Ikaria und Samos: 15 Tage ab 2.195 Euro, September, min. 10, max. 20 Teilnehmer



Aktive Fernreise

4327 - Costa Rica zu Fuß: 18 Tage ab 4.548 Euro, September, November und Dezember, min. 5, max. 14 Teilnehmer



Radurlaub

6533R - Ursprüngliches Sardinien: 11 Tage ab 2.295 Euro, Mai und September, min. 8, max. 16 Teilnehmer

(lifePR) (