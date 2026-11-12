Einfach gemeinsam … eine gute Zeit haben
Viel Natur erleben – ohne Wanderschuhe
· Neue entspannte Erlebnistrips an der Algarve, auf Korsika, in Holland und Tschechien
· Viel Natur erleben – ohne Wanderschuhe
· Kultur und Küche entdecken, Menschen begegnen und relaxen
Einfach gemeinsam eine gute Zeit haben. Reisen, entdecken, Menschen begegnen, essen, lachen, relaxen – ohne Anstrengung, mit viel Spaß. Das ist die Philosophie der neuen Erlebnistrips von Wikinger Reisen. Die Wanderschuhe bleiben zu Hause, in der Linie „Einfach gemeinsam“ ist man einfach draußen. In und rund um die Klippenstadt Bonifacio oder an der Westalgarve. Zwischen böhmischen Bädern und Burgen oder holländischen Grachten und Skylines. Zwölf verschiedene Erlebnistrips gibt es zum Start für alle, die einfach den Alltag abschütteln und gemeinsam erleben wollen.
Macchia, Moorlandschaften, Massive: einfach gemeinsam in die Natur
In der kleinen Wikinger-Gruppe ist man mittendrin. Geht zusammen spazieren, spürt viel Natur, entdeckt die besten Picknickplätze. Umgeben von der duftenden Macchia Korsikas oder der grünen Serra de Monchique im Hinterland der Algarve. Im Naturreservat Soos – einer legendären Moorlandschaft in Tschechien mit blubbernden Schlammvulkanen. Oder rund um das Naturwunder Bavella in den Dolomiten Korsikas. Auf das Massiv muss man nicht hinauf – schon der Blick auf die krassen Felsnadeln ist atemberaubend.
Mittelalter, Handwerkskunst, Welterbe: einfach gemeinsam Kultur erleben
Erlebnisurlauber mit Kulturgen flanieren mit ihrem Guide durch die mittelalterlichen Gassen Sartènes, der „korsischsten aller korsischen Städte“. Sie erkunden das westböhmische UNESCO-Welterbe der „Great Spa Towns of Europe“. Oder genießen in Delft legendäres Blau und traditionelle Handwerkskunst.
Kaffee, Wein, Olivenöl, Käse: einfach gemeinsam genießen
Café-Fans spüren die angesagten Kaffee-Hotspots in Franzensbad, Lagos, Bastia und Rotterdam auf. Oder lassen sich von lokalen Genussprofis verführen: In Portugal stehen Besuche bei Olivenöl- und Weinproduzenten auf dem Programm, in Den Haag eine Grachtenfahrt mit einem Käsetasting.
Reisebeispiele 2027 in der Linie „Einfach gemeinsam“
Frankreich: Korsika – rund um die Schöne im Mittelmeer: 15 Tage ab 3.265 Euro, April, Mai, September und Oktober, min. 10, max. 20 Teilnehmer
Portugal: Lagos und die traumhafte Westalgarve: 8 Tage ab 1.998 Euro, Mai und Oktober, min. 8, max. 20 Teilnehmer
Tschechien: Franzensbad: zwischen Bäderkultur und Naturgenuss: 8 Tage ab 1.385 Euro, Mai und September, min. 10, max. 20 Teilnehmer
Niederlande: Den Haag und Südholland – Grachten, Skylines und Küstenflair: 7 Tage ab 1.465 Euro, Mai bis September, min. 8, max. 18 Teilnehmer