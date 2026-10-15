Andalusien abseits der Hotspots: zu Fuß, per Bike und Kanu
Überraschend anders: ruhig und zugleich lebendig, gelassen und voller Geschichten
Wandern und Biken abseits der Hotspots
Das legendäre weiße Städtchen kennt jeder, aber die Region drumherum nur wenige. Unter dem Motto „Absolut Andalusien“ wandert die Wikinger-Gruppe abseits der Hotspots über alte Herdenwege durch die wilde Sierra de Grazalema. Per Rad gehts gemeinsam über die Via Verde, eine stillgelegten Bahntrasse. Dann weiter nach Puerto Serrano – durch kühle Tunnel, vorbei an steilen Felsen und Korkeichenwäldern. Bei Yunquera tauchen die Aktivurlauber per pedes in die Bergwelt der Sierra de las Nieves ein. Und genießen am Abend die ruhige Seite von Ronda – inklusive der regionalen Küche. Wer nur Rad fahren möchte, bekommt alternativ einen Biketrip auf den Spuren der Mauren: mit acht geführten Touren, Stationen in Ronda, Sevilla, Córdoba und Granada und zwei Übernachtungen im Höhlenhotel.
Studienreise mit Wanderungen: Erlebnis für Kopf und Körper
Andalusien steckt voller Kontraste: Granada, Córdoba und Sevilla punkten mit legendären UNESCO-Welterbestätten. Schwarze Schweine, stolze Pferde und wilde Stiere liefern pures Spanien-Feeling. Wald- und Berglandschaften laden zur aktiven Entschleunigung ein. Die 13-tägige Wanderstudienreise „Juwelen Andalusiens“ macht aus Kultur, Alltag, Traditionen und Bewegung ein Erlebnis für Kopf und Körper.
Wyldaway: Andalusien für Aktivurlauber von 25 bis 45:
Aktivität und Abenteuer, gemeinsame Momente und persönlicher Freiraum
Für junge Aktivurlauber hat Wikinger Reisen die Marke „Wyldaway“ – 25- bis 45-Jährige treffen sich in „Amazing Andalusia“ auf dem Caminito del Rey. Die 11-tägige Tour liefert von allem etwas: Aktivität und Abenteuer, Lebensgefühl und Siesta, gemeinsame Momente und persönlichen Freiraum. Gemeinsam erobern junge Outdoorfans den Königspfad, einen der spannendsten Wanderwege weltweit, den Naturpark der Sierra de Grazalema, Ronda und Sevilla. Daneben bleibt Zeit für individuelle Aktivitäten. Aus den „Wyld-Options“ wählt jeder aus, worauf er gerade Lust hat: vom Besuch einer Oliven-Finca oder einer Flamenco-Show über Canyoning und SUP bis zu Kochkurs oder Gin Tasting.
Reisebeispiele 2027
Wanderreise: Absolut Andalusien – Ronda & die weißen Dörfer: 8 Tage ab 1.955 Euro, März bis Mai und September, Oktober, min. 8, max. 16 Teilnehmer
Wanderstudienreise: Die Juwelen Andalusiens: 13 Tage ab 3.345 Euro, Februar bis Mai und September, Oktober, min. 10, max. 20 Teilnehmer
Radurlaub: Auf den Spuren der Mauren: 13 Tage ab 3.188 Euro, April, Mai, September und Oktober, min. 8, max. 16 Teilnehmer
WYLDAWAY für 25- bis 45-Jährige: Amazing Andalusia: 11 Tage ab 1.765 Euro, Mai, September und Oktober, min. 8, max. 14 Teilnehmer