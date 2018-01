Generationswechsel beim Maklerpool Wifo

Ende 2017 hat sich der Wifo Firmengründer Karl Burkart aus der aktiven Rolle in der Geschäftsführung verabschiedet. Seit Anfang 2018 übernimmt sein Sohn Sven Burkart die Unternehmensführung. Mit dem Führungs- und Generationswechsel bleiben die Wifo Werte und Angebote für Verbundpartner bestehen. Doch es gibt jetzt einen Veränderungsprozess, der die neue strategische Ausrichtung der Wifo einläutet. Zukünftig wird es neue Leistungen mit einem innovativen Service zur Digitalisierung geben, um die Verbundpartner im digitalen Wandel zu unterstützen. Wifo investiert mit Partnern hohe Summen, um das Wifo Geschäftsmodell durch Innovationen zu erweitern. Nähere Infos dazu folgen.



Die Wifo Führung wechselt − die Werte und Angebote für Partner bleiben bestehen

„Die Leitung des Familienunternehmens liegt künftig bei meinem Sohn Sven. Er wird Wifo mit einer neuen Strategie ins digitale Zeitalter führen – basierend auf traditionelle Werte“, erläutert der Firmengründer Karl Burkart.



30 Jahre Wifo: Traditionelle Werte führen zum Unternehmenserfolg

Der Unternehmensgründer Karl Burkart blickt auf 30 Firmen-Jahre mit Wachstum zurück. "Seit Wifo Gründung im Jahr 1987 hat sich intern und auf dem Markt vieles verändert. Geblieben ist unsere Leidenschaft für die Herausforderung, unsere Verbundpartner in der täglichen Arbeit engagiert zu unterstützen. Als werteorientiertes Familienunternehmen ist uns die vertrauensvolle Zusammenarbeit mit unseren Partnern wichtig", so Karl Burkart.



Wifo Wachstum: 60 Mitarbeiter unterstützen 3.000 Verbundpartner

Heute wickeln 60 Wifo Mitarbeiter die Versicherungsgeschäfte der rund 3.000 Verbundpartner ab. Die Wifo Verbundpartner erhalten umfassende Leistungen im Bereich Leben, Kranken, Sach mit Beratung und Service sowie individueller Angebotserstellung. Wifo zählt zu den zehn größten deutschen Maklerpools und hat im Jahr 2017 Provisionserlöse über 17 Mio. Euro erwirtschaftet.



Wifo Unternehmensstory zum Führungs- und Generationswechsel



Wifo: vom mittelständischen Maklerpool zur digitalen Plattform

Der alleinige Gesellschafter Karl Burkart sammelte bereits vor der Wifo-Gründung langjährige Branchen-Erfahrungen. In Versicherungskonzernen hat er interne Prozesse und Abläufe der Vertriebsaufgaben von der Pike auf gelernt, z.B. als Filialdirektor im Außendienst sowie als Assistent des Vertriebsvorstandes. Diese fundierten Praxis-Erfahrungen haben die Grundlage dafür gelegt, dass die Wifo-Entwicklung seit der Unternehmensgründung erfolgreich verlief.



Aus dem Wifo Maklerbüro entwickelte sich über die Jahre ein Maklerpool. Die langjährigen Geschäftsbeziehungen von Karl Burkart mit Versicherungen in Verbindung mit dem Kompetenzbereich Komposit sorgten dafür, dass mit einem kompetenten Experten-Backoffice schnell eine Kompetenzführerschaft im Pool-Bereich aufgebaut wurde. Dieses Modell wurde danach auf die Sparten Lebens- und Krankenversicherung erfolgreich ausgebaut.



In der Wifo Firmengeschichte gibt es viele Meilensteine. So baute Wifo ein internes Systemhaus auf, um ein individuelles CRM-System zu entwickeln, das seitdem die Betreuung der Verbundpartner sowie die effiziente Geschäftsabwicklung mit Produktgebern sichert. Wifo bietet digitale Lösungen aus eigener Entwicklung für Beratungsthemen mit Vergleichsrechner, Vertragsabschluss und Daten-Verwaltung.



Nachhaltiger Erfolg plus Innovationsfreude

Sven Burkart ist ebenso fest in der Branche verwurzelt wie sein Vater. Er hat den Blick nach vorne gerichtet und tritt den Herausforderungen der Digitalisierung offensiv entgegen. Nach seiner Ausbildung zum Versicherungskaufmann nahm er zahlreiche Vertriebs- und Führungsaufgaben wahr. Als Vertriebsleiter baute er den Wifo Vertrieb systematisch weiter aus und erhielt 2013 Prokura. Sven Burkart sieht Engagement, Kontinuität und Innovation als Grundsteine für Erfolg.



"Das Herzstück unserer Leistungen bilden die Wifo Experten für Lebens-, Kranken- und Gewerbe-/ Sachversicherungen. Durch die individuelle Angebotserstellung erhalten Wifo Verbundpartner eine unterschriftsreife Versicherungslösung inklusive Risikozuschlagsermittlung. Das ist für unsere Partner eine Erleichterung in den Arbeitsprozessen. Zudem minimiert es die Beratungshaftung, da die Angebote von Wifo Spezialisten mit langjährigen Branchenkenntnissen erstellt werden“, erläutert Sven Burkart.



Im komplexen gewerblichen Sach-Bereich hat die Wifo einen hohen Nutzwert für Partner. Ebenso ist das familiäre Miteinander ein Erfolgsfaktor, denn Wifo kennt die individuellen Bedürfnisse der Verbundpartner gut, wie die Wifo Befragungen zur Kundenzufriedenheit beweisen. Sie zeigen Lob und auch wichtige Erkenntnisse zu den Anforderungen der Vermittler, die berücksichtigt werden. Wifo entwickelt seit einigen Monaten neue Lösungen zur Unterstützung der Vermittler, um die digitalen Herausforderungen der Vermittler erfolgreich zu bewältigen. Weitere Infos dazu folgen.

