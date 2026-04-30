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Wiesbaden Congress & Marketing GmbH Kurhausplatz 1 65189 Wiesbaden, Deutschland http://www.wicm.de
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Wiesbaden stärkt internationale Marktpräsenz im Kongressgeschäft

(lifePR) (Wiesbaden, )
Die Wiesbaden Congress & Marketing GmbH hat erfolgreich an zwei internationalen Branchenformaten zur Neukundengewinnung im Kongress- und Veranstaltungsbereich teilgenommen: dem Europe Congress MCE North & West Europe (April 2026 in Kopenhagen) sowie dem Association Club Forum (März 2026 in Budapest).

Im Rahmen dieser beiden Veranstaltungen konnten insgesamt 55 qualifizierte neue Kontakte zu internationalen PCOs, Eventagenturen, Verbänden sowie Corporate Kunden aus Nord-, West- und Osteuropa aufgebaut werden. In den Gesprächen zeige sich ein starkes Interesse am Kongressstandort Wiesbaden, insbesondere als Austragungsort wissenschaftlicher und medizinischer Fachkongresse sowie internationaler Verbandsveranstaltungen.

Wichtigkeit von Referenzveranstaltungen

Ein wiederkehrendes Thema in den Gesprächen waren belastbare Referenzen von internationalen Veranstaltungen in Wiesbaden. Viele der angesprochenen Kunden legten Wert auf vergleichbare Projekte und erfolgreiche Umsetzungen im internationalen Kontext. Die Wiesbaden Congress & Marketing GmbH konnte hier gezielt überzeugen: Durch die strukturierte Aufbereitung internationaler Referenzveranstaltungen, die im RheinMain CongressCenter (RMCC) sowie im Kurhaus Wiesbaden umgesetzt wurden, konnte die Positionierung des Standorts deutlich geschärft werden. Diese Referenzen sind zudem digital aufbereitet und über die Unternehmenswebsite abrufbar: International Conferences

Die Teilnahme an beiden Formaten hat verdeutlicht, dass das RheinMain CongressCenter (RMCC) sowie das Kurhaus Wiesbaden aufgrund ihrer jeweiligen Stärken, ihrer Flexibilität und ihrer besonderen Atmosphäre ein sehr passgenaues Angebot für unterschiedliche internationale Veranstaltungsformate darstellen, wenn auch in der internationalen Wahrnehmung häufig noch nicht ausreichend bekannt sind.

Insgesamt zeigen die Ergebnisse der beiden Veranstaltungen eine sehr gute Marktresonanz und unterstreichen die Relevanz gezielter internationaler Vertriebsaktivitäten zur weiteren Positionierung Wiesbadens im globalen Kongressmarkt.

Weitere Informationen unter: Startseite | Convention Wiesbaden

Wiesbaden Congress & Marketing GmbH

Die Wiesbaden Congress & Marketing GmbH (WICM GmbH) zeichnet sich für die nationale und internationale Vermarktung der Stadt Wiesbaden und der Destination WIESBADEN RHEINGAU als Reiseziel im Städtetourismus verantwortlich. Neben der Destinationsvermarktung bietet die WICM GmbH Veranstaltungsplanenden mit dem RheinMain CongressCenter eins der modernsten und nachhaltigsten Kongresshäuser in Deutschland, mit einer Kapazität für bis zu 12.500 Personen. Das Kurhaus Wiesbaden sowie das Jagdschloss Platte ergänzen mit Kapazitäten zwischen 500 bis 2.500 Personen das Produktportfolio um zwei Veranstaltungshäuser mit viel Geschichte. Die drei Häuser sind die idealen Locations für Veranstaltungen aller Art - von Messen über Kongresse bis hin zu Unterhaltungsveranstaltungen - und das in einem jeweils ganz besonderen Ambiente, mit exzellentem Service und dem Blick auf Nachhaltigkeit - unter anderem Green Globe Zertifizierungen. Der angegliederte Tourist Service verfügt über Hotelzimmerkontingente, entwickelt touristische Programme, wie Stadtführungen für Gruppen- oder Einzelreisende, die sich ebenfalls als Rahmenprogramm für Kongresse oder Tagungen eignen, und betreibt mit der Wiesbaden Tourist Information eine zentrale Anlaufstelle für alle Fragen rund um die touristische Destination Wiesbaden.

Die WICM GmbH ist auch Veranstalter von Wochenmärkten, Festen und überregional bekannten Veranstaltungen wie die "Rheingauer Weinwoche", der "Sternschnuppenmarkt" oder das Straßenfest "Theatrium". Als Dienstleister für die städtischen Ämter ist die WICM GmbH für die Online-Plattform www.wiesbaden.de zuständig und verantwortet einen einheitlichen grafischen Auftritt aller städtischer Institutionen nach außen.

Die WICM GmbH fokussiert sich dabei auf einen nachhaltigen und verantwortungsbewussten Geschäftsbetrieb. Dabei ist die Zusammenarbeit mit regionalen und wertekonformen Partnern ein ebenso zentrales Anliegen wie die Definition von Nachhaltigkeit als kontinuierlichen Entwicklungsprozess, der durch unternehmensinterne Nachhaltigkeitsinitiativen und –projekte strategisch bearbeitet wird.

Insgesamt beschäftigen die WICM GmbH und der übergeordnete Eigenbetrieb TriWiCon rund 150 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an vier Standorten.

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