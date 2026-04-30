Wiesbaden stärkt internationale Marktpräsenz im Kongressgeschäft
Im Rahmen dieser beiden Veranstaltungen konnten insgesamt 55 qualifizierte neue Kontakte zu internationalen PCOs, Eventagenturen, Verbänden sowie Corporate Kunden aus Nord-, West- und Osteuropa aufgebaut werden. In den Gesprächen zeige sich ein starkes Interesse am Kongressstandort Wiesbaden, insbesondere als Austragungsort wissenschaftlicher und medizinischer Fachkongresse sowie internationaler Verbandsveranstaltungen.
Wichtigkeit von Referenzveranstaltungen
Ein wiederkehrendes Thema in den Gesprächen waren belastbare Referenzen von internationalen Veranstaltungen in Wiesbaden. Viele der angesprochenen Kunden legten Wert auf vergleichbare Projekte und erfolgreiche Umsetzungen im internationalen Kontext. Die Wiesbaden Congress & Marketing GmbH konnte hier gezielt überzeugen: Durch die strukturierte Aufbereitung internationaler Referenzveranstaltungen, die im RheinMain CongressCenter (RMCC) sowie im Kurhaus Wiesbaden umgesetzt wurden, konnte die Positionierung des Standorts deutlich geschärft werden. Diese Referenzen sind zudem digital aufbereitet und über die Unternehmenswebsite abrufbar: International Conferences
Die Teilnahme an beiden Formaten hat verdeutlicht, dass das RheinMain CongressCenter (RMCC) sowie das Kurhaus Wiesbaden aufgrund ihrer jeweiligen Stärken, ihrer Flexibilität und ihrer besonderen Atmosphäre ein sehr passgenaues Angebot für unterschiedliche internationale Veranstaltungsformate darstellen, wenn auch in der internationalen Wahrnehmung häufig noch nicht ausreichend bekannt sind.
Insgesamt zeigen die Ergebnisse der beiden Veranstaltungen eine sehr gute Marktresonanz und unterstreichen die Relevanz gezielter internationaler Vertriebsaktivitäten zur weiteren Positionierung Wiesbadens im globalen Kongressmarkt.
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