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Weihnachten in Wiesbaden: Sternschnuppenmarkt und Wiesbaden on Ice

(lifePR) (Wiesbaden, )
Wenn leuchtende Lilien die Wiesbadener Innenstadt schmücken, beginnt die Weihnachtszeit: Vom 24. November bis 23. Dezember 2026 bildet der Sternschnuppenmarkt auf dem Schlossplatz rund um die Marktkirche mit Kunsthandwerk, kulinarischen Angeboten und festlicher Beleuchtung das Zentrum der Adventswochen. Ergänzt wird das Programm durch den Kinder-Sternschnuppenmarkt, die Hessische WinterStubb mit Riesenrad, „Wiesbaden on Ice“ vor dem Kurhaus sowie den Weihnachtssternbaum aus mehr als 2.000 roten Weihnachtssternen im Kurhaus-Foyer.
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