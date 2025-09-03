RheinMain CongressCenter in Wiesbaden erweitert Veranstaltungsportfolio

Für die Veranstaltung RetentionPRO, eine der führenden Plattformen im Bereich der Mitarbeiterbindung und modernen Human Resources-Innovation (HR), wurde ein Dreijahresvertrag mit dem RMCC unterzeichnet, der ab 2026 in Kraft tritt.

Das Event, das HR-Expertinnen und Experten mit innovativen Ideen zusammenbringt, fokussiert sich auf Themen wie Mitarbeiterbindung. Der Fokus liegt dabei auf Employer Branding, New Work sowie Employee Experience. Bereits in 2025 war die Veranstaltung im RMCC zu Gast.



Eine weitere Veranstaltung aus dem HR-Bereich konnte mit dem Deutschen Human Resources Summit der F.A.Z. Business Media gewonnen werden, ebenfalls für drei Jahre (2025 – 2027).



Unter dem Motto „Menschen verbinden, Zukunft gestalten“ bietet der Summit hochkarätige Keynotes, praxisnahe Workshops und exklusive Networking-Gelegenheiten für Entscheiderinnen und Entscheider aus dem gesamten HR-Bereich.



Ein weiteres Highlight ist die Verlagerung des traditionsreichen Finanzsymposiums nach Wiesbaden. Der Fünfjahresvertrag ab 2026 markiert einen bedeutenden Erfolg. Über 3.000 Fach- und Führungskräfte werden zu diesem traditionsreichen Branchentreffen erwartet, das über fünf Jahre hinweg im RMCC stattfinden wird.



"Mit Wiesbaden und dem RheinMain CongressCenter haben wir einen Standort gewählt, der unsere fachlichen und organisatorischen Anforderungen ideal verbindet. Maßgeblich waren die exzellente Erreichbarkeit im Rhein-Main-Gebiet mit kurzen Wegen, die moderne technische Ausstattung und flexible Raumkonzepte mit klarer Wachstumsperspektive. Ebenso wichtig sind uns die ausgeprägte Serviceorientierung und Professionalität des RMCC-Teams sowie die nachhaltige Ausrichtung des Hauses. Unmittelbar angrenzend finden sich renommierte Hotels und das vielfältige Angebot der Innenstadt – das erhöht Komfort und Effizienz für Teilnehmende, Aussteller und Partner. In Summe bietet Wiesbaden die besten Voraussetzungen, unsere Qualität weiter zu steigern und unsere Kongresse konsequent weiterzuentwickeln," erklärt Oliver Astl-Lipusz, Head of Congress & Event Management, SLG Treasury, den Wechsel des Kongresses nach Wiesbaden ins RMCC.



Nicht zuletzt bleibt die Succeet Messe Wiesbaden als Standort treu. Diese Schlüsselveranstaltung der Insights Industry wird nach 2023 und 2025 auch weiterhin im RMCC stattfinden. Im August konnte ein weiterer Mehrjahresvertrag für die Jahre 2026 bis 2028 geschlossen werden. Bei der Succeet werden an zwei Tagen mehr als 2.700 Gäste erwartet.



Mit diesen langfristigen Verträgen unterstreicht das RMCC seine Attraktivität als Austragungsort für hochkarätige Veranstaltungen und Fachkongresse in den verschiedenen Branchen.

