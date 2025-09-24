RMCC positioniert sich als führende Location für Healthcare-Veranstaltungen: Deutscher Rheumatologiekongress 2025 im RheinMain CongressCenter

Leitfaden für Healthcare-Veranstalter
Um Veranstalter von medizinischen Kongressen, wie PCOs, Verbände oder Agenturen, bestmöglich zu unterstützen, hat das Convention Wiesbaden Team einen speziellen Leitfaden für Healthcare-Events im RMCC entwickelt. Dieser enthält praxisnahe Empfehlungen zur Planung und zeigt die besonderen Stärken des Veranstaltungshauses in Wiesbaden auf:
- Exzellente Erreichbarkeit des RMCC– in unmittelbarer Nähe zum Hauptbahnhof, 20 Minuten zum Flughafen Frankfurt.
- Flexibilität & Technik mit Business Charakter – vom großen Plenarsaal bis zu Workshopräumen, ausgestattet mit modernster Veranstaltungstechnik mit dem klaren Fokus auf Business Veranstaltungen
- Compliance-Expertise – geschultes Team, das die Anforderungen des FSA-Kodex kennt und Veranstalter umfassend berät. Zusätzlich Auszeichnung als „Healthcare Venue“
- Langjährige Erfahrung mit medizinischen Kongressen am Gesundheitsstandort Wiesbaden, der durch die Deutsche Klinik für Diagnostik (DKD) und die Helios HSK-Klinik sowie die Deutschlandzentralen von AbbVie und Abbott internationale Bedeutung hat.
- Nachhaltigkeit – u.a. Green-Globe- und DGNB-Platin-Zertifizierung sowie CO₂-reduzierter Betrieb
Traditionell nutzen medizinische Veranstalter in Wiesbaden nicht nur das RMCC für den wissenschaftlichen Kongress, sondern auch das Kurhaus Wiesbaden für festliche Abendveranstaltungen. So fand auch beim Rheumatologiekongress 2025 ein stimmungsvoller Kongressabend im historischen Kurhaus statt – alles unter Beachtung des FSA-Kodex.
Starker Standort für medizinische Kongresse
Mit dem Deutschen Rheumatologiekongress setzt Wiesbaden seine Positionierung als führender Standort für Healthcare-Veranstaltungen fort. Im Jahresverlauf fanden im RMCC bereits hochkarätige medizinische Veranstaltungen statt – darunter u.a. der Internistenkongress, der zu den größten und wichtigsten medizinischen Kongressen in Deutschland zählt, der Deutsche Röntgenkongress sowie der PharmaCongress Produktion & Technik. Der Wirbelsäulenkongress kehrt im Dezember 2025 nach Wiesbaden zurück, und der Allergiekongress wird 2026 im RMCC zu Gast sein wird.
Tiermediziner kommen nach Wiesbaden
Darüber hinaus konnte das RMCC auch einen neuen Kunden aus dem Bereich der Tiermedizin gewinnen: Der bpt-Kongress, eine der renommiertesten Fortbildungsveranstaltungen für praktizierende Tierärzte im deutschsprachigen Raum, tagt im November 2025 erstmals in Wiesbaden.
„Die Entscheidung für das RMCC fiel uns als führender Fortbildungsanbieter der Veterinärmedizin leicht. Denn die moderne Ausstattung sowie die angenehme Atmosphäre des Tagungshauses erfüllen sämtliche Ansprüche für eine optimale Kongressorganisation und ein anspruchsvolles Programm. Gerade für die bildgebenden Vorträge und Seminare eignen sich die ausgewählten Räume optimal. Wichtig ist auch die professionelle Zusammenarbeit mit den Mitarbeitern/innen des RMCC und die zahlreichen Möglichkeiten für das Rahmenprogramm im Umfeld. Die großartige Lage in Wiesbaden hat für unsere Teilnehmenden unschlagbare Vorteile," äußert sich Dipl. Kfm. Heiko Färber, Geschäftsführer Bundesverband Praktizierender Tierärzte e.V und bpt Akademie GmbH.
So setzen Sie ihr Healthcare Format in Wiesbaden um:
Wir unterstützen medizinische Fachgesellschaften und PCOs bei der Erstellung Ihrer Destinations- und Location-Präsentation zur Entscheidung des Präsidiums über den Austragungsort des Kongresses, mit Foto-, Video-Material, Aufplanungen etc. – gerne organisieren wir Site-Inspections!
Planen Sie Ihre Healthcare-Veranstaltung in Wiesbaden! Nutzen Sie unseren Leitfaden, das RMCC als technisch und räumlich idealen Ort sowie das Kurhaus für den stilvollen Abend. Kontaktieren Sie unser Convention Sales Team für ein unverbindliches Briefing oder maßgeschneidertes Angebot.