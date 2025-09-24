Kontakt
QR-Code für die aktuelle URL

Story Box-ID: 1036898

Wiesbaden Congress & Marketing GmbH Kurhausplatz 1 65189 Wiesbaden, Deutschland http://www.wicm.de
Ansprechpartner:in Frau Ulrike Theis +49 611 1729143
Logo der Firma Wiesbaden Congress & Marketing GmbH

RMCC positioniert sich als führende Location für Healthcare-Veranstaltungen: Deutscher Rheumatologiekongress 2025 im RheinMain CongressCenter

Rund 4.000 Teilnehmende aus Forschung, Klinik und Praxis besuchten Wiesbaden für die Jahrestagung vom 17. bis 20. September 2025.

(lifePR) (Wiesbaden, )
„Die Deutsche Gesellschaft für Rheumatologie und Klinische Immunologie und die Rheumaakademie freuen sich sehr, den Deutschen Rheumatologiekongress 2025 im RheinMain CongressCenter durchzuführen. Dank dem professionellen Service, modernster Konferenztechnik und dem sehr ansprechenden Ambiente waren wir rasch davon überzeugt, den „goldrichtigen“ Partner für unsere wissenschaftliche Jahrestagung gefunden zu haben. Gepaart mit dem Flair von Wiesbaden, der guten Verkehrsanbindung, der Vielfalt an besonderen Locations und der perfekten Lage des RMCC in der Stadt können wir den Standort nur empfehlen,“ erklären Anna Julia Voormann (Generalsekretärin Deutsche Gesellschaft für Rheumatologie und Klinische Immunologie e.V. DGRh) und Diana Förster (Geschäftsführerin Rheumatologische Fortbildungsakademie GmbH) im Vorfeld der Veranstaltung in Wiesbaden.

Leitfaden für Healthcare-Veranstalter

Um Veranstalter von medizinischen Kongressen, wie PCOs, Verbände oder Agenturen, bestmöglich zu unterstützen, hat das Convention Wiesbaden Team einen speziellen Leitfaden für Healthcare-Events im RMCC entwickelt. Dieser enthält praxisnahe Empfehlungen zur Planung und zeigt die besonderen Stärken des Veranstaltungshauses in Wiesbaden auf:
  • Exzellente Erreichbarkeit des RMCC– in unmittelbarer Nähe zum Hauptbahnhof, 20 Minuten zum Flughafen Frankfurt.
  • Flexibilität & Technik mit Business Charakter – vom großen Plenarsaal bis zu Workshopräumen, ausgestattet mit modernster Veranstaltungstechnik mit dem klaren Fokus auf Business Veranstaltungen
  • Compliance-Expertise – geschultes Team, das die Anforderungen des FSA-Kodex kennt und Veranstalter umfassend berät. Zusätzlich Auszeichnung als „Healthcare Venue“
  • Langjährige Erfahrung mit medizinischen Kongressen am Gesundheitsstandort Wiesbaden, der durch die Deutsche Klinik für Diagnostik (DKD) und die Helios HSK-Klinik sowie die Deutschlandzentralen von AbbVie und Abbott internationale Bedeutung hat.
  • Nachhaltigkeit – u.a. Green-Globe- und DGNB-Platin-Zertifizierung sowie CO₂-reduzierter Betrieb
Kurhaus Wiesbaden als ergänzende Abendlocation

Traditionell nutzen medizinische Veranstalter in Wiesbaden nicht nur das RMCC für den wissenschaftlichen Kongress, sondern auch das Kurhaus Wiesbaden für festliche Abendveranstaltungen. So fand auch beim Rheumatologiekongress 2025 ein stimmungsvoller Kongressabend im historischen Kurhaus statt – alles unter Beachtung des FSA-Kodex.

Starker Standort für medizinische Kongresse

Mit dem Deutschen Rheumatologiekongress setzt Wiesbaden seine Positionierung als führender Standort für Healthcare-Veranstaltungen fort. Im Jahresverlauf fanden im RMCC bereits hochkarätige medizinische Veranstaltungen statt – darunter u.a. der Internistenkongress, der zu den größten und wichtigsten medizinischen Kongressen in Deutschland zählt, der Deutsche Röntgenkongress sowie der PharmaCongress Produktion & Technik. Der Wirbelsäulenkongress kehrt im Dezember 2025 nach Wiesbaden zurück, und der Allergiekongress wird 2026 im RMCC zu Gast sein wird.

Tiermediziner kommen nach Wiesbaden

Darüber hinaus konnte das RMCC auch einen neuen Kunden aus dem Bereich der Tiermedizin gewinnen: Der bpt-Kongress, eine der renommiertesten Fortbildungsveranstaltungen für praktizierende Tierärzte im deutschsprachigen Raum, tagt im November 2025 erstmals in Wiesbaden.

„Die Entscheidung für das RMCC fiel uns als führender Fortbildungsanbieter der Veterinärmedizin leicht. Denn die moderne Ausstattung sowie die angenehme Atmosphäre des Tagungshauses erfüllen sämtliche Ansprüche für eine optimale Kongressorganisation und ein anspruchsvolles Programm. Gerade für die bildgebenden Vorträge und Seminare eignen sich die ausgewählten Räume optimal. Wichtig ist auch die professionelle Zusammenarbeit mit den Mitarbeitern/innen des RMCC und die zahlreichen Möglichkeiten für das Rahmenprogramm im Umfeld. Die großartige Lage in Wiesbaden hat für unsere Teilnehmenden unschlagbare Vorteile," äußert sich Dipl. Kfm. Heiko Färber, Geschäftsführer Bundesverband Praktizierender Tierärzte e.V und bpt Akademie GmbH.


So setzen Sie ihr Healthcare Format in Wiesbaden um:

Wir unterstützen medizinische Fachgesellschaften und PCOs bei der Erstellung Ihrer Destinations- und Location-Präsentation zur Entscheidung des Präsidiums über den Austragungsort des Kongresses, mit Foto-, Video-Material, Aufplanungen etc. – gerne organisieren wir Site-Inspections!

Planen Sie Ihre Healthcare-Veranstaltung in Wiesbaden! Nutzen Sie unseren Leitfaden, das RMCC als technisch und räumlich idealen Ort sowie das Kurhaus für den stilvollen Abend. Kontaktieren Sie unser Convention Sales Team für ein unverbindliches Briefing oder maßgeschneidertes Angebot.

Wiesbaden Congress & Marketing GmbH

Die Wiesbaden Congress & Marketing GmbH (WICM GmbH) zeichnet sich für die nationale und internationale Vermarktung der Stadt Wiesbaden und der Destination WIESBADEN RHEINGAU als Reiseziel im Städtetourismus verantwortlich. Neben der Destinationsvermarktung bietet die WICM GmbH Veranstaltungsplanenden mit dem RheinMain CongressCenter eins der modernsten und nachhaltigsten Kongresshäuser in Deutschland, mit einer Kapazität für bis zu 12.500 Personen. Das Kurhaus Wiesbaden sowie das Jagdschloss Platte ergänzen mit Kapazitäten zwischen 500 bis 2.500 Personen das Produktportfolio um zwei Veranstaltungshäuser mit viel Geschichte. Die drei Häuser sind die idealen Locations für Veranstaltungen aller Art - von Messen über Kongresse bis hin zu Unterhaltungsveranstaltungen - und das in einem jeweils ganz besonderen Ambiente, mit exzellentem Service und dem Blick auf Nachhaltigkeit - unter anderem Green Globe Zertifizierungen. Der angegliederte Tourist Service verfügt über Hotelzimmerkontingente, entwickelt touristische Programme, wie Stadtführungen für Gruppen- oder Einzelreisende, die sich ebenfalls als Rahmenprogramm für Kongresse oder Tagungen eignen, und betreibt mit der Wiesbaden Tourist Information eine zentrale Anlaufstelle für alle Fragen rund um die touristische Destination Wiesbaden.

Die WICM GmbH ist auch Veranstalter von Wochenmärkten, Festen und überregional bekannten Veranstaltungen wie die "Rheingauer Weinwoche", der "Sternschnuppenmarkt" oder das Straßenfest "Theatrium". Als Dienstleister für die städtischen Ämter ist die WICM GmbH für die Online-Plattform www.wiesbaden.de zuständig und verantwortet einen einheitlichen grafischen Auftritt aller städtischer Institutionen nach außen.

Die WICM GmbH fokussiert sich dabei auf einen nachhaltigen und verantwortungsbewussten Geschäftsbetrieb. Dabei ist die Zusammenarbeit mit regionalen und wertekonformen Partnern ein ebenso zentrales Anliegen wie die Definition von Nachhaltigkeit als kontinuierlichen Entwicklungsprozess, der durch unternehmensinterne Nachhaltigkeitsinitiativen und –projekte strategisch bearbeitet wird.

Insgesamt beschäftigen die WICM GmbH und der übergeordnete Eigenbetrieb TriWiCon rund 150 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an vier Standorten.

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.
Wichtiger Hinweis:

Eine systematische Speicherung dieser Daten sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Genehmigung durch die unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH gestattet.

unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH 2002–2025, Alle Rechte vorbehalten

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.