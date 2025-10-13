Neuer Silvester-Glanz für das Kurhaus in Wiesbaden zur Jahreswende 2025/2026

Der Jahresausklang verspricht wieder außergewöhnlich zu werden: Die WEC GmbH hat als Event-Agentur viele neue Ideen für eine unvergessliche Party-Nacht entwickelt. Höhepunkt des Abends wird eine exklusiv – auch für Nicht-Partygäste - konzipierte Mitternachtsshow über dem Bowling Green – ein Spektakel, das in dieser Form einzigartig ist. Modern inszeniert setzt die Show auf präzise Lichtbilder am Nachthimmel, die den Jahreswechsel auf innovative Weise feiern. Auch in diesem Jahr wird auf ein klassisches Höhenfeuerwerk verzichtet.
Chris Scheler führt die Gäste als „Master of Ceremonies“ – Gastgeber - inmitten der prestigeträchtigen Eleganz dieses besonderen Ortes durch ein vielfältiges Programm voller Livemusik und Live-Acts. In zehn Sälen und Salons erwarten die Gäste vier Bands, zwei DJs, Luftartistik, eine große Tombola mit tollen Hauptpreisen, verschiedene Bars, der VIP-Kids-Club und exklusive kulinarische Angebote. Im Foyer empfängt eine gemütliche Bar-Lounge und direkt am Wintergarten befindet sich eine beheizte Lounge im Zelt (für Raucher). Wein, Sekt, Bier (immer auch alkoholfrei), Softdrinks, Kaffee und Wasser sind die ganze Nacht im Gala-Ticket enthalten.
Jeder Raum bietet ein eigenes Programm, so dass sich der Abend und die Nacht ganz individuell erleben lassen. Gäste können zwischen verschiedenen Musikstilen und Stimmungen wählen: Im Friedrich-von-Thiersch-Saal lädt die Urban Club Band zu Funk-, Soul- und House-Klassikern ein, während DJ WK mit Vinyl-Sets Retro-Feeling aufkommen lässt. Yes We Play! bringt Top-40-Hits aus fünf Jahrzehnten auf die Bühne, Palito Aché sorgt mit karibischen Rhythmen für Tanzlaune, und das Duo Late Night Tunes begeistert mit Jazz, Blues und Soul. DJ Morgentraum versetzt den Christian-Zais-Saal die ganze Nacht mit einem Live-Set aus dem Besten aus House und eigener Produktionen in Mainstage- und Ibiza-Stimmung.
Ebenfalls eine Premiere in diesem Jahr: Luftartistin Tanja Resedaritz lässt mit ihrer Inszenierung in über 10 Meter Höhe im Kurhaus unter der Kuppel im Kurhaus-Foyer mit einer atemberaubenden Show besondere Momente und Spannung entstehen.
Auch kulinarisch wird der Abend zum Genuss: Ein hochwertiges Catering, ausgewählte Getränke sowie ein festliches Gala-Dinner für Premium-Gäste sorgen für das passende Ambiente. Das 4-Gänge-Gala-Dinner findet ab 18 Uhr im Vorfeld der Silvesterparty im Wintergarten des Kurhauses statt.
In diesem Jahr stehen die folgenden Ticket-Varianten zur Verfügung:
- Gala-Ticket | ab 154 Euro (inkl. Wein, Bier, Sekt, Softdrinks & Kaffee)
- Kids-Club-Ticket | 82 Euro
- Premium-Ticket | 375 Euro (Gala-Ticket + 4-Gänge-Dinner ab 18:00 Uhr)