Fokus-Thema Hochzeitsmesse: Ein Ort, der Bilder macht

Jagdschloss Platte und Kurhaus Wiesbaden auf der „TrauDich!“ Frankfurt 2026

Am 10. und 11. Januar 2026 findet in der Messe Frankfurt die Hochzeitsmesse „TrauDich!“ statt. Hier können sich Brautpaare umfassend inspirieren lassen und die neuesten Trends rund um Heiraten und Feiern entdecken – von Locations über Brautmode bis hin zu Trauringen und weiteren Dienstleistern. Auch das Jagdschloss Platte und das Kurhaus Wiesbaden sind vor Ort vertreten und präsentieren sich als zwei der attraktivsten Hochzeitslocations in der Metropolregion Rhein-Main.

Das Convention Wiesbaden-Team setzt beim Jagdschloss Platte einen Fokus, der für viele Paare in der Planung entscheidend ist: „Ein Ort, der Bilder macht“. Denn diese Location überzeugt nicht nur als Rahmen für eine Feier – sie liefert zugleich eine Kulisse, die Erinnerungen sichtbar werden lässt. Im Jagdschloss treffen historisches Mauerwerk und ein imposantes Glasdach auf ein modernes Raumgefühl, während draußen Wald, Wiesen und die Höhenlage der „Platte“ Motive schaffen, die vom First Look bis zum Abendlicht den Charakter des Tages unterstreichen. So entstehen auf natürliche Weise sehr unterschiedliche Bildwelten: elegant und atmosphärisch im Inneren, weit und grün im Außenbereich.

Als Renaissancebau aus dem Jahr 1826 und einstiger Herbstwohnsitz der herzoglichen Familie von Nassau wurde das Jagdschloss Platte im Zweiten Weltkrieg bis auf die Außenmauern zerstört. Die moderne Architektur machte daraus eine Eventlocation mit eigener Handschrift: Das Glasdach sorgt für lichtdurchflutete Räume und verleiht dem historischen Bauwerk – in Kombination mit freiliegendem Mauerwerk – einen unverwechselbaren Look. Der Panoramablick auf Wiesbaden und Umgebung rundet das Ensemble ab und bietet zusätzliche Perspektiven für Foto- und Videomotive.

Für Hochzeiten ist das Jagdschloss Platte aufgrund seiner zwei offenen Etagen und der vielseitigen Raumstruktur flexibel nutzbar – für kleinere Gesellschaften ab etwa 50 Personen bis hin zu großen Feiern mit bis zu 600 Gästen. Besonders geschätzt wird zudem die exklusive Buchung: Am Hochzeitstag steht die Location vollständig dem Brautpaar und den Gästen zur Verfügung – ein Plus an Privatsphäre und Ruhe. Auch die Anbindung ist praktisch: Das Jagdschloss liegt abgeschirmt vom städtischen Trubel, ist aber über die Platter Straße gut erreichbar und befindet sich in der Nähe zahlreicher Hotels.

Ein weiterer Vorteil in der Planung ist die kreative Freiheit: Paare können Dienstleister individuell auswählen; bei Bedarf spricht das Team Empfehlungen aus, die Entscheidung bleibt jedoch bewusst offen – damit Stil, Ablauf und Partner exakt zur eigenen Vorstellung passen.

Auf der „TrauDich!“ Frankfurt 2026 berät das Team zudem zum Kurhaus Wiesbaden als weitere Wiesbadener Hochzeitsadresse – klassisch, elegant und repräsentativ – und zeigt damit zwei sehr unterschiedliche, aber gleichermaßen besondere Optionen für den großen Tag. 

