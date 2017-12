Die schönen Seiten des Lebens! - Der regionale Saunaführer mit Gutscheinen

Wer diese dem Leben abgewinnen will, braucht Erholung und Entspannung, starke Nerven und ein ausgeglichenes Immunsystem. Das alles bietet die hochwertige Buchreihe „Der Saunaführer“!Seit 10 Jahren werden in mittlerweile 19 Regionen hier Saunen und Wellness-Oasen präsentiert – so auch in der diesjährigen Neuauflage von 9 Regionen im nördlichen Teil Deutschlands. Und zum ersten Mal dabei auch die Region „Berlin, Brandenburg & Sachsen“.Um die 50 Saunaanlagen und Spaßbäder sowie weitere Wellness-Oasen und Hotels können damit kostenfrei oder zu reduziertem Eintritt besucht werden. Möglich machen dies die Sauna-Gutscheine im Saunaführer im Gesamtwert meist um die 750 Euro sowie Hotel- und Wellnessgutscheine. Der Leser merkt man schnell, dass 24,90 Euro für den Saunaführer ein richtiges Schnäppchen sind.Erworben werden kann der Saunaführer im gut sortierten Buchhandel oder unter www.der-saunafuehrer.de Neue, unbekannte Anlagen erleben oder Bekanntes wiederentdecken mithilfe eines bewährten, durchdachten Konzepts, begeistert mit den Regionalausgaben seit über 10 Jahren viele Saunafreunde. Das Team hat verschiedene Saunen besucht, erhält immer wieder Anregungen und Einschätzungen von zahlreichen Saunagängern und bekommt viele Tipps und Vorstellungen direkt von den Saunabetreibern. Damit erlangt der Leser alle Informationen immer direkt aus erster Hand, wird umfassend im ausführlichen redaktionellen Teil auch mit Bildern informiert und findet dadurch die Sauna oder Wellness-Anlage, welche genau seinen Bedürfnissen entspricht.Ihr Ansprechpartner für Sie:Verlag: edition 1.6Ein Geschäftsbereich der Druck- und Verlagshaus Wiege GmbHInken EbenhöhHerrenstraße 20, 48477 Hörstel05459 – 80501924marketing@der-saunafuehrer.de