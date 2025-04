Premiere: Die Kulinarische Schnitzeljagd kommt am 24.05 erstmalig nach Castrop-Rauxel

Die Kulinarische Schnitzeljagd ist eine Genusstour für jedes Alter, bei der an einem Samstag an bis zu 12 verschiedenen Standorten kleine kulinarische Köstlichkeiten auf die Teilnehmer warten. Eine tolle Möglichkeit um sich an einem Tag durch die ganze Stadt zu schlemmen und ganz nebenbei neue Lokalitäten zu entdecken. Die Veranstaltung ist radoptimiert, kann jedoch individuell gestaltet werden - ob mit Freunden oder alleine.



Das Konzept kommt ursprünglich aus Düsseldorf und ist nun schon seit mehreren Jahren in vielen Städten NRWs ein jährlich wiederkehrendes Highlight. Am 24. Mai ist es in Castrop-Rauxel zum ersten Mal soweit und bis zu 300 Teilnehmer können von 11 bis 18 Uhr die kulinarische Seite ihrer Stadt entdecken.



Den Anstoß hierfür gaben Jan und Jenny Menken, das Ehepaar führt den Hof Menken und hat mit ihrem zweiten Standort in Bochum bereits als Gastgeber an einer Kulinarischen Schnitzeljagd teilgenommen: „Wir waren so begeistert von dem Konzept und der tollen Stimmung unter den Teilnehmern, dass wir auf den Veranstalter zugegangen sind und gefragt haben warum es eigentlich noch keine Tour in Castrop -Rauxel gibt.“ erzählt Jan Menken.



Der Vorschlag der Familie Menken kommt gut an – beim Veranstalter und weiteren Gastronomen der Stadt. Neben dem Hof Menken werden sich auch der Milchhof Billmann und der Hof Emscher Auen den Schnitzeljägern mit einer Kostprobe präsentieren . Ebenso ist die beliebte Alpaka-Farm Vivamos Alpaka, das Haus Hölter, die Hitzefrei Eiskreationen, das Leuthold’s 1910 am Marktplatz, das Familiencafè Keks & Krümel, das - in einem denkmalgeschützten, ehemaligem Schwimmbecken liegende - Restaurant Parkbad Süd, sowie Mike`s Foodtruck im Erlebnispark Emescherland bei dem Termin im Mai dabei.



Jessica Derksen ist der Scout der Tour und freut sich über den baldigen Termin: „Castrop Rauxel ist eine wunderschöne Stadt, welche mit ihrer ländlichen Lage und den vielen charmanten Orten perfekt zum Genießen und Entdecken einlädt. Wir haben viele tolle Stationen dabei und ich freue mich selbst auch schon sehr auf die Tour! Es ist einfach eine super Gelegenheit versteckte Highlights vor Ort neu zu erleben und die Stadt aus einem anderen Blickwinkel kennenzulernen.“



Die angebotenen Häppchen werden im Vorfeld eigentlich nicht verraten – sicher ist, dass sie sich abwechslungsreich und lecker gestalten. Gut zu wissen: Es gibt bei jeder Station immer auch eine vegetarische Option, sowie bei Getränken eine alkoholfreie Variante. Jenny Menken konnten wir einen vielversprechenden Ausblick entlocken : „Passend zur Spargelzeit kann man sich bei uns auf eine kleine Kostprobe selbstgekochter Pasta mit Spargel freuen.“



Kinder bis einschließlich 11 Jahren können bei der Kulinarischen Schnitzeljagd übrigens kostenlos mitfahren und essen. Für alle Erwachsenen gibt es jetzt bis zwei Wochen vor dem Event Tickets im Onlineshop unter kulinarische-schnitzeljagd.de zum VVK-Preis von 33€ zu erwerben. Danach sind sie bis zum Mittwoch vor der Tour für 40,00 € zu haben. Laut Veranstalter sind die Hälfte der Tickets bereits vergriffen.

