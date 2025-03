Premiere: Die Carlstadt lädt zu Kauf&Plausch ein!

Besucher erwartet ein bunter Mix aus Shopping, Kultur & Kulinarik: Im ganzen Viertel verlängern Läden, Restaurants und andere Institutionen ihre Öffnungszeiten und bieten ein buntes Programm an, welches zum Verweilen und Mitmachen einlädt .In der Bäckerei Hinkel lässt sich bei einem exklusiven Brot- & Wein-Tasting plauschen, während im Düsseldorfer Marionetten-Theater Kultur auf dem Programm steht: Bei einem offenen Rundgang, sowie mehreren Kurzvorstellungen mit einer Szene aus Shakespeares „Sommernachtstraum“, kann man hier Theaterluft schnuppern. Wer selbst tätig werden möchte, schaut beim FREITAG by selekteur Store auf der Hohe Straße vorbei und fertigt dort seine eigene kleine Tasche. Shoppingliebhaber dürfen sich vielerorts über Sonderangebote freuen: Bei FLOW Stil gibt es beispielsweise ein Glücksrad mit Prozenten, bei Mohnfeld Moden erwarten einen u.a. Drinks und ein Blumengruß.Organisiert wird die Veranstaltung vom Gründer der Kulinarischen Schnitzeljagd, Peter Wiedeking: „Kauf&Plausch ist unser Herzensprojekt und soll zeigen wie breit und vor allem besonders das Angebot der einzelnen Viertel unserer schönen Stadt ist. Die Besucher bei unseren bisherigen Veranstaltungen in Flingern und im Zooviertel waren sich einig: So kannten sie ihr Viertel noch nicht ! Und genau dieses besondere Erleben wollen wir jetzt am 20.März auch in die Carlstadt bringen.“Am Veranstaltungstag wird es neben den vielfältigen Aktionen in den über 30 teilnehmenden Läden auch kostenlose Führungen durchs Viertel geben, bei denen man mehr über die geschichtsträchtige Carlstadt erfahren kann.Alle teilnehmenden Läden und Aktionen werden fortlaufend online unter kaufundplausch.de und auf Instagram unter @kaufundplausch veröffentlicht. Am Veranstaltungstag selbst liegt zudem eine Straßenkarte aus.