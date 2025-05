Neuerungen für die Kulinarischen Schnitzeljagd in Mönchengladbach

Die Kulinarische Schnitzeljagd ist eine Genusstour für jedes Alter, bei der an einem Samstag an verschiedenen Standorten kleine kulinarische Köstlichkeiten auf die Teilnehmer warten. Die Veranstaltung ist radoptimiert, kann jedoch individuell gestaltet werden - ob mit Freunden oder alleine.Das Konzept kam in den vergangenen Jahren gut an in Mönchengladbach, in diesem Jahr kann die Stadt nun am 14.Juni mit der Kulinarischen Schnitzeljagd neu „erschmeckt“ werden.Es sind insgesamt 11 Stationen dabei und die Auswahl ist vielversprechend:Neben vier schon aus dem Vorjahr bekannten Stationen –sowie das- gibt es sieben Neuerungen zum Vorjahr, zwei davon in Korschenbroich. Peter Wiedeking, der Gründer der Kulinarischen Schnitzeljagd, über die NeuerungDie angebotenen Häppchen werden im Vorfeld eigentlich nicht verraten – sicher ist, dass sie sich abwechslungsreich und lecker gestalten. Gut zu wissen: Es gibt bei jeder Station immer auch eine vegetarische Option, sowie bei Getränken eine alkoholfreie Variante.Neben den schon genannten Lokalitäten dürfen sich die Teilnehmer auf Kostproben von, dem erst im Januar diesen Jahres eröffnetenim TIG und beifreuen.Bei letzterem können aktuell auch direkt vor Ort Karten für die Veranstaltung erworben werden – allerdings sind dort nur begrenzt Tickets verfügbar. Online gibt es sie direkt beim Veranstalter unter kulinarische-schnitzeljagd.de . Der VVK-Preis bis zwei Wochen vor der Tour liegt bei 33€ pro Ticket, danach erhöht sich er Preis auf 40€.