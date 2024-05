Köln zeigt seine kulinarische Vielfalt

Köln hat als Standort für die Kulinarische Schnitzeljagd nun schon viele Jahre Tradition und auch in diesem Jahr können sich die Kölner an fünf Samstagen im Sommer durch verschiedene Restaurants, Cafès und Feinkostläden der Stadt schlemmen.Startschuss in diesem Jahr ist der 18.05, bei welchem die schon bekannten und erprobten Stationen, wie die Mahal Antiochia Küche, The Good Food, das Eiscafè Cortina und das Bierlager im Rahmen der Veranstaltung zum Durchprobieren einladen. Die Teilnehmer können sich zusätzlich auf viele Neuerungen freuen, denn auch beim Cafe „Der Tiroler“, dem Parkcafe im Rheinpark, Genusswerte in Neuerhrenfeld, Zadem, NOI, Pastagia und dem Moselstübchen warten im diesen Jahr leckere Häppchen zum Probieren auf die Schnitzeljäger.Die Kulinarische Schnitzeljagd begeistert vor allem mit seiner Flexibilität: Ob mit Freunden oder alleine, zu Fuß oder mit dem Fahrrad. Bei der kulinarischen Schnitzeljagd stehen den Teilnehmern alle Wege offen. Hier geht es alleine um viel Spaß und Genuss! Auf welche Art und in welcher Geschwindigkeit die Genusstour angetreten wird, liegt voll und ganz bei den Teilnehmern selbst.Die angebotenen Kostproben sind ein Geheimnis und müssen am 18.05 selbst entdeckt und erschmeckt werden. Es wird aber wie in jedem Jahr abwechslungsreich & lecker.Neben der klassischen Kulinarischen Schnitzeljagd finden in Köln in diesem Jahr auch zwei rein vegane Termine statt.Tickets gibt es ab sofort unter www.kulinarische-schnitzeljagd.de/... für 33,00 € bis zwei Wochen vor dem jeweiligen Event im VVK, danach sind sie bis zum Mittwoch vor der Tour für 40,00 € zu erwerben. Die Karten sind pro Termin auf 400 begrenzt, schnell sein lohnt sich daher.