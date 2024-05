Die Kulinarische Vielfalt Erkraths an einem einzigen Tag entdecken!

Erkrath hat eine kulinarische Szene, die sich sehen lassen kann. Davon überzeugen kann man sich nun am 15. Juni 2024! An diesem Samstag wird die Kulinarische Schnitzeljagd nach der erfolgreichen letztjährigen Veranstaltung erneut stattfinden und durch Erkrath und den Düsseldorfer Osten führen.Die Kulinarische Schnitzeljagd ist eine Genusstour, bei welcher an einem Tag 10 – 12 Restaurants, Feinkostläden und Cafès die Teilnehmer mit einem für ihr Sortiment repräsentativen Häppchen begrüßen. So kann man sich einmal quer durch die Stadt probieren und verschiedene Lokalitäten kennenlernen.Wie man von Laden zu Laden kommt ist einem selbst überlassen. Die meisten Teilnehmer nutzen die vom Veranstalter bereitgestellte Fahrradroute und kombinieren so Bewegung mit Genuss. Eine unschlagbare Kombi für einen Frühsommer-Samstag, den man gemeinsam mit Familie und Freunden individuell gestalten kann.Nach der positiven Resonanz in 2023 ist es nicht verwunderlich, dass einige der letztjährigen Stationen erneut Teil der Route sind. Die Zault Wirtschaft im Dormero Hotel, die NeanderBiene, die Gaststätte TerRafino, das Vereinshaus Unterbach und auch das Blaue Schaf im Gartenhotel Fette Henne möchten an den letztjährigen Erfolg der Veranstaltung anknüpfen und freuen sich schon auf die genussfreudigen Teilnehmer.Für Abwechslung sorgen 4 Neulinge im Programm: Das Waldrestaurant die Ente mit urigem Flair, das Violas` in Erkrath, Tscheikes Gourmetbuffet und Herr Knillmann am schönen Quadenhof stellen sich dem Ansturm der Schnitzeljäger und möchten mit ihren Kostproben kulinarische Herzen höher schlagen lassen und sich und ihr Konzept vorstellen.Die Kosthappen an diesem Samstag versprechen viel Abwechslung. Was die Teilnehmer der Kulinarischen Schnitzeljagd auf ihren Tellern und in ihren Gläsern genau erwartet, bleibt jedoch ein Geheimnis. Ein bisschen Schnitzeljagd-Feeling ist hier Teil des Konzepts und Vorfreude ist ja bekanntlich die schönste Freude.Tickets gibt es ab sofort unter www.kulinarische-schnitzeljagd.de/... für 33,00 € bis zwei Wochen vor dem jeweiligen Event im VVK, danach sind sie bis zum Mittwoch vor der Tour für 40,00 € zu erwerben. Die Karten sind pro Termin auf 400 begrenzt, schnell sein lohnt sich daher.